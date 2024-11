Paris Saint-Germain – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (06.11.2024)

Paris Saint-Germain - Atletico Madryt: typy i kursy na mecz 4. kolejki Ligi Mistrzów. Mistrzowie Francji w nadchodzącym spotkaniu podejmą zespół Diego Simeone. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Parc des Princes już w środę (6 listopada) o godzinie 21:00.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Fabian Ruiz

Paris Saint-Germain Atletico Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 listopada 2024 15:43 .

PSG – Atletico, typy bukmacherskie

W środę zostaną rozegrane kolejne spotkania w ramach 4. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Tego wieczoru w jednym z meczów Paris Saint-Germain przed własną publicznością podejmie Atletico Madryt. Będzie to niezwykle interesujące starcie, bowiem zmierzą się ze sobą mistrzowie Francji oraz zawsze groźny zespół prowadzony przez Diego Simeone. Ja spodziewam się wyrównanego starcia, w którym ostatecznie triumf zgarnie triumfator poprzedniej edycji Ligue 1. Mój typ: wygrana Paris Saint-Germain

Superbet 1.73 wygrana PSG Zagraj!

PSG – Atletico, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain obecnie prezentuje całkiem wysoką formę. Podopieczni Luisa Enrique w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (4:2 ze Strasbourgiem, 3:0 z Marsylią oraz 1:0 z Lens), a także zanotowali dwa remisy (1:1 z Niceą i 1:1 z PSV Eindhoven w Lidze Mistrzów).

Atletico Madryt natomiast ma gorszy bilans pięciu ostatni spotkań. Hiszpański zespół co prawda w tym czasie również odniósł trzy zwycięstwa (3:1 z Leganes, 2:0 z UE Vic w Pucharze Króla i 2:0 z Las Palmas), ale poniósł też dwie porażki (1:3 z Lille w Lidze Mistrzów oraz 0:1 z Betisem).

PSG – Atletico, historia

Ostatni raz te drużyny miały okazje ze sobą rywalizować w 2018. Wówczas w przedsezonowym turnieju towarzyskim triumfowała ekipa Paris Saint-Germain. Środowe starcie będzie dopiero trzecim odnotowanym meczem pomiędzy tymi zespołami.

PSG – Atletico, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem środowej potyczki jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną francuskiego zespołu, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.68 – 1.73. W przypadku zwycięstwa Atletico Madryt natomiast sięgają nawet 4.90. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

PSG – Atletico, kto wygra?

PSG – Atletico, przewidywane składy

Paris Saint-Germain Luis Enrique Atletico Madryt Diego Simeone Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-1-2 3-4-1-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi 11 Marco Asensio 14 Desire Doue 23 Randal Kolo Muani 24 Senny Mayulu 35 Lucas Beraldo 37 Milan Skriniar 39 Matvey Safonov 42 Yoram Zague 80 Arnau Tenas 87 João Neves 1 Juan Musso 5 Rodrigo De Paul 8 Pablo Barrios 10 Ángel Correa 17 Rodrigo Riquelme 20 Axel Witsel 22 Giuliano Simeone 27 Ilias Kostis 29 Javi Serrano 31 Antonio Gomis 43 Geronimo Spina

PSG – Atletico, transmisja

Spotkanie Celtic – RB Lipsk obejrzysz w telewizji na antenie Canal+ Extra 2. Ponadto mecz możesz również obejrzeć online, wykupując dostęp do usługi CANAL+ online. Korzystając z naszego linku możesz nabyć abonament za 65 zł/mies. w ofercie na rok. Cena uwzględnia rabat 5 zł/mies. za zaakceptowanie zgód marketingowych.

