IMAGO / HMB-Media Na zdjęciu: Lionel Messi i Neymar

PSG – Bayern: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Wtorek upłynie przede wszystkim pod znakiem pojedynku na Parc des Princes. Na przeciwko siebie staną dwie drużyny, które zaliczane są do grona kandydatów do końcowego triumfu. Emocji nie powinno więc zabraknąć.

Parc des Princes Liga Mistrzów Paris Saint-Germain Bayern Monachium 2.70 3.80 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 lutego 2023 11:51 .

PSG – Bayern, typy i przewidywania

PSG – Bayern, ostatnie wyniki

PSG i Bayern przystępowały do obecnego sezonu w roli murowanych faworytów do zdobycia mistrzowskich tytułów w swoich krajach. Choć aktualnie prowadzą w ligowych tabelach, to ich przewaga nad rywalami jest niewielka. Paryżanie mają tylko pięć punktów więcej od Marsylii, natomiast Bawarczycy wyprzedzają berliński Union tylko różnicą jednego punktu.

Paryżanie do wtorkowego spotkania przystąpią w złych nastrojach. To efekt dwóch porażek z rzędu. Zespół Christophe’a Galtiera najpierw uległ 1:2 Marsylii w meczu Pucharu Francji, a w ostatni weekend przegrał na wyjeździe 1:3 z AS Monaco.

Bayern z tygodnia na tydzień spisuje się natomiast lepiej. Drużyna Juliana Nagelsmanna 2023 rok rozpoczęła od trzech ligowych remisów z rzędu, ale w ostatnich trzech meczach (w tym jednym pucharowym) odniosła już komplet trzech zwycięstw. W ostatniej kolejce pewnie 3:0 pokonała u siebie VfL Bochum.

PSG – Bayern, historia

PSG z Bayernem mierzyło się do tej pory 11 razy, za każdym razem w Lidze Mistrzów. Bilans tych spotkań jest wyrównany, bowiem paryżanie wygrali sześć spotkań, natomiast pięć zakończyło się triumfem Bawarczyków.

Warto również zaznaczyć, że PSG przegrało tylko jeden z pięciu meczów u siebie z Bayernem. Porażka miała jednak miejsce w ostatnim takim pojedynku, 0:1 w kwietniu 2021 roku. Wówczas obie drużyny rywalizowały ze sobą w ćwierćfinale. W dwumeczu lepsze okazało się PSG, które pierwszy mecz w Monachium wygrało 3:2.

PSG – Bayern, kursy bukmacherskie

PSG – Bayern, kto wygra?

PSG – Bayern, przewidywane składy

W zespole PSG we wtorek na pewno zabraknie dwóch kontuzjowanych zawodników – Renato Sanchesa i Nurdiego Mukiele. W kadrze meczowej znaleźli się natomiast Lionel Messi, Kylian Mbappe, Marco Verratti i Fabian Ruiz, którzy ostatnio również zmagali się z problemami zdrowotnymi. We wtorek będą do dyspozycji sztabu szkoleniowego, ale raczej całej czwórki nie zobaczymy w komplecie od pierwszej minuty.

Bayern do stolicy Francji uda się bez trzech zawodników – Noussaira Mazraouiego, Lucasa Hernandeza i Sadio Mane. Do kadry meczowej wracają natomiast Ryan Gravenberch i Joshua Kimmich. Mimo drobnego urazu z drużyną na mecz udaje się także Thomas Mueller.

PSG – Bayern, transmisja meczu

Wtorkowy hit Ligi Mistrzów pomiędzy PSG i Bayernem rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja “na żywo” z tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 1.

