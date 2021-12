Przed 16. kolejką Bundesligi: typy, kursy, zapowiedź

Pressfocus Na zdjęciu: Florian Wirtz

Europejskie ligi nie zwalniają tempa. W Rhein znów zaczął rządzić Bayern. To właśnie Bawarczycy mają najwięcej powodów do zadowolenia przed 16. kolejką Bundesligi. Wszystko przez ostatnie niepowodzenia Borussii Dortmund, która pozwoliła umocnić się odwiecznym rywalom na fotelu lidera. Tym razem najciekawszy mecz wystartuje w Leverkusen, gdzie Bayer stanie do walki z Hoffenheim. Sprawdź nasze typy na wybrane pojedynki niemieckiej ekstraklasy.

Stuttgart – Bayern Monachium

Stuttgart zanotował kiepski start w tegorocznych rozgrywkach. Gospodarze dopiero od niedawna mogą czuć się bezpieczniej, ponieważ w trzech ostatnich kolejkach zdobyli siedem oczek. Wcześniej nie było tak kolorowo ze względu na serię porażek i odległe miejsce w ligowej klasyfikacji.

Natomiast Bayern Monachium od wpadki z Augsburgiem ma się na baczności. Mistrzowie Niemiec najpierw odnieśli cenne zwycięstwo w Der Klassiker, a kilka dni temu odrobili straty z nawiązką podczas starcia z Mainz. W grudniu Julian Nagelsmann mocno rotuje swoimi piłkarzami, ale nie ma to większego wpływu na wyniki, ponieważ każdy z nich znaczy tyle samo w układance niemieckiego szkoleniowca.

Pomimo lepszej gry Stuttgartu, nasza redakcja nie daje większych szans gospodarzom. Stawiamy, że Bayern będzie prowadził już do przerwy i ostatecznie też zgarnie całą pulę.

Mainz – Hertha Berlin

Kilka dni temu zawodnicy Mainz mogli doprowadzić do sensacji. Zabrakło odrobiny doświadczenia, aby przeciwstawić się Bawarczykom i utrzymać właściwy kurs. Zero-piątki potrafią napsuć krwi każdemu przeciwnikom, ale rzadko kiedy przekładają to na korzystny rezultat. Gospodarze celują w tym sezonie w europejskie puchary i wciąż mają szanse wziąć w nich udział. Do szóstego miejsca tracą zaledwie dwa punkty, dlatego jeszcze wszystko jest możliwe.

Tymczasem Hertha dalej jest ekipą, która walczy ze swoimi słabościami. Krzysztof Piątek rzadko jest brany pod uwagę w kontekście wyboru wyjściowego składu. Polak nie imponuje również formą, z resztą jak większość stołecznych zawodników. Berlińczycy w tym roku odnieśli pięć zwycięstw, z czego ostatnie z Arminią.

Uważamy, że Hertha nie da rady wywieźć kompletu punków z Mainz. Zero-piątki dobrze czują się przed własną publicznością, a przy okazji walczą o ambitniejszy cel. Stawiamy na wygraną gospodarzy.

Bayer Leverkusen – Hoffenheim

Bayer Leverkusen jeszcze na jesień dość dobrze wyglądał na tle największych Bundeslidze. Dziś Aptekarze zdają sobie sprawę, że ich największym sukcesem na koniec sezonu będzie utrzymanie trzeciej pozycji. Obecnie drużyna rywalizuje na kilku frontach i właśnie poznała swojego rywala w fazie pucharowej Ligi Europy. Z drugiej strony całkiem nieoczekiwanie, bo po serii czterech meczów bez porażki, Bayer nie dał rady Eintrachtowi, który wbił gospodarzom aż pięć bramek w ramach boju w 15. kolejce.

Hoffenheim obrał sobie na cel, że w sezonie 2021/22 stanie się największą niespodzianką. Wieśniaki mkną do przodu i bez kompleksów przystępują do kolejnych wyzwań. Ostatnie cztery triumfy z rzędu nie są dziełem przypadku. Goście zapewne pokażą także kawał dobrego futbolu w środę na Bay Arenie, ponieważ do najbliższych rywali tracą tylko punkt.

W Leverkusen nie będzie wiało nudą. Szacujemy, że oba zespoły umieszczą piłkę w siatce, a do ostatniego gwizdka padną przynajmniej trzy bramki.

