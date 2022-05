Przed 36. kolejką Ligue 1: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: gracze PSG

Do końca sezonu we francuskiej Ligue 1 zostały tylko trzy kolejki. Pewni mistrzostwa Francji piłkarze PSG podejmą na swoim stadionie Troyes, które ostatnio rozbiło Lille. Co wydarzy się w innych spotkaniach tej serii gier? Czy zawodnicy Marsylii zrehabilitują się po fatalnym spotkaniu na swoim stadionie z Lyonem? Sprawdź opisy najciekawszych konfrontacji. Zapoznaj się także z typami oraz kursami bukmacherskimi.

PSG – Troyes. Typy, kursy, zapowiedź

Paryżanie w dwóch ostatnich spotkaniach zanotowali same remisy. 23 kwietnia mistrzowie Francji podejmowali u siebie Lens. Ostatecznie ta potyczka zakończyła się remisem 1:1. Jeszcze więcej emocji dostarczył mecz z poprzedniego piątku. Wtedy to paryżanie rywalizowali na wyjeździe ze Strasbourgiem. Finalnie obie ekipy podzieliły się punktami po remisie 3:3. Wydaje się, że teraz paryżanie powinni zdobyć już komplet punktów w najbliższej ligowej konfrontacji.

Gości nie można jednak zbyt wcześnie skreślać. Ostatnio zawodnicy Troyes niespodziewanie wysoko wygrali na swoim stadionie z Lille 3:0. Tym samym przerwali serię kilku kolejnych spotkań bez ligowej wiktorii. Wcześniej zawodnicy Troyes między innymi przegrali na wyjeździe z Nice 0:1 oraz u siebie z Clermont 0:1. Obecnie goście mają pięć punktów przewagi nad strefą spadkową.

Lorient – Marsylia. Typy, kursy, zapowiedź

Gospodarze słabo rywalizują o zachowanie ligowego bytu. W czterech poprzednich spotkaniach gracze Lorient zdobyli tylko trzy punkty. 20 kwietnia pokonali u siebie FC Metz 1:0. Potem przyszły dwie kolejne porażki. Najpierw bardzo wysoka z Rennes aż 0:5. Na początku maja zawodnicy Lorient podejmowali u siebie Reims. Mecz był zacięty, aczkolwiek to goście wyszli z niego zwycięsko po triumfie 2:1.

Zawodnicy Olympique Marsylii na pewno nie zapiszą występu z ostatniej kolejki do udanych. Gracze tego zespołu podejmowali u siebie Lyon. Marsylia była faworytem niedzielnej konfrontacji. W pierwszej połowie nie zobaczyliśmy goli. Po zmianie stron zdecydowanie lepiej zaprezentowali się piłkarze gości, którzy strzelili trzy bramki i wyraźnie triumfowali na Stade Velodrome 3:0. Dla klubu z Marsylii praktycznie całe spotkanie rozegrał Arkadiusz Milik, ale nie był to udany występ polskiego napastnika.

Lille – Monaco. Typy, kursy, zapowiedź

Byli już mistrzowie Francji fatalnie zaprezentowali się w ostatniej kolejce. Gracze Lille rywalizowali w delegacji z Troyes. Rywale byli bezlitośni i ostatecznie triumfowali 3:0. Warto dodać, że piłkarze Lille kończyli ten mecz w dziewięciu. To trzecia porażka gospodarzy w czterech poprzednich kolejkach w Ligue 1. Wcześniej piłkarze Lille przegrywali także na wyjeździe z Reims 1:2 oraz na swoim boisku z Lens (także 1:2).

Zawodnicy Monaco „złapali wiatr w żagle” w ostatnich kolejkach tego sezonu. Goście wygrywają wszystkie potyczki. W ostatnim kwietniowym spotkaniu piłkarze Monaco rywalizowali w delegacji z Saint-Etienne. Ostatecznie goście pewnie i wysoko zwyciężyli aż 4:1. W niedzielę zawodnicy Monaco podejmowali Angers. Nie było żadnej niespodzianki (2:0 dla faworytów). Goście walczą nawet o drugie miejsce na koniec sezonu 2021/22 i chcą pokonać w delegacji Lille.

Ligue 1 – typy na 36. kolejkę

Piątek (6 maja)

21:00 Lille – Monaco (2)

Sobota (7 maja)

17:00 Brest – Strasbourg (x2)

Niedziela (8 maja)

13:00 Metz – Lyon (2)

15:00 Angers – Bordeaux (x)

15:00 Clermont – Montpellier (1)

15:00 Reims – Lens (1)

17:05 Lorient – Marsylia (2)

20:45 PSG – Troyes (1)

Środa (11 maja)

19:00 Nice – St. Etienne (1)

21:00 Nantes – Rennes (x)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

