Przed 15. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

Przed nami 15. kolejka Serie A, która będzie ostatnią poprzedzającą przerwę na mistrzostwa świata w Katarze. Z pewnością nie zabraknie emocji, bowiem czeka nas kilka hitowych spotkań. Liderujące Napoli zagra z Udinese, natomiast Atalanta zmierzy się z Interem Mediolan. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi najciekawszych meczów oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Napoli – Udinese. Typy, kursy, zapowiedź

Napoli jest w tym sezonie nie do zatrzymania. Jedyną porażkę zaliczyło w starciu Ligi Mistrzów, zaś na krajowym podwórku w 14 meczach zgromadzili 12 wygranych i dwa remisy. Już wiemy, że ekipa z Neapolu przezimuje na pierwszym miejscu w tabeli, natomiast chce udać się na przerwę z jak największą przewagą nad wiceliderem. W sobotę podopieczni Luciano Spallettiego podejmą Udinese, które po świetnym początku spuściło nieco z tonu i punktuje na niższym poziomie. Biorąc pod uwagę formę Napoli i niechlubną serię kolejnych meczów bez zwycięstwa Udinese, nie przewidujemy niespodzianek. Nasz typ – wygrana Napoli.

Atalanta – Inter. Typy, kursy, zapowiedź

Ostatnia forma Atalanty pozostawia wiele do życzenia. Jeszcze do niedawna to ona była najbliżej Napoli, a obecnie zajmuje dopiero szóste miejsce w tabeli. Z ostatnich sześciu ligowych spotkań zdołała wygrać zaledwie dwa, trzykrotnie przy tym przegrywając. W zupełnie innej sytuacji znajduje się Inter Mediolan, który wywalczył awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów i znacząco poprawił wyniki w Serie A. “Nerrazzuri” należycie zareagowali na porażkę z Juventusem i już kilka dni później wpakowali Bologni aż sześć bramek. Przy obecnej dyspozycji ekipy z Bergamo to właśnie wicemistrzowie Włoch będą faworytami niedzielnej rywalizacji. Spodziewamy się, że zdołają podtrzymać tendencję zwyżkową. Nasz typ – wygrana Interu.

Juventus – Lazio. Typy, kursy, zapowiedź

Juventus jest w tym sezonie jedną wielką zagadką. Zespół Massimiliano Allegriego ma za sobą kompromitującą kampanię w Lidze Mistrzów, ale w lidze radzi sobie ostatnio bardzo pozytywnie. Zwycięstwo z Hellasem Verona przedłużyło do pięciu serię kolejnych wygranych w Serie A. Na ogół nie były to przekonujące triumfy, lecz dla “Starej Damy” w tej sytuacji najważniejsza jest zdobycz punktowa. W niedzielę czeka nas prawdziwy hit, bowiem do Turynu przyjeżdża Lazio, które sąsiaduje z Juventusem w tabeli. Obie drużyny prezentują dobrą formę, dlatego spodziewamy się zaciętego spotkania. Nasz typ – obie drużyny strzelą.

Plan 15. kolejki Serie A

Piątek (11 listopada)

20:45 Empoli – Cremonese (1)

Sobota (12 listopada)

15:00 Napoli – Udinese (1)

18:00 Sampdoria – Lecce (2)

20:45 Bologna – Sassuolo (2)

Niedziela (13 listopada)

12:30 Atalanta – Inter (2)

15:00 Roma – Torino (1)

15:00 Monza – Salernitana (X)

15:00 Verona – Spezia (2)

18:00 Milan – Fiorentina (1)

20:45 Juventus – Lazio (X)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.