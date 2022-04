PSG – Lens: typy, kursy, zapowiedź (23.04.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Achraf Hakimi

W 34. kolejce Ligue 1 PSG będzie miało drugą szansę na odzyskanie mistrzostwa Francji. Paryżanom na 100% tytuł da remis przeciwko Lens.

PSG – Lens, typy i przewidywania

To, że PSG odzyska mistrzostwo Francji, jest właściwie pewne. Zagadką jest jedynie kiedy to nastąpi. Prawdopodobnie już w sobotę przeciwko Lens. PSG potrzebuje bowiem remisu, chociaż do tytułu wystarczy nawet brak porażka przy braku zwycięstwa ekipy z Marsylii. My sądzimy, że gracze ze stolicy Francji sięgną po pełną pulę.

PSG – Lens, sytuacja kadrowa

Mauricio Pochettino może mieć kłopot z ułożeniem optymalnej jedenastki. Z problemami zdrowotnymi zmaga się grupa nawet dziewięciu zawodników. Prawdopodobnie niedostępni będą: Leo Messi, Abdou Diallo, Julian Draxler, Ismael Gharbi, Ander Herrera, Mauro Icardi, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, a także Marco Veratti. Zawieszony jest zaś Edouard Michut. Tymczasem Lens przez kontuzje nie może pomóc Gael Kakuta.

PSG – Lens, ostatnie wyniki

W ostatnim marcowym meczu PSG niespodziewanie przegrało z Monaco i to różnicą aż trzech trafień. Paryżanie później wzięli się jednak w garść i wygrali cztery kolejne spotkania. Warto zauważyć, że zawodnicy Mauricio Pochettino w trzech z tych batalii strzelili minimum trzy gole. Niedawno PSG pokonało na wyjeździe Angers.

Świetną robotę wykonuje również Lens. Zespół, w którym występuje Przemysław Frankowski, od mniej więcej połowy marca, dał się pokonać jedynie Strasbourgowi. W pozostałych spotkaniach Lens zwyciężyło czterokrotnie oraz raz zremisowało. Dzięki temu wciąż mają szansę na wywalczenie prawa do gry o awans do Ligi Mistrzów.

PSG – Lens, historia

Kluby te konfrontowały się ze sobą 71 razy. Zdecydowanie korzystniejszy bilans ma PSG, które na swoją korzyść rozstrzygnęło 36 spotkań. 19-krotnie triumfowało Lens. 16 razy doszło do remisu.

PSG – Lens, kursy bukmacherów

PSG – Lens, przewidywane składy

PSG: Navas; Hakimi, Marquinhos, Ramos, Mendes; Pereira, Gueye, Wijnaldum; Di Maria, Mbappe, Neymar

Lens: Farinez; Wooh, Danso, Gradit; Clauss, Fofana, Doucoure, Haidara; Costa; Sotoca, Ganago

PSG – Lens, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 23 kwietnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 44-letni Amaury Delerue. Pierwszy gwizdek francuskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 21:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzą Canal+ Sport 2 i Eleven Sports 1.

