Przed 2. kolejką Ligi Mistrzów: typy, kursy, zapowiedź (13.09.2022)

We wtorek zostanie rozegranych siedem spotkań w ramach 2. kolejki Ligi Mistrzów. W absolutnym hicie FC Barcelona zmierzy się w delegacji z Bayernem Monachium. Jak na byłym stadionie zaprezentuje się Robert Lewandowski? Sprawdź plan gier i poznaj nasze typy na wszystkie wtorkowe potyczki.

Bayern – FC Barcelona. Typy, kursy, zapowiedź

FC Barcelona spisała się znakomicie w pierwszej kolejce tej edycji Ligi Mistrzów. Duma Katalonii pewnie pokonała na swoim terenie Viktorię Pilzno 5:1. Aż trzy gole dla zespołu z Barcelony zdobył Lewandowski. W ostatnim meczu ligowym Duma Katalonii zwyciężyła na wyjeździe z Cadiz 4:0. W tym momencie Katalończycy są na drugiej lokacie. Prowadzenie w lidze stracili piłkarze Bayernu Monachium, którzy po raz kolejny tylko zremisowali. Ekipa z Bawarii nie zdołała pokonać na swoim terenie Stuttgartu (2:2). W pierwszej kolejce Ligi Mistrzów Bayern Monachium triumfował zaś na wyjeździe z Interem Mediolan 2:0. Tutaj stawiamy na podział oczek.

Liverpool – Ajax. Typy, kursy, zapowiedź

Liverpool nie będzie dobrze wspominał inauguracyjnej kolejki w tych rozgrywkach. Piłkarze angielskiego klubu gładko przegrali na wyjeździe z Napoli aż 1:4. Świetne zawody rozegrał wówczas Piotr Zieliński. Gospodarze w ostatnim ligowym starciu (rozegranym 3 września) zremisowali na wyjeździe z Evertonem 0:0. We wtorek Liverpool musi zagrać o komplet punktów, aby kontrolować kwestię awansu do kolejnej fazy w tych rozgrywkach. Rywale z Amsterdamu w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów pewnie pokonali u siebie Glasgow Rangers 4:0. Ajax znakomicie spisał się także na ligowym podwórku. W Eredivisie ekipa z Amsterdamu triumfowała u siebie z Heerenveen aż 5:0. Wydaje nam się, że tutaj więcej do powiedzenia powinni mieć piłkarze The Reds.

Leverkusen – Atletico. Typy, kursy, zapowiedź

Ciekawie zapowiada się mecz w Leverkusen. Aptekarze na inaugurację przegrali w delegacji z Club Brugge 0:1. Tymczasem w ostatnim spotkaniu ligowym rywalizowali na Stadionie Olimpijskim z Herthą. To sobotnie spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Atletico Madryt rozpoczęło tę edycję Ligi Mistrzów od zwycięstwa na swoim terenie z FC Porto (2:1). Natomiast w poprzedniej potyczce ligowej podopieczni Diego Simeone pewnie zwyciężyli w Madrycie z Celtą Vigo 4:1. Atletico nieco słabiej spisuje się jednak w potyczkach wyjazdowych, stąd typ na podział oczek.

Liga Mistrzów – typy na 2. kolejkę (13.09.2022)

Wtorek (13 września)

18:45 Pilzno – Inter (2)

18:45 Sporting – Tottenham (x)

21:00 Bayer – Atletico (x)

21:00 Bayern – Barcelona (x)

21:00 Porto – Brugge (1)

21:00 Liverpool – Ajax (1)

21:00 Marsylia – Frankfurt (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1 x 2 16:45 13 September 2022 Sporting CP Tottenham 3.65 3.60 2.00 3.60 3.70 2.05 3.60 3.65 2.06 16:45 13 September 2022 Viktoria Plzen Inter 7.40 4.75 1.42 7.00 5.00 1.42 7.20 4.90 1.44 19:00 13 September 2022 FC Porto Club Bruges 1.42 4.70 7.50 1.42 4.75 7.50 1.43 4.70 7.20 19:00 13 September 2022 Bayern Munich Barcelona Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 19:00 13 September 2022 Bayer Leverkusen Atletico Madrid 2.75 3.40 2.55 2.75 3.50 2.55 2.70 3.45 2.55 19:00 13 September 2022 Liverpool Ajax 1.57 4.75 4.95 1.53 5.00 5.25 1.54 4.90 5.20 19:00 13 September 2022 Marseille Eintracht Frankfurt 1.90 3.60 4.05 1.95 3.70 3.90 1.93 3.70 3.85 16:45 14 September 2022 AC Milan Dinamo Zagreb 1.28 6.05 9.65 1.28 6.00 12.00 1.25 6.00 12.00 16:45 14 September 2022 Shakhtar Donetsk Celtic 3.10 3.40 2.21 3.10 3.60 2.25 3.15 3.55 2.23 19:00 14 September 2022 Chelsea Salzburg 1.37 5.25 7.70 1.38 5.50 7.50 1.36 5.40 7.60 Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 września 2022 19:32 .

