Przed 5. kolejką Ligi Mistrzów: typy, kursy, zapowiedź (26.10.2022)

Robert Lewandowski

W ramach 5. kolejki Ligi Mistrzów FC Barcelona podejmie Bayern Monachium. Paradoksalnie dla Dumy Katalonii to może być już mecz… tylko o prestiż, jeśli wcześniej Inter Mediolan pokona Pilzno. W innym ciekawym spotkaniu (szczególnie dla kibiców talentu Piotra Zielińskiego) Napoli podejmie Rangers. Poznaj poniżej nasze typy na wszystkie środowe potyczki.

FC Barcelona – Bayern. Typy, kursy, zapowiedź

Katalończycy “stoją pod ścianą” w kontekście ewentualnego awansu do kolejnej rundy tych rozgrywek. Już nie wszystko zależy od nich. Stało się tak, bo w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów FC Barcelona tylko zremisowała na swoim stadionie z Interem Mediolan 3:3. Obecnie Katalończycy są na trzecim miejscu w grupie i mają tylko cztery punkty. Świetnie spisuje się Robert Lewandowski, ale to może być i tak za mało na wywalczenie awansu… Pewni swego są natomiast mistrzowie Niemiec. Bayern Monachium wygrał wszystkie spotkania w tej edycji Ligi Mistrzów (12 oczek). Bawarczycy zdobyli 13 goli i tylko dwa stracili. Goście grają o przypieczętowanie pierwszego miejsca i na pewno nie odpuszczą prestiżowego spotkania w stolicy Katalonii.

Napoli – Rangers. Typy, kursy, zapowiedź

Neapolitańczycy nie powinni mieć problemu z zanotowaniem piątego zwycięstwa w tej edycji Ligi Mistrzów. Do tej pory Piotr Zieliński i spółka zawsze wygrywali w rozgrywkach Champions League 2022/23. Dzięki temu są blisko wywalczenia sobie pierwszego miejsca i teoretycznie łatwiejszego rywala w kolejnej rundzie. Na drugim biegunie są zawodnicy ze Szkocji. Gracze Glasgow Rangers przegrali wszystkie dotychczasowe spotkania. Zdobyli w nich tylko jednego gola oraz aż 16 stracili. Goście mają co prawda szanse na wywalczenie trzeciego miejsca, ale naszym zdaniem są one jedynie matematyczne.

Inter – Pilzno. Typy, kursy, zapowiedź

Inter Mediolan jest na najlepszej drodze, aby w końcu zanotować awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Wicemistrzowie Włoch ostatnio zremisowali na wyjeździe z Barceloną. Teraz to gospodarze tego środowego spotkania mają wszystko w swoich rękach. Jeśli ekipa z Mediolanu wygra z drużyną z Czech, to zamelduje się w kolejnej rundzie. Bardzo dużo na to natomiast wskazuje. W tych rozgrywkach Inter przegrał tylko z Bayernem. Dodatkowo wicemistrzowie Włoch są w dobrej formie, co potwierdzają także na krajowym podwórku. Ostatnio po szalonym spotkaniu wygrali w delegacji z Fiorentiną 4:3. Rywale – zgodnie z przewidywaniami – jeszcze nie zdobyli w tej edycji Ligi Mistrzów ani jednego punktu. Po środowej potyczce ten bilans raczej nie ulegnie poprawie.

Liga Mistrzów – typy na 5. kolejkę (26.10.2022)

18:45 Brugge – Porto (1)

18:45 Inter – Pilzno (1)

21:00 Ajax – Liverpool (x)

21:00 Atletico – Bayer (x)

21:00 Barcelona – Bayern (over 2,5)

21:00 Frankfurt – Marsylia (x)

21:00 Napoli – Rangers (1)

21:00 Tottenham – Sporting (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

5. kolejka Ligi Mistrzów: porównaj kursy na zakład AKO

