Przed 19. kolejką Bundesligi: typy, kursy, zapowiedź

Wydawało się, że Bayern Monachium uciekł grupie pościgowej na dobre. Tymczasem doszło do niespodzianki, na której skorzystała Borussia Dortmund. Co prawda, Bawarczycy nadal mają spory zapas punktowy, ale do końca sezonu jest jeszcze trochę czasu. Także tym razem czekają na nas interesujące mecze w Bundeslidze. Sprawdź nasze typy na wybrane pojedynki 19. kolejki niemieckiej ekstraklasy.

Borussia Dortmund – SC Freiburg

Nasze zestawienie zaczynamy od kapitalnej rywalizacji, która wystartuje na Signal Iduna Park. Gdyby Borussia Dortmund ograniczyła gubienie punktów w głupi sposób, dziś byłaby realnym kandydatem do przejęcia fotelu lidera. Zespół strzela, ale i traci też sporo goli. Tydzień temu BVB rzutem na taśmę pokonało Eintracht (3:2), choć wcześniej wyglądało mizernie na tle Herthy (2:3).

Z kolei Freiburg jest pozytywnym zaskoczeniem tego sezonu. Biało-czarni to już kolektyw, zmierzający w dobrym kierunku. Na ten moment goście są na czwartej lokacie, stąd mają ambicję na grę w Lidze Mistrzów od przyszłej kampanii. Do Dortmundu gracze Freiburga przyjadą w świetnych nastrojach. Od trzech kolejek są niepokonani, jednak na Signal ostatni raz wygrali aż dwie dekady temu.

Ten mecz rozpocznie 19. serię gier w Bundeslidze. Wydaje się, że będzie to elektryzujące starcie. Obie drużyny słyną z bramkostrzelności, dlatego stawiamy na gole z obu stron i przynajmniej trzy trafienia do ostatniego gwizdka sędziego.

FC Koeln – Bayern Monachium

Kozły nie zamierzają chować się po kątach. Zespół z Kolonii wrócił na właściwe tory, odnosząc trzy wygrane z rzędu. Nikt z RheinEnergie nie boi się mistrzów Niemiec. Na korzyść gospodarzy działa dodatkowo brak absencji podstawowych zawodników. Co więcej, FC Koeln celuje w europejskie puchary, więc na spotkanie z najlepszą drużyną w lidze, zawodnicy Baumgarta spróbują wznieść się na wyżyny własnych umiejętności.

Bayern na start noworocznych zmagań został zdziesiątkowany przez Covid. Niby każdy zespół zmaga się teraz z podobnymi problemami, jednak kadra Juliana Nagelsmanna nie robi teraz takiego wrażenia jak wcześniej. Być może z tego powodu, Bawarczycy przegrali ostatni pojedynek z Borussią M’gladbach (1:2). Na pewno cieszy ciągłość strzelecka Roberta Lewandowskiego, który rozpoczął już pakowanie piłki do siatki w 2022 r.

Z racji na ostatnią porażkę, team z Monachium myśli tylko o komplecie punktów. Natomiast FC Koeln jest na dobrej drodze, aby właśnie urwać oczka Bayernowi. Zaryzykujemy i postawimy na remis, ze względu na ostatni gorszy okres Bawarczyków.

Union Berlin – TSG Hoffenheim

Union w ostatnich tygodniach drastycznie stracił na jakości. Nie można mówić jeszcze o kryzysie, ale kolorowo również nie jest. Wszystko przez remisy, które wyrzuciły Berlińczyków z czołówki. Trzeba przyznać, że trzy ostatnie mecze były z wymagającymi rywalami. Tym razem też nie będzie łatwo, więc każdy scenariusz jest możliwy.

Hoffenheim rozpieszcza swoich kibiców w tegorocznej kampanii. Wieśniacy pogubili kompleksy, które przeszkadzały im jeszcze w tamtym sezonie. Zespół z małej miejscowości celuje w wielkie osiągnięcie, jakim jest podium Bundesligi. Na razie idzie bez zarzutów, a z ostatnich siedmiu meczy w lidze, goście wygrali pięć z nich, a dwa zremisowali.

Tutaj nie ma mowy o wianiu nudą. Hoffenheim goni BVB i nie zamierza zwalniać tempa. Union postara się o jak najlepszy wynik, lecz nasza redakcja większe szanse daje ekipie przyjezdnej.

Borussia M’gladbach – Bayer Leverkusen

Źrebaki dokonały niemożliwego, stając na drodze Bayernowi (2:1). Nikt się tego nie spodziewał, ponieważ Borussia M’gladbach w ostatnim czasie wyglądała bardzo słabo. Serię porażek przerwał remis, aż nagle nadeszło długo wyczekiwane przełamanie i to na Allianz Arenie. Teraz może być łatwiej o powrót do górnej części tabeli, jednak plan nie zostanie wykonany, kiedy zespół wciąż będzie tracił bramki po szkolnych błędach w defensywie.

Tymczasem Aptekarze nie mogą znaleźć leku na ostatnie niepowodzenia. Od czterech kolejek Bayern nie odniósł zwycięstwa, dlatego widmo utraty pozycji w TOP4 jest coraz bardziej realne. Do końca sezonu jeszcze drugie tyle, jednak to ostatni moment, gdy można jeszcze coś zmienić.

Wygrana z Bayernem tylko może pomóc M’gladbach podnieść się z kolan. Bayer nie jest w formie w takiej, kiedy był na jesień. Stąd większe szanse na wygraną dajemy gospodarzom.

Program 19. kolejki Bundesligi:

piątek (14 stycznia)

20:30 BVB – Freiburg (btts i powyżej 2,5 bramki)

sobota (15 stycznia)

15:30 FC Koeln – Bayern (remis)

15:30 Union – Hoffenheim (2)

15:30 Mainz – Bochum (1)

15:30 Stuttgart – RB Lipsk (2)

15:30 Wolfsburg – Hertha (btts)

18:30 Borussia M’gladbach – Bayer Leverkusen (1)

niedziela (16 stycznia)

15:30 Augsburg – Eintracht (2)

17:30 Arminia – Fuerth (poniżej 2,5 bramki)

(w nawiasie publikujemy nasz typ)

19. kolejka Bundesligi: Kursy bukmacherskie, zakład AKO

