Przed rewanżami 1/8 finału Ligi Europy: typy, kursy, zapowiedź

Rewanżowe mecze 1/8 finału rozegrane zostaną w czwartkowy wieczór. Do gry przystąpi 14 zespołów, bo RB Lipsk jest już pewne gry w kolejnej fazie rozgrywek z powodu zawieszenia rosyjskich drużyn przez FIFA i UEFA. Tym samym najciekawiej zapowiada się batalia Galatasaray – FC Barcelona. Sprawdź kursy i nasze typy na mecze 1/8 finału Ligi Europy w sezonie 2021/22.

Bayer Leverkusen – Atalanta. Typy, kursy, zapowiedź

Bayer Leverkusen według analityków bukmacherskich jest faworytem czwartkowej potyczki z Atalantą. Mimo że drużyna z Bay Arena podejdzie do meczu bez swojej gwiazdy Floriana Wirtza.

Przedstawiciel Bundesligi jest bez wygranej od trzech spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. W trakcie minionego weekendu Bayer przegrał u siebie z FC Koeln (0:1). Tydzień temu uległ natomiast podopiecznym Gian Piero Gasperiniego (2:3).

Atalanta ma natomiast za sobą zremisowany niespodziewanie bój z Genoą (0:0). Z kolei w Lidze Europy w tej kampanii włoski team wygrał jak na razie wszystkie trzy spotkania. Nasz typ: wygrana Atalanty.

Galatasaray – FC Barcelona. Typy, kursy, zapowiedź

Turecko-hiszpańska potyczka wydaje się najciekawszą spośród wszystkich czwartkowych w ramach walki o awans do 1/4 finału Ligi Europy. Tym bardziej że losy awansu są otwarte, bo tydzień temu w boju z udziałem obu ekip miał miejsce rezultat 0:0.

Galatasaray przystąpi do potyczki po wygranym starciu ligowym z Besiktasem (2:1). Tym samym ekipa Domeneca Torrenta jest bez porażki od dwóch spotkań. Z kolei Barcelona rozprawił się ostatnio z Osasuna (4:0). Katalończycy są bez porażki już od 23 stycznia.

Blaugrana wygrała w każdym z trzech ostatnich wyjazdowych spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. Spodziewamy się zatem pewnego triumfu hiszpańskiego zespołu na stadionie w Stambule. Nasz typ: wygrana Barcelony.

West Ham – Sevilla. Typy, kursy, zapowiedź

Łukasz Fabiański i spółka zmierzą się w czwartkowy wieczór z Sevillą. West Ham ma nadzieję, że odrobi stratę z pierwszego boju z Andaluzyjczykami (0:1). Z kolei hiszpański zespół ma zamiar wrócić na ścieżkę zwycięstw po remisie z Rayo Vallecano (1:1).

Analitycy bukmacherscy widzą faworyta tej potyczki w drużynie z Londynu. Zgadzamy się z tym typem, stawiając też na triumf londyńczyków. Nasz typ: wygrana West Hamu.

Program 1/8 finału Ligi Europy:

Czwartek (17.03.2022)

18:45 Crvena Zvezda – Rangers FC (X)

18:45 AS Monaco – Braga (1)

18:45 Galatasaray – FC Barcelona (2)

18:45 Bayer Leverkusen – Atalanta BC (2)

21:00 Eintracht Frankfurt – Real Betis (obie drużyny strzelą – TAK)

21:00 Olympique Lyon – FC Porto (1)

21:00 West Ham United – Sevilla FC (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/8 finału Ligi Europy: kursy bukmacherskie, zakład AKO

