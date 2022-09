Przed 9. kolejką Ligue 1. Typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Paris Saint Germain - Ligue 1 Uber Eats

Już w piątek 30 września meczem Angers z Marsylią rozpoczniemy zmagania w ramach 9. kolejki francuskiej Ligue 1. W ramach tej serii gier nie doczekamy się wielkich hitów, ale to nie znaczy, że nie będzie ciekawie. Kilka spotkań, w tym starcia PSG z Niceą oraz Lens z Lyonem, zapowiada się bardzo interesująco. Paryżanie, jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić znajdują się na czele peletonu, jednak rywalizacja tuż za ich plecami jest bardzo wyrównana.

Angers – Marsylia. Typy, kursy, zapowiedź

Marsylia jest wiceliderem Ligue 1. W ostatniej ligowej kolejce marsylczycy zgubili punkty w starciu z Rennes, dlatego jeśli chcą trzymać dystans do pierwszego PSG, a także nie dać się dogonić Lorient oraz Lens, które są tuż za plecami to z Angers muszą po prostu sięgnąć po trzy punkty. Goście wydają się być zdecydowanym faworytem tego pojedynku. Angers to dopiero czternasty zespół obecnej kampanii z ośmioma punktami po ośmiu kolejkach, co z pewnością nie jest zdumiewającym wynikiem. Należy jednak podkreślić, że po fatalnej serii czterech porażek z rzędu, gospodarze piątkowego starcia z Marsylią maja na swoim koncie obecnie dwa zwycięstwa z rzędu.

PSG – Nice. Typy, kursy, zapowiedź

PSG kroczy w tym sezonie od zwycięstwa do zwycięstwa notując po drodze tylko jeden remis. Wydaje się, że zespół z południa Francji będzie kolejną ofiarą gigantów z Paryża. Goście wygrali zaledwie jedno z ostatnich pięciu spotkań i trudno spodziewać się, by na Parc des Princes zdołali poprawić ten kiepski bilans. Podopieczni Galtiera mają natomiast na swoim koncie sześć zwycięstw z rzędu licząc wszystkie rozgrywki. W tym sezonie wysoko wygrali z Lille, Montpellier czy Clermont i wszystko wskazuje na to, że w sobotni wieczór również nastrzelają rywalowi kilka bramek.

Lens – Lyon. Typy, kursy, zapowiedź

Gra Lens w tym sezonie jest miłym zaskoczeniem dla kibiców tej drużyny. Obecnie to czwarty zespół w ligowej tabeli ze startą zaledwie dwóch punktów do drugiej Marsylii. Warto podkreślić, że w obecnych rozgrywkach jeszcze nie przegrali notując pięć zwycięstw i trzy remisy. Natomiast od Lyonu należy wymagać więcej. Po całkiem dobrym początku rozgrywek, Olympique notuje serię trzech porażek z rzędu z PSG, Monaco oraz Lorient. Po przerwie na mecze reprezentacje goście mają znakomitą szansę przerwać tą fatalną passę, jednak o komplet punktów na trudnym terenie będzie niezwykle ciężko.

Program 9. kolejki Ligue 1

Piątek (30 września)

21:00 Angers – Marsylia (2)

Sobota (1 października)

17:00 Strasbourg – Rennes (2)

21:00 PSG – Nice (1)

Niedziela (2 października)

13:00 Lorient – Lille (X)

15:00 Ajaccio – Clermont (X)

15:00 Auxerre – Brest (1)

15:00 Toulouse – Montpellier (2)

15:00 Troyes – Reims (X)

17:05 Monaco – Nantes (1)

20:45 Lens – Lyon (X)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

9. kolejka Ligue 1: kursy bukmacherskie, zakład AKO

