Przed 19.kolejką La Liga: typy, kursy, zapowiedź

Pressfocus Na zdjęciu: Real Madryt

W Hiszpanii od kilku kolejek stabilnie. FC Barcelona wciąż na niewielkim prowadzeniu przed Realem Madryt, a o miejsce na podium walczą Atletico, Real Sociedad i Villarreal. W najbliższy weekend czeka nas starcie na szczycie. Królewscy, podejmą świetnie radzący sobie w tym sezonie Real Sociedad.

Girona – FC Barcelona. Typy, kursy, zapowiedź

Derby Katalonii w ostatnich latach były dość jednostronne. Girona walczy o spokojny by w La Liga, a FC Barcelona o utrzymanie przewagi nad Realem Madryt. Podopieczni Xaviego strzelają w ostatnich meczach niewiele bramek, co głównie jest konsekwencją kiepskiej skuteczności. Braki w ataku Blaugrana nadrabia znakomitą defensywą, a w razie czego zawsze może liczyć na swojego Supermana w bramce. Marc-Andre ter Stegen w takiej formie jest absolutnie najlepszym bramkarzem na świecie, co udowadnia niemal w każdym meczu.

Osasuna – Atletico Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

Osasuna Pampeluna w tym sezonie może być śmiało stawiana obok Realu Sociedad jako jedna z największych rewelacji La Liga. Dzięki świetnej pracy wykonywanej przez trenera Jagobę Arrasate zespół osiąga wyniki ponad stan i zajmuje po 18 meczach siódme miejsce w lidze. Osasuna prezentuje atrakcyjny i ofensywny futbol, a do meczu z Atletico przystąpi niesiona euforią po zwycięstwie nad Sevillą w ćwierćfinale pucharu Króla. Ostatnio nie szło im w starciach z Los Colchoneros, ale kiedy jak nie teraz? Rywale dopiero wracają do dobrej dyspozycji i tracą wiele bramek. A Osasuna w tym sezonie przegrała na własnym stadionie tylko trzy spotkania.

Real Madryt – Real Sociedad. Typy, kursy, zapowiedź

Po krótkim okresie gorszej gry Real Madryt zdaje się wracać na właściwe tory, a świadczy o tym choćby łatwe zwycięstwo na wyjeździe z Athletikiem Bilbao. W niedzielę przyjdzie im się jednak zmierzyć z Realem Sociedad, który jest najmocniejszy od lat. Ekipa z Kraju Basków zajmuje trzecie miejsce w La Liga i poza Barcą i Los Blancos może pochwalić się najlepszą ofensywą w Hiszpanii. Ponadto podopieczni Imanola Alguacila potrafili sprawić im niemałe problemy w kilku poprzednich meczach. Spodziewamy się starcia dwóch ofensywnie grających drużyn, a co za tym idzie, mamy nadzieję, że wielu bramek.

Terminarz 19. kolejki La Liga

Piątek (27.01)

21:00 Almeria – Espanyol (X2)

Sobota (28.01)

14:00 Cadiz – RCD Mallorca (-2.5)

16:15 Girona – FC Barcelona (2)

18:30 Sevilla – Elche (1)

21:00 Getafe – Real Betis (-2.5)

Niedziela (29.01)

14:00 Real Valladolid – Valencia (1X)

16:15 Osasuna – Atletico Madryt (1X)

18:30 Celta Vigo – Athletic Bilbao (BTTS)

21:00 Real Madryt – Real Sociedad (BTTS)

Poniedziałek (30.01)

21:00 Villarreal – Rayo Vallecano (+2.5)

W nawiasach proponujemy nasze typy na dane spotkanie.