Union Berlin – Freiburg

W środowy wieczór ciekawie będzie również w Berlinie. Wtedy Union spróbuje poprawić nastroje po wpadce z tegorocznym beniaminkiem z Fuerth. Stołeczna drużyna poinformowała kilka dni temu, że zimą rozstanie się z Pawłem Wszołkiem. W dodatku niepewny jest los Tymoteusza Puchacza, który w styczniu odejdzie na wypożyczenie. Gospodarze grają w kratkę od kilku dobrych tygodni. Co ciekawe, nawet przy gorszych wiatrach, szczęśliwe utrzymują szóstą lokatę w tabeli.

Freiburg czuje jednak respekt do Unionu, który jest tuż za jego plecami. Te zespoły także dzieli tylko oczko, więc o dobre widowisko można być spokojnym. Biało-czarni osłabli jednak z sił i od połowy listopada wygrali tylko ze Źrebakami z M’gladbach.

W tym pojedynku tak naprawdę wszystko może się wydarzyć. Nasza redakcja nie wytypuje zwycięzcy, ale postawi na bramki z obu stron.

Augsburg – RB Lipsk

W zeszłej serii gier Rafał Gikiewicz zachował czyste konto przeciwko Koeln. Z kolei Augsburg zgarnął tak ważny komplet punktów. Czerwono-Biali zapewne będą walczyć o utrzymanie do końca kampanii 2021/22. Aktualnie ich sytuacja nie jest jeszcze najgorsza, ponieważ do bezpiecznej strefy tracą zaledwie punkt.

RB Lipsk nie funkcjonuje już tak dobrze po odejściu Nagelsmanna. Z drugiej strony Jesse Marsch nie spełnił oczekiwań zarządu i po kilku miesiącach pożegnał się z pracą. Czas dość szybko ucieka, więc Byki do wiosny będą gonić czołówkę, aby w kolejnym sezonie znaleźć się chociaż w Lidze Europy. Wydaje się, że pokonanie Man City na koniec grupowych zmagań w Lidze Mistrzów, pomogło przywrócić wiarę w szatni, co widać zresztą było podczas ostatniej pewnie wygranej rywalizacji z Borussią M’gladbach.

Nawet patrząc przez pryzmat polskości w bramce Agusbruga, zdecydowanie więcej aspektów sportowych przemawia za RB Lipsk. Nasza redakcja spodziewa się interesujących zawodów, w których oba zespoły umieszczą futbolówkę w bramce, a cała pula padnie łupem Byków.

Program 16. kolejki Bundesligi:

wtorek (14 grudnia)

18:30 Stuttgart – Bayern (Bayern wygra pierwszą połowę i mecz – TAK)

20:30 Mainz – Hertha (1)

20:30 Arminia – Bochum (btts)

20:30 Wolfsburg – Koeln (2)

środa (15 grudnia)

18:30 Borussia M’gladbach – Eintracht (2)

20:30 Union – Freiburg (btts)

20:30 Bayer – Hoffenheim (btts/ powyżej 2,5)

20:30 BVB – Fuerth (BVB handicap poniżej 1,5)

20:30 Augsburg – RB Lipsk (btts/2)

(w nawiasie publikujemy nasz typ)

1 x 2 18:30:00 2021-12-14 VfB Stuttgart Bayern Munich Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 20:30:00 2021-12-14 Mainz 05 Hertha Berlin 1.87 3.50 4.65 20:30:00 2021-12-14 Wolfsburg FC Koln 2.11 3.60 3.50 Pokaż 7 więcej spotkań 20:30:00 2021-12-14 Arminia Bielefeld Bochum 2.48 3.40 2.95 18:30:00 2021-12-15 Borussia Moenchengladbach Eintracht Frankfurt 2.03 3.70 3.60 20:30:00 2021-12-15 Union Berlin Freiburg 2.52 3.20 3.00 20:30:00 2021-12-15 Borussia Dortmund Greuther Fuerth 1.15 9.00 16.50 20:30:00 2021-12-15 Augsburg RB Leipzig Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 20:30:00 2021-12-15 Bayer Leverkusen Hoffenheim 1.88 4.05 3.80 20:30:00 2021-12-17 Bayern Munich Wolfsburg 1.23 6.35 10.50 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 ▼ POSTAW W Fortuna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14. grudnia 2021 08:47 .

