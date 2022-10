Przed 8. kolejką La Liga: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

W piątek zainauguruje ósma kolejka La Ligi. Poprzedni weekend był wyjątkowy dla kibiców FC Barcelony, bowiem klub po wielu miesiącach ponownie pojawił się na fotelu lidera hiszpańskiej ekstraklasy. W niedzielę podopieczni Xaviego podejmą na Camp Nou Elche, zaś Real Madryt zagra w sobotę na wyjedzie z Getafe. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi najciekawszych spotkań oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Sevilla – Athletic Bilbao. Typy, kursy, zapowiedź

Po środowym meczu Ligi Mistrzów w Andaluzji doszło do poważnego trzęsienia ziemi. Julena Lopeteguiego na stanowisku szkoleniowca zastąpił Jorge Sampaoli, który w najbliższy weekend zadebiutuje w roli trenera Sevilli. Zadanie będzie należało do bardzo ciężkich, bowiem zmierzy się on na własnym terenie z Athletic Bilbao, które jest jedną z najlepszych ekip obecnego sezonu. Podopieczni trenera Ernesto Valverde grają skutecznie, przekonująco i wyglądają na boisku na wyjątkowo ułożonych. Biorąc pod uwagę dobrą dyspozycję klubu z Kraju Basków, a także problemy Sevilli, w sobotę spodziewamy się triumfu gości. Nasz typ – wygrana Athletic.

Getafe – Real Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

W minionej kolejce Real Madryt po raz pierwszy stracił punkty w starciu z Osasuną, co przyczyniło się do spadku z fotelu lidera La Ligi. W sobotę nadarzy się świetna okazja, aby powrócić na szczyt, bowiem Królewscy zagrają na wyjeździe z Getafe, które, delikatnie mówiąc, do tej pory nie przekonało. Siedem punktów po siedmiu meczach i druga najgorsza defensywa w lidze zwiastują, że dla mistrzów Hiszpanii powinna to być lekka przejażdżka. W środę Królewscy wygrali swoje trzecie spotkanie w Lidze Mistrzów i są już blisko awansu do fazy pucharowej. Najbliższe tygodnie powinni poświęcić więc zmaganiom ligowym. Nasz typ – wygrana Realu Madryt.

FC Barcelona – Celta Vigo. Typy, kursy, zapowiedź

Dopiero co FC Barcelona awansowała na szczyt ligowej tabeli, ale nie można wypowiadać się o niej w samych superlatywach. Problemy Dumy Katalonii uwidoczniła wtorkowa porażka z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. Drużyna Xaviego stała się przewidywalna i nie mogła przełamać defensywy jakościowego rywala. Z pewnością wpływ mają na to liczne kontuzje, z jakimi zmaga się hiszpański gigant. W niedzielę na pewno nie zagrają Ronald Araujo, Andreas Christensen, Memphis Depay, Franck Kessie oraz Jules Kounde. Celta Vigo w poprzedniej kolejce zaskoczyła i pokonała Betis 1-0. Niewykluczone, że w ten weekend również dojdzie do niespodzianki. Nasz typ – obie drużyny strzelą gola.

Program 8. kolejki La Liga

Piątek (7 października):

21:00 Osasuna – Valencia (X)

Sobota (8 października):

14:00 Almeria – Rayo Vallecano (2)

16:15 Atletico Madryt – Girona (1)

18:30 Sevilla – Athletic Bilbao (2)

21:00 Getafe – Real Madryt (2)

Niedziela (9 października):

14:00 Real Valladolid – Real Betis (2)

16:15 Cadiz – Espanyol (X)

18:30 Real Sociedad – Villarreal (X)

21:00 FC Barcelona – Celta Vigo (1)

Poniedziałek (10 października):

21:00 Elche – RCD Mallorca (2)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.