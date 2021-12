Pressfocus Na zdjęciu: Marquinhos

W 18. kolejce Ligue 1 dojdzie do kapitalnie zapowiadającego się meczu. Paris Saint-Germain podejmie na własnym stadionie AS Monaco. Paryżanie nie wygrali dwóch ostatnich spotkań na krajowym podwórku. Z kolei goście próbują zmniejszyć stratę do czołówki tabeli. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią, w której znajdziecie między innymi aktualne kursy bukmacherów.

PSG – AS Monaco, typy i przewidywania

Bukmacherzy nie dają Monaco dużych szans na zwycięstwo. Różnica w kursach na obie ekipy jest duża, biorąc pod uwagę, że zawodnicy Nico Kovaca wygrali poprzedni mecz na Parc des Princes i to bez straty gola. Sądzimy, że emocji nie powinno zabraknąć. Nasz typ: remis.

Typy na PSG – AS Monaco

10 z 15 ostatnich meczów Monaco kończyło się poniżej 3,5 bramkami – kurs na poniżej 3,5 bramki – 1.62 w STS

W 9 z 15 ostatnich meczów obie drużyny strzelały gola – kurs na gola dla obu drużyn – 1.70 w STS

PSG strzelił gola jako pierwsze w 6 z 10 ostatnich meczów u siebie – kurs na pierwszego gola w meczu dla PSG – 1.43 w STS

PSG – AS Monaco, ostatnie wyniki

Dla piłkarzy PSG celem w Ligue 1 jest wywalczenie mistrzostwa Francji-najlepiej w efektownym stylu i dużą przewagą punktową nad rywalami. Ta aktualnie wynosi 11 punktów, a mogła być jeszcze wyższa. Paryżanie nie potrafili jednak sięgnąć po pełną pulę w dwóch ostatnich ligowych potyczkach. Zremisowali bowiem z Nice i Lens. Lepiej było niedawno w Lidze Mistrzów, gdzie zawodnicy Mauricio Pochettino pokonali Club Brugge.

W ostatni czwartek Monaco rywalizowało w Lidze Europy z austriackim Sturm Graz. Ten wyjazdowy pojedynek zakończył się remisem 1:1, ale mimo tego francuski zespół wygrał swoją grupę i awansował do 1/8 finału. Drużyna Nico Kovaca nieźle radzi sobie także w Ligue 1, gdzie nie przegrała od 31 października.

PSG – ostatnie 5 meczów 07.12.2021 PSG – Club Brugge 4:1 (Liga Mistrzów)

04.12.2021 Lens – PSG 1:1 (Ligue 1)

01.12.2021 PSG – Nice 0:0 (Ligue 1)

28.11.2021 St. Etienne – PSG 1:3 (Ligue 1)

24.11.2021 Man City – PSG 2:1 (Liga Mistrzów) AS Monaco – ostatnie 5 meczów 09.12.2021 Sturm Graz – Monaco 1:1 (Liga Europy)

05.12.2021 Monaco – Metz 4:0 (Ligue 1)

01.12.2021 Angers – Monaco 1:3 (Ligue 1)

28.11.2021 Monaco – Strasbourg 1:1 (Ligue 1)

25.11.2021 Monaco – Sociedad 2:1 (Liga Europy)

PSG – AS Monaco, historia

Kluby te grały ze sobą 93 razy. Ciekawostką jest fakt, że bilans historyczny jest na korzyść Monaco, które wygrało 37 meczów. PSG na swoją korzyść rozstrzygnęło 32 spotkania. 24-krotnie był remis.

19.05.2021 Puchar Francji AS Monaco – PSG 0:2 21.02.2021 Ligue 1 PSG – AS Monaco 0:2 20.11.2020 Ligue 1 AS Monaco – PSG 3:2 15.01.2020 Ligue 1 AS Monaco – PSG 1:4 12.01.2020 Ligue 1 PSG – AS Monaco 3:3

PSG – AS Monaco, kursy bukmacherów

PSG – AS Monaco, przewidywane składy

Mauricio Pochettino nie będzie miał do dyspozycji minimum czterech graczy. Problemy zdrowotne mają: Nuno Mendes, Sergio Ramos, Neymar oraz Julian Draxler. Niko Kovac równie musi pominąć czterech piłkarzy. Zawieszony za kartki jest Kevin Volland. Urazy leczą zaś: Benoit Badiashile, Krepin Diatta oraz Cesc Fabregas.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Verratti, Gueye, Wijnaldum; Di Maria, Messi, Mbappe

AS Monaco: Nubel; Aguilar, Disasi, Maripan, Henrique; Fofana, Tchouameni; Martins, Diop, Golovin; Ben Yedder

PSG – AS Monaco, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w niedzielę 12 grudnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 38-letni Benoit Bastien. Puerwszy gwizdek francuskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 20:45. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzą Canal+ Sport oraz Eleven Sports 3.

