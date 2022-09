Przed 6. kolejką La Liga: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: FC Barcelona

Po meczach fazy grupowej Ligi Mistrzów wracamy do rywalizacji na krajowym podwórku. 6. kolejka w Hiszpanii zapowiada się bardzo ciekawie, bowiem w niedzielę czekają nas prestiżowe derby Madrytu. Wcześniej FC Barcelona zmierzy się na własnym terenie z Elche, a Villarreal podejmie Sevillę. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi najciekawszych spotkań oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Barcelona – Elche. Typy, kursy, zapowiedź

FC Barcelona na dobre wróciła do wysokiej dyspozycji i znów może liczyć się w walce o mistrzostwo Hiszpanii. W sobotę wicelider tabeli zmierzy się z Elche, które jest jedną z najgorszych ekip na starcie obecnego sezonu. Po pięciu meczach uzyskało bowiem zaledwie punkt, tracąc przy tym aż 13 bramek, co co stanowi drugą najsłabszą defensywę po Cadiz. Biorąc pod uwagę siłę ofensywną “Dumy Katalonii”, głód Roberta Lewandowskiego i chęć zrehabilitowania się po przegranym meczu z Bayernem Monachium, na Camp Nou najprawdopodobniej zobaczymy zdominowanych gości. Nasz typ – Barcelona wygra więcej niż jedną bramką.

Villarreal – Sevilla. Typy, kursy, zapowiedź

Niedziela przyniesie nam z kolei dwa elektryzujące starcia. Najpierw Villarreal podejmie przed własną publicznością Sevillę. Niekwestionowanym faworytem rywalizacji są gospodarze, którzy chcą zerwać z łatką drużyny solidnej i dołączyć do największych. W obecnym sezonie radzą sobie nieźle, bowiem ich dorobek po pięciu meczach wynosi 10 punktów. Na przeciwnym biegunie znajduje się Sevilla, która zawodzi zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. W żadnym aspekcie nie przypomina zespołu, który w ubiegłej kampanii był w stanie długo dotrzymywać kroku Realu Madryt. Kluczem Villarrealu do aktualnych wyników jest świetna defensywa, którą klubowi z Andaluzji ciężko będzie przełamać. Nasz typ – wygrana Villarrealu i mniej niż 2,5 gola.

Atletico Madryt – Real Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

Absolutny hit 6. kolejki La Ligi czeka nas natomiast dopiero w niedzielny wieczór. Wówczas odbędą się prestiżowe derby Madrytu, które przed ekrany odbiorników ściągną wszystkich kibiców w Hiszpanii. W poprzednich latach obu ekipom zdarzało się bezpośrednio rywalizować zarówno w lidze, jak i rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdzie górą na ogół wychodził Real Madryt. Tym razem ponownie Królewscy przystąpią do spotkania w roli faworyta, choć prawdopodobna nieobecność Karima Benzemy może okazać się ogromnym osłabieniem. Mistrzowie Hiszpanii strzelają dużo i dużo tracą, a defensywa Atletico nie jest już tak jednolita, jak w przeszłości. Możemy być zatem pewni, że na Wanda Metropolitano czekają nas ogromne emocje. Nasz typ – powyżej 2,5 gola.

Program 6. kolejki La Ligi

Piątek (16 września)

21:00 Valladolid – Cadiz (1)

Sobota (17 września)

14:00 Mallorca – Almeria (X)

16:15 Barcelona – Elche (1)

18:30 Valencia – Celta Vigo (1)

21:00 Atletic Bilbao – Vallecano (X)

Niedziela (18 września)

14:00 Osasuna – Getafe (1)

16:15 Villarreal – Sevilla (1)

18:30 Betis – Girona (X)

18:30 Real Sociedad – Espanyol (1)

21:00 Atletico Madryt – Real Madryt (2)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

6. kolejka La Ligi: kursy bukmacherskie, zakład AKO

