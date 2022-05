Przed 34. kolejką Bundesligi: typy, kursy, zapowiedź

Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Przed ostatnią kolejką w tegorocznej odsłonie Bundesligi prawie wszystko jest już jasne. Znamy mistrza, spadkowiczów czy drużynę, która prawdopodobnie zawalczy w barażach. Niemniej jednak, RB Lipsk nie może być pewny czwartej lokaty, bo tuż za nim czai się SC Freiburg. Zatem kto awansuje do Ligi Mistrzów? Sprawdź naszą zapowiedź.

Bayer Leverkusen – SC Freiburg

Z racji, że w sobotę wypada 34. kolejka Bundesligi, każdy z zespołów rozegra mecz o tej samej porze. Najciekawiej zapowiada się rywalizacja na Bay Arenie. Aptekarze wypełnili plan minimum i na jesień zagrają w Lidze Mistrzów. Do tego trzy ostatnie spotkania wygrali, pewnie pokonując tydzień temu Hoffenheim (4:2).

Tymczasem Freiburg od dłuższego czasu depcze po piętach czołówce. Orły miały swoje momenty, dlatego marzy im się przepustka do elitarnych rozgrywek. By tak się stało, RB Lipsk musiałby przegrać, natomiast Biało-czarni ograć najbliższego rywala na wyjeździe. Niespodziewanie świetna forma gości została przerwana w poprzedniej serii gier, kiedy trzeba było uznać wyższość Unionu (1:4).

Bayer Leverkusen zakończy ligowe zmagania na trzeciej pozycji, niezależnie od sobotniego rezultatu. Zdecydowanie więcej do stracenia ma Freiburg. Spodziewamy się zaciętej walki, w której górą będą goście. Nasz typ: wygrana Freiburga.

Borussia Dortmund – Hertha Berlin

W Dortmundzie kończy się era Erlinga Haalanda. Norweg letnie przygotowania rozpocznie w Man City. Stąd też zechce godnie pożegnać się ze swoimi fanami. Borussia podobnie jak Bayer, jest pewna już pozycji w tabeli i cieszy się z wicemistrzostwa. W końcówce tegorocznej kampanii coś się jednak zepsuło, czego dowodem były dwie porażki z rzędu. Dopiero tydzień temu BVB przełamała się, rozbijając Fuerth (3:1).

Hertha rzutem na taśmę wywalczyła utrzymanie. Nawet jak przegra najbliższą potyczkę, posiada lepszy bilans pojedynków bezpośrednich ze Stuttgartem, więc nie musi martwić się o grę w barażach. Ten sezon był niezwykle trudny dla Berlińczyków i latem drużynę czeka kadrowa rewolucja. Do sobotniego meczu goście przystąpią po remisie i ostatniej porażce przeciwko Mainz (1:2).

Wydaje się, że Borussia potrzebuje zwycięstwa w ostatnim spotkaniu sezonu. Kibice i tak mieli suchą wiosnę, bo dortmundczycy nie zwojowali Europy. Stawiamy, że Haaland strzeli rywalom przynajmniej gola. Nasz typ: gol Erlinga Haalanda.

Arminia Bielefeld – RB Lipsk

Co ciekawe, Arminia może pochwalić się lepszym bilansem pojedynków bezpośrednich przeciwko Stuttgartowi. To oznacza, że w przypadku pokonania RB Lipsk i niepowodzenia Szwabów, ekipa z Bielefeld zawalczy o przetrwanie w barażach. Ten scenariusz wydaje się mało realny, ponieważ Byki mają chrapkę pozostać na czwartej pozycji w tabeli. Do tego też, tydzień dzień temu gospodarze przegrali przecież z Bochum (1:2).

Natomiast RB Lipsk nie awansował do finału Ligi Europy. Klęska na arenie międzynarodowej podziałała na piłkarzy Tadesco motywująco. W kolejnym spotkaniu w Bundeslidze, Byki nie pozostawiły złudzeń Augsburgowi (4:0).

Tutaj raczej nie dojdzie do niespodzianki. Stawiamy na wygraną RB Lipsk, który planuje utrzymać czwartą lokatę i jesienią wystąpić w Lidze Mistrzów. Nasz typ: wygrana RB Lipsk.

VfB Stuttgart – FC Koeln

Stuttgart miał wiele okazji, aby na dobre opuścić dół tabeli. Z biegiem czasu niewiele jednak się zmieniło, dlatego Szwaby drżą dziś nawet o baraże. Wszystko przez serię gorszych wyników, która ciągnie się od końcówki marca. Jeżeli nie uda się przełamać w ostatniej kolejce, zespół czeka sporo zmian, by przetrwać kolejną kampanię. Na pewno widać światełko w tunelu o po poprzednim meczu z Bayernem (2:2). Nie wiadomo czy forma strzelecka zostanie podtrzymana do sobotniego po południa.

Wówczas trzeba będzie stawić czoła FC Koeln. Rok temu Kozły w głupi sposób znalazły się poza europejskimi pucharami. Teraz jest inaczej, bo od jesieni ekipa z Kolonii zagra, co najmniej w Lidze Konferencji. Przy odrobinie szczęścia możliwy jest także awans do Ligi Europy. Goście całkiem nieźle radzili sobie do ostatniej kolejki. Serię czterech triumfów z rzędu przerwał Wolfsburg (0:1).

Zapewne Stuttgart powalczy o korzystny rezultat. Z tego względu FC Koeln czeka trudne wyzwanie. Obu stronom zależy na wygranej, stąd powinni paść gole. Stawiamy, że każdy z zespołów umieści piłkę w siatce. Nasz typ: btts.

VfL Wolfsburg – Bayern Monachium

Wolfsburg podkręcił tempo dopiero pod koniec sezonu. Aktualnie Wilki mogą pochwalić się utrzymaniem. Słabe przygotowanie do sezonu i problemy kadrowe dały o sobie dać zimą. Później szeregi klubu opuścił Weghorst, co przed startem nowej kampanii zwiększa szanse Bartosza Białka na jeszcze częstszą grę. Gospodarze pokonali tydzień temu FC Koeln (1:0) i planują zakończyć wiosnę bez porażki.

Z kolei Bayern wygląda cienko po zdobyciu 10. mistrzostwa z rzędu. Coraz więcej głosów twierdzi też, że Robert Lewandowski zamierza opuścić Monachium na rzecz transferu do FC Barcelony. Jeśli tak, może być to ostatni występ Polaka na boiskach Bundesligi. Odkąd Bawarczycy już o nic nie grają, przegrali z Mainz (1:3), a kilka dni temu zremisowali ze Stuttgartem (2:2).

Wydaje się, że nawet jeśli plotki o odejściu “Lewego” są prawdziwe, najlepszy strzelec ligi spróbuje jeszcze polepszyć bilans zdobytych goli. Stawiamy, że Robert Lewandowski umieści piłkę w siatce. Nasz typ: gol Roberta Lewandowskiego.

Program 34. kolejki Bundesligi:

sobota (14 maja)

15:30 Bayer – Freiburg (2)

15:30 BVB – Hertha (gol Haalanda)

15:30 Arminia Bielefeld – RB Lipsk (2)

15:30 VfB Stuttgart – FC Koeln (btts)

15:30 Wolfsburg – Bayern (gol “Lewego”)

15:30 Union – Bochum (1)

15:30 Augsburg – Fuerth (1)

15:30 Mainz – Eintracht (btts)

15:30 M’gladbach – Hoffenheim (powyżej 2,5 bramki)

34. kolejka Bundesligi: Kursy bukmacherskie, zakład AKO

Aktualna tabela Bundesligi

