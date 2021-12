Przed zaległymi meczami La Liga: typy, kursy, zapowiedź (21-22.12.2021)

PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

W nadchodzącym okresie (21.12-22.12.2021) czekają nas cztery zaległe spotkania w La Liga. O kolejne punkty powalczą między innymi gracze Barcelony, którzy zagrają w delegacji z Sevillą FC. W innym ciekawym spotkaniu Athletic Bilbao podejmie u siebie Real Madryt. Sprawdź nasze typy oraz kursy bukmacherskie na najbliższe potyczki La Liga.

Sevilla FC – FC Barcelona. Typy, kursy, zapowiedź

Sevilla FC jest w bardzo dobrej formie. Ostatnio gracze tego klubu podejmowali Atletico Madryt. Finalnie gospodarze triumfowali 2:1. Była to trzecia kolejna wiktoria Sevilli w rozgrywkach ligowych. Obecnie ten klub zajmuje drugie miejsce. We wszystkich spotkaniach Sevilla FC zainkasowała 37 oczek.

FC Barcelona w poprzednim ligowym spotkaniu podejmowała Elche CF. Katalończycy prowadzili 2:0, ale rywale wyrównali. W końcówce gola zdobył jednak Nico i ekipa z Camp Nou triumfowała 3:2. W tym momencie podopieczni Xaviego zajmują siódme miejsce (27 punktów).

Superbet 2.00 powyżej 2,5 bramki Zagraj!

Granada CF – Atletico Madryt. Typy, kursy, zapowiedzi

Ekipa z Andaluzji przystąpi do tego spotkania w bardzo dobrych humorach. W niedzielę Granada CF pokonała u siebie Mallorkę 4:1. Obecnie gracze tego klubu zajmują 15. miejsce dzięki zdobyciu 19. oczek. Warto dodać, że Granada CF jest niepokonana od 21 listopada 2021 roku.

Atletico Madryt nie jest w formie. W sobotę podopieczni Diego Simeone przegrali w delegacji z Sevillą FC 1:2. Warto dodać, że piłkarze ze stolicy zanotowali trzecią kolejną porażkę. Obecnie Atletico Madryt zajmuje piąte miejsce. W tym sezonie gościom udało się zdobyć 29 oczek.

Athletic Bilbao – Real Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

Baskowie po emocjonującym spotkaniu pokonali Real Betis 3:2. W tym momencie zawodnicy Bilbao zajmują dziewiąte miejsce (24 punkty). Baskowie w pięciu poprzednich spotkaniach zanotowali tylko jedno zwycięstwo. W meczu z Królewskimi nie będzie im łatwo o kolejną wygraną…

Real Madryt w niedzielę zawiódł swoich fanów. Karim Benzema wraz z kolegami tylko zremisowali u siebie z Cadiz CF 0:0. Królewscy mieli przewagę, ale nic konkretnego z tego nie wynikało. Obecnie Real i tak jest zdecydowanie na pierwszym miejscu. Madrytczycy zdobyli już 43 punkty.

Superbet 2.25 wygrana Realu Zagraj!

La Ligia (21.12-22.12.2021)

wtorek (21.12):

19:00 Villarreal – Alaves (obie strzelą)

21:30 Sevilla – Barcelona (powyżej 2,5 bramki)

środa (22.12):

19:00 Granada – Atletico (x)

21:30 Bilbao – Real Madryt (2)

La Liga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 19:00:00 2021-12-21 Villarreal Deportivo Alaves 1.42 4.50 8.10 1.42 4.70 8.00 1.45 4.50 7.70 1.42 5.00 8.00 21:30:00 2021-12-21 Sevilla Barcelona 2.35 3.30 3.10 2.47 3.35 2.96 2.50 3.30 2.95 2.49 3.30 3.05 19:00:00 2021-12-22 Granada Atletico Madrid 6.20 3.80 1.60 6.50 3.80 1.60 5.80 3.85 1.62 21:30:00 2021-12-22 Athletic Bilbao Real Madrid 3.40 3.45 2.15 3.35 3.40 2.22 3.35 3.50 2.20 3.30 3.50 2.18 16:15:00 2021-12-31 Valencia Espanyol 1.97 3.40 3.70 1.90 3.55 3.90 1.90 3.65 4.15 1.98 3.55 3.80 14:00:00 2022-01-02 Getafe Real Madrid 5.95 4.05 1.54 6.00 3.75 1.57 6.50 4.00 1.57 6.20 4.20 1.54 16:15:00 2022-01-02 Elche Granada 2.26 3.10 3.25 2.30 3.15 3.15 2.25 3.25 3.45 2.28 3.25 3.30 16:15:00 2022-01-02 Atletico Madrid Rayo Vallecano 1.49 4.15 6.45 1.50 4.00 6.50 1.50 4.20 7.30 1.50 4.30 6.80 18:30:00 2022-01-02 Real Betis Celta Vigo 1.88 3.50 4.00 1.85 3.60 4.00 1.82 3.85 4.30 1.89 3.65 4.10 18:30:00 2022-01-02 Deportivo Alaves Real Sociedad 3.30 3.20 2.20 3.55 3.15 2.12 3.55 3.25 2.22 3.35 3.35 2.22 Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21. grudnia 2021 08:25 .

