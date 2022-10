Przed 5. kolejką Ligi Mistrzów: typy, kursy, zapowiedź (25.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Przed nami już 5. kolejka tej edycji Ligi Mistrzów. Na wtorek zaplanowano osiem konfrontacji. Ciekawie powinno być w Lizbonie, gdzie Benfica zagra z Juventusem. Stara Dama musi wygrać, by jeszcze myśleć o awansie. Emocji nie zabraknie także na Signal Iduna Park, gdzie Borussia Dortmund zagra z Manchesterem City. Sprawdź plan gier i poznaj nasze typy na wszystkie wtorkowe potyczki.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Borussia Dortmund – Manchester City. Typy, kursy, zapowiedź

Manchester City – jako jedyna drużyna z grupy G – ma awans do kolejnej fazy tych rozgrywek. Goście chcą przypieczętować pierwsze miejsce i teoretycznie łatwiejszego rywala w kolejnej fazie tych rozgrywek. Jak na razie piłkarze klubu z Manchesteru rywalizowali cztery razy w tej edycji Ligi Mistrzów. Zanotowali trzy zwycięstwa i jeden remis. Ostatnio podzielili się oczkami w Kopenhadze (0:0). Warto dodać, że wówczas zawody rozegrał Kamil Grabara. Natomiast w ostatnim spotkaniu ligowym Manchester City zwyciężył u siebie Brighton 3:1. Borussia Dortmund jest blisko drugiego miejsca. Do tej pory zawodnicy tego klubu zdobyli siedem punktów. W ostatniej kolejce w Lidze Mistrzów gracze BVB zremisowali u siebie z Sevillą 1:1. Forma zespołu z Dortmundu jest w sumie mocno chimeryczna, dlatego stawiamy tutaj na zwycięstwo Obywateli.

STS 1.61 wygrana Manchesteru Zagraj!

Benfica – Juventus. Typy, kursy, zapowiedź

Ekipa z Lizbony może wyrzucić Juventus za burtę tych rozgrywek. Stanie się tak, jeśli Stara Dama nie zanotuje zwycięstwa we wtorkowej konfrontacji. Gospodarze grają natomiast naprawdę bardzo dobrze w tej edycji. Do tej pory zanotowali dwa zwycięstwa i dwa remisy. W sumie mają osiem punktów. Uważamy, że graczy gospodarzy jak najbardziej stać jest na odnotowanie minimum remisu w tej konfrontacji. Szczególnie że klub z Piemontu spisuje się w tej edycji Ligi Mistrzów fatalnie. Do tej pory goście zanotowali już trzy porażki. Mają na swoim koncie zaledwie trzy punkty i małe szanse na awans do kolejnej rundy tych rozgrywek.

Lipsk – Real. Typy, kursy, zapowiedź

Królewscy mają już pewny awans do kolejnej rundy tych rozgrywek. Triumfatorzy poprzedniej edycji Ligi Mistrzów teraz walczą o zajęcie pierwszego miejsca. Do tej pory zawodnicy Realu Madryt zanotowali trzy zwycięstwa i tylko jeden remis. Punkty stracili w Warszawie, gdzie zremisowali z Szachtarem Donieck 1:1. Na drugim miejscu w grupie F plasują się zawodnicy z Lipska. Gospodarze mieli fatalny początek i zanotowali dwie porażki. Później dwukrotnie pokonali zespół z Glasgow i mają sześć punktów. Wydaje się, że w tym spotkaniu obie drużyny zagrają ofensywnie, czego efektem będą bramki ze strony gospodarzy oraz gości. Jedni i drudzy mają bowiem tutaj coś do ugrania.

STS 1.56 obie strzelą Zagraj!

Liga Mistrzów – typy na 5. kolejkę (25.10.2022)

18:45 Sevilla – Kopenhaga (1)

18:45 Salzburg – Chelsea (2)

21:00 Benfica – Juventus (x)

21:00 Dortmund – Man City (2)

21:00 Celtic – Szachtar (x)

21:00 Dinamo – Milan (2)

21:00 PSG – Maccabi (1)

21:00 Lipsk – Real (2)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

5. kolejka Ligi Mistrzów: porównaj kursy na zakład AKO

1 x 2 16:45 25 October 2022 Sevilla FC Copenhagen 1.50 4.40 6.40 1.50 4.40 7.00 1.48 7.00 16:45 25 October 2022 Salzburg Chelsea 4.45 3.95 1.75 4.60 4.00 1.75 4.60 1.76 19:00 25 October 2022 RB Leipzig Real Madrid 2.80 3.50 2.45 2.80 3.60 2.50 2.80 2.50 19:00 25 October 2022 Dinamo Zagreb AC Milan 4.40 3.75 1.80 4.40 3.80 1.85 4.30 1.83 19:00 25 October 2022 Paris Saint-Germain Maccabi Haifa 1.11 9.75 21.50 1.10 11.00 25.00 1.10 25.00 19:00 25 October 2022 Celtic Shakhtar Donetsk 1.87 3.85 3.90 1.85 3.90 4.00 1.86 4.10 19:00 25 October 2022 Benfica Juventus 2.00 3.60 3.65 2.00 3.70 3.75 2.01 3.75 19:00 25 October 2022 Borussia Dortmund Manchester City 4.95 4.35 1.62 5.00 4.50 1.62 5.00 1.61 16:45 26 October 2022 Inter Viktoria Plzen 1.15 8.15 17.25 1.16 8.50 20.00 1.14 21.00 16:45 26 October 2022 Club Bruges FC Porto 3.20 3.40 2.25 3.40 3.50 2.15 3.35 2.21 Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 października 2022 17:38 .

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Zarejestruj się w STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.