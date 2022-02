Przed 27. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze SS Lazio

27.kolejka Serie A została rozłożona na cztery dni. Pierwsze mecze odbędą się już w piątkowy wieczór. Tymczasem zakończenie tej serii gier będzie miało miejsce w poniedziałek. Bez wątpienia najciekawiej zapowiada się starcie Lazio – Napoli. Sprawdź kursy i nasze typy na mecze 27. kolejki Serie A w sezonie 2021/22.

AC Milan – Udinese Calcio. Typy, kursy, zapowiedź

AC Milan do starcia z Udinese Calcio przystąpi jako lider rozgrywek. Mimo że w poprzedniej kolejce ligowej Rossoneri tylko zremisowali z Salernitaną (2:2). Milan w Salernio uratował praktycznie rzutem na taśmę punkt. Na drodze mediolańczyków stanie z kolei Udinese Calcio, który przed tygodniem zremisowało z Lazio (1:1).

W ligowej tabeli obie ekipy dzieli różnica 31 punktów. Milan walczy w tej kampanii o najwyższe cele. Z kolei ekipa z Dacia Arena jest zaangażowana w grę o utrzymanie ligowego bytu. W pierwszym boju między obiema ekipami, który miał miejsce w grudniu minionego roku, zakończył się rezultatem 1:1. Nasz typ: wygrana Milanu.

Empoli FC – Juventus FC. Typy, kursy, zapowiedź

Juventus FC do starcia z Empoli podejdzie po trzech kolejnych remisach. Stara Dama w środku tygodnia w Lidze Mistrzów mierzyła się z Villarreal. Spotkanie zakończyło się rezultatem 1:1. Tymczasem Toskańczycy są już od 10 meczów bez wygranej.

Podopieczni Massimiliano Allegriego do potyczki z Empoli podejdą, chcąc się jednocześnie zrehabilitować za porażkę z sierpnia minionego roku (0:1). Gola na wagę wygranej Azzurrich strzelił wówczas Leonardo Mancuso. Nasz typ: wygrana Juventusu.

SS Lazio – SSC Napoli. Typy, kursy, zapowiedź

Lazio – Napoli to hit 27. kolejki Serie A. Obie ekipy przystąpią do potyczki po odpadnięciu z Ligi Europy. Rzymianie okazali się słabsi w dwumeczu od FC Porto. Azzurri natomiast musieli uznać wyższość FC Barcelony.

W lidze włoskiej ekipa Maurizio Sarriego ostatnio podzieliła się punktami z Udinese Calcio (1:1). Neapolitańczycy natomiast zremisowali z Cagliari (1:1). W ostatnim starciu pomiędzy Napoli a Lazio górą byli natomiast Azzurri, którzy wygrali 4:0. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Program 27. kolejki Serie A:

Piątek (25.02.2022)

18:45 AC Milan – Udinese Calcio (1)

21:00 Genoa CFC – Inter Mediolan (2)

Sobota (26.02.2022)

15:00 US Salernitana – Bologna FC (obie drużyny strzelą – TAK)

18:00 Empoli FC – Juventus FC (2)

20:45 US Sassuolo – ACF Fiorentina (2)

Niedziela (27.02.2022)

12:30 Torino FC – Cagliari Calcio (1)

15:00 Hellas Werona – Venezia Calcio (1)

18:00 Spezia Calcio – AS Roma (2)

20:45 SS Lazio – SSC Napoli (powyżej 2,5 bramki – TAK)

Poniedziałek (28.02.2022)

20:45 Atalanta BC – UC Sampdpria (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

27. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

