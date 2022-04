Przed 32. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: Luciano Spalletti

32. kolejka Serie A zapowiada się całkiem ciekawie. Inter Mediolan i Juventus swoje spotkania rozegrają w sobotni wieczór. Tymczasem niedziela upłynie pod znakiem starć z udziałem Napoli i AC Milan. Sprawdź kursy i nasze typy na mecze 32. kolejki Serie A w sezonie 2021/22.

Inter Mediolan – Hellas Werona. Typy, kursy, zapowiedź

Inter i Hellas to drużyny, które dzieli w ligowej tabeli różnica 18 punktów. Nerazzurri są po rozegraniu 30 meczów na drugiej pozycji w tabeli z 63 punktami. Tymczasem na dziewiątym miejscu zadomowiła się ekipa z Werony.

Inter do sobotniej potyczki podejdzie po wygranej w Derby d’Italia z Juventusem (1:0). Hellas ma natomiast za sobą wiktorię z Genoą (1:0). Po raz ostatni Czarno-niebiescy z Gialloblu grali w sierpniu mienionego roku. Wówczas mediolańczycy wygrali 3:1. Nasz typ: wygrana Interu.

Cagliari Calcio – Juventus FC. Typy, kursy, zapowiedź

Na zakończenie sobotniego grania w lidze włoskiej Cagliari Calcio zmierzy się w roli gospodarza z Juventusem. Sardyńczycy mają zamiar przerwać serię czterech z rzędu porażek. Stara Dama chce się natomiast zrehabilitować za porażkę z Interem Mediolan (0:1).

Juve z Cagliari po raz ostatni mierzyło się w grudniu minionego roku. Turyńczycy wygrali wówczas 2:0. Ogólnie ekipa z Allianz Stadium była górą w bojach z Rossoblu w każdym z trzech ostatnich starć. Nie spodziewamy się zatem niespodzianki w sobotni wieczór. Nasz typ: wygrana Juventusu.

SSC Napoli – AC Fiorentina. Typy, kursy, zapowiedź

Z punktu widzenia polskiego kibica bardzo interesująco zapowiada się potyczka Napoli z Fiorentiną. Batalia na Stadio Diego Armando Maradona może być rywalizacją Piotra Zielińskiego z Krzysztofem Piątkiem.

Neapolitańczycy przystąpią do niedzielnej batalii, mogąc pochwalić się serią trzech kolejnych zwycięstw z rzędu. Fioletowi mają natomiast za sobą cenne zwycięstwo nad Empoli (1:0).

Pierwsza potyczka między Fiorentiną a Napoli w tym sezonie zakończyła się triumfem Azzurich. Ekipa Luciano Spallettiego wygrała 2:1. Nie jesteśmy w stanie wytypować faworyta w tym boju, spodziewając się wyrównanej potyczki. Liczymy natomiast na trafienia z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Program 32. kolejki Serie A:

Sobota (09.04.2022)

15:00 Empoli FC – Spezia Calcio (powyżej 2,5 bramki – TAK)

18:00 Inter Mediolan – Hellas Werona (1)

20:45 Cagliari Calcio – Juventus FC FC (2)

Niedziela (10.04.2022)

12:30 Genoa CFC – SS Lazio (1)

15:00 SSC Napoli – ACF Fiorentina (obie drużyny strzelą – TAK)

15:00 US Sassuolo – Atalanta BC (obie drużyny strzelą – TAK)

18:00 Venezia Calcio – Udinese Calcio (obie drużyny strzelą – TAK)

18:00 AS Roma – US Salernitana (1)

20:45 Torino FC – AC Milan (2)

Poniedziałek (11.04.2022)

20:45 Bologna FC – UC Sampdoria (X)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

32. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

