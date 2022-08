Przed 4. kolejką Serie A. Typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Już po trzech kolejkach Serie A żadna z drużyn nie może pochwalić się kompletem punktów, za to aż sześć pierwszych ekip ma na swoim koncie ich siedem. Sytuacja w tabeli na starcie nowej kampanii jest dosyć wyrównana, a nawet Napoli, które świetnie spisywało się w dwóch pierwszych kolejkach złapało małą zadyszkę. W następnej serii spotkań rozegranych w środku tygodnia wielkich hitów nie będzie, choć z pewnością kilka spotkań zasługuje na większą uwagę. Na otwarcie Milan zmierzy się z Sassuolo, a w środę Juventus będzie rywalizował w polskim meczu ze Spezią. Warto również śledzić formę Romy w starciu z Monzą oraz Interu w pojedynku z Cremonese.

Sassuolo – Milan. Typy, kursy, zapowiedź

Milan dobrze wszedł w nowy sezon i obecnie jest wiceliderem. Mistrz Włoch punkty stracił tylko w meczu z Atalantą, który zakończył się remisem 1:1. Podopieczni Stefano Piolego w początkowej fazie sezonu prezentują się z bardzo dobrej strony, a w ostatnim pojedynku nieźle zaprezentował się także De Ketelaere. Nowy nabytek drużyny z San Siro pokazał, że w przyszłości może stać się bardzo ważnym zawodnikiem tego zespołu. Sassuolo ma na swoim koncie cztery punkty. W ostatniej kolejce zremisowało ze Spezią, jednak dużą zasługę w tym miał spory błąd Drągowskiego. Neroverdi tracą dużo goli w tym sezonie, niezbyt dużo też strzelają. W meczu z Juventusem, choć wysoko przegrali 0:3, mieli momenty, w których pokazali, że potrafią zepchnąć rywala do defensywy. We wtorek możemy spodziewać się otwartego meczu ze sporą ilością bramek biorąc pod uwagę ofensywny styl gry rossonerich.

AS Roma – Monza. Typy, kursy, zapowiedź

Roma jest obecnie na szóstym miejscu w tabeli z siedmioma oczkami na koncie. Giallorossi dobrze punktują na początku tego sezonu, jednak ich gra pozostawia sporo do życzenia. W meczu z Juventusem mogą mówić o sporym szczęściu, że na przerwę schodzili z tylko jednobramkową stratą, co pozwoliło im później wywalczyć cenny remis na Allianz Stadium. Obecny bilans bramkowy 3:1 będą mogli znacznie podreperować w spotkaniu z Monzą. Beniaminek włoskiej ekstraklasy, jak dotąd, notuję serię trzech porażek z rzędu i trudno spodziewać się, aby na Stadio Olimpico zdołali wywalczyć jakiekolwiek punkty. Dodatkowo stracił już osiem goli, co także zespołu z Lombardii nie może napawać optymizmem.

Juventus – Spezia. Typy, kursy, zapowiedź

Juventus notuje serię dwóch remisów z rzędu. Jednak, o ile w meczu z Sampdorią zagrał po prostu słabo, o tyle w starciu z Romą gracze Starej Damy mogą mówić o pechu, że nie udało im się zamknąć tamtego spotkania przed przerwą. Bianconeri nie wykorzystali dogodnej sytuacji do zgarnięcia trzech oczek, przez co po trzech kolejkach uzbierali jedynie pięć punktów. Mecz Juventusu ze Spezią można określić mianem polskiego meczu w Serie A, bowiem na boisku możemy zobaczyć aż pięciu Polaków, i to niewykluczone, że już od pierwszej minuty. Drużyna z Ligurii ma na swoim koncie cztery punkty, a podobnie jak bianconeri, w miniony weekend mogła się pokusić o pełną pulę, gdyby nie fatalne błędy w defensywie. W środowym meczu na Allianz Stadium będzie im jednak trudno o jakąkolwiek zdobycz punktową i bramkową, biorąc pod uwagę, że Stara Dama do tej pory straciła tylko jedną bramkę w sezonie, do tego notuje serię czterech zwycięstw z rzędu w bezpośrednich rywalizacjach ze Spezią.

Program 4. kolejki Serie A

Wtorek (30 sieprnia)

18:30 Sassuolo – Milan (2)

20:45 Inter – Cremonese (1)

20:45 AS Roma – Monza (1)

Środa (31 sierpnia)

18:30 Empoli – Hellas Verona (X)

18:30 Sampdoria – Lazio (2)

18:30 Udinese – Fiorentina (X)

20:45 Juventus – Spezia (1)

20:45 Napoli – Lecce (1)

Czwartek (1 września)

20:45 Atalanta – Torino (1)

20:45 Bolonia – Salernitana (X)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

4. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

