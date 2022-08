PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Dwie pierwsze kolejki nieco wyklarowały sytuację w tabeli włoskiej Serie A. Na początku rozgrywek mocno imponuje Napoli, które oprócz kompletu punktów wbiło rywalom aż dziewięć goli. Bez straty punktowej pozostaje także Inter oraz Roma, która nie straciła jeszcze nawet bramki, jednak ma tylko dwa strzelone gole. Następna seria gier równie zapowiada się bardzo emocjonującą. 3. kolejka rozpocznie się w piątek i od razu dojdzie do bardzo ciekawej rywalizacji Lazio z Interem. Jednak hit zostanie rozegrany w sobotę, gdy Juventus na Allianz Stadium podejmie AS Romę. Mając na uwadze dwie poprzednie kolejki nie można pominąć też rywalizacji Napoli z Fiorentiną, która zostanie zaserwowana kibicom włoskiej piłki na deser w niedzielny wieczór.

Lazio – Inter. Typy, kursy, zapowiedź.

Lazio udanie rozpoczęło sezon od zwycięstwa z Bolonią, jednak przed tygodniem tylko bezbramkowo zremisowało z Torino. Po grze rzymskiego zespołu można stwierdzić, że gracze tej drużyny nie są jeszcze w optymalnej formie. Inter jak dotąd jest wiceliderem tabeli z kompletem punktów, choć pierwszy pojedynek z Lecce wygrali rzutem na taśmę. W drugiej kolejce nerazzurri zaprezentowali się już znacznie lepiej i pewnie ograli Spezię 3:0. W ostatnich pięciu spotkaniach tych drużyn padł tylko jeden remis i wiele wskazuje na to, że w piątkowy wieczór komplet punktów zgarnie któraś z drużyn, oczywiście faworytem jest Inter, jednak Lazio zawsze na mecze z nerazzurrimi jest podwójnie zmotywowana.

Juventus – Roma. Typy, kursy, zapowiedź.

Mecz Juventusu z Romą to zdecydowanie najciekawszy pojedynek tej serii gier. Bianconeri świetnie rozpoczęli ten sezon, jednak kontuzja Di Marii uwydatniła problemy Starej Damy w drugiej linii, a podopieczni Allegriego nie byli w stanie pokonać słabo spisującej się Sampdorii w ramach 2. kolejki. Roma ma na swoim koncie dwa zwycięstwa i podobnie jak Juventus nie straciła jeszcze bramki w tym sezonie, jednak oba spotkania wygrała 1:0. Była skuteczna, ale grą nie zachwycała. Ten mecz ma jeszcze jeden dodatkowy smaczek w postaci powrotu Paulo Dybali do Turynu. Argentyńczyk z pewnością będzie na ten pojedynek podwójnie zmotywowany. Stara Dama notuje serię trzech zwycięstw z rzędu w pojedynkach z Romą, jednak w sobotę o podtrzymanie tej passy łatwo nie będzie również ze względu na spore braki kadrowe. Mimo, iż poprzednie mecze obie drużyny kończyły z czystym kontem, w sobotni wieczór spodziewamy się kilku bramek na Allianz Stadium.

Fiorentina – Napoli. Typy, kursy, zapowiedź.

W przypadku Napoli o zaskoczeniu raczej mówić nie można, choć tak rewelacyjnego startu sezonu nikt się nie spodziewał również mając na uwadze letnie transfery ekipy z Kampanii. Świetnie do zespołu Azzurrich wprowadził się Kvaratkskhelia, w znakomitej formie jest Piotr Zieliński, a w ataku błyszczy Osimhen. Dziewięć goli zdobytych w dwóch meczach tylko potwierdza niebywałą formę podopiecznych Luciano Spallettiego. Fiorentina zdecydowanie mniej imponująco rozpoczęła zmagania w nowym sezonie. Co prawda, Fiołki wygrały na inaugurację z Cremonese, jednak przed tygodniem tylko bezbramkowo zremisowała z Empoli bo bezbarwnej grze. Faworytem niedzielnego starcie jest zatem Napoli, ale kibice mogą liczyć na kolejny festiwal strzelecki w wykonaniu Azzurrich, a powinna zapewnić to dobra gra ofensywna graczy z Południa i niezbyt dobrze spisująca się defensywa Violi.

Program 3. kolejki Serie A

Piątek (26 sieprnia)

18:30 Monza – Udinese (X)

20:45 Lazio – Inter (2)

Sobota (20 sierpnia)

18:30 Juventus – Roma (X)

18:30 Cremonese – Torino (2)

20:45 Milan – Bolonia (1)

20:45 Spezia – Sassuolo (X)

Niedziela (28 sierpnia)

18:30 Salernitana – Sampdoria (X)

18:30 Verona – Atalanta (2)

20:45 Fiorentina – Napoli (2)

20:45 Lecce – Empoli (X)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

3. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

