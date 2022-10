Przed 12. kolejką Ligue 1. Typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Paris Saint-Germain

12. kolejka Ligue 1 rozpocznie się w piątek, 20 października, meczem PSG z Ajaccio. Paryżanie w ostatnich meczach nie zachwycają, ale i tak są zdecydowanym faworytem pojedynku z będącym w strefie spadkowej Ajaccio. W innych ciekawych spotkaniach tej serii gier Marsylia zmierzy się z Lens, a Lilli podejmie Monaco. Lorient, który w poprzedniej kolejce przerwał znakomitą serię zwycięstw remisując z Reims, zagra z Troyes.

Ajaccio – PSG. Typy, kursy, zapowiedź

Ajaccio znajduje się w strefie spadkowej Ligue 1, ale jest niepokonane od dwóch spotkań. Przed dwoma tygodniami sprawili ogromną sensację pokonując przed własną publicznością Marsylię. Jednak szanse, że tak wielki sukces uda im się powtórzyć w starciu z PSG są nikłe. Paryżanie zgubili w ostatnich spotkaniach znakomitą formę z początku kampanii, ich gra nie jest już tak przekonująca, ale meczów nie przegrywają. W piątkowym pojedynku są zdecydowanym faworytem i ewentualna strata punktów będzie mogła zostać uznana przynajmniej za niespodziankę. Ajaccio dużo goli nie strzela, ale sporo traci, dlatego możemy spodziewać się kilku goli w tym pojedynku.

Marsylia – Lens. Typy, kursy, zapowiedź

Mecz Marsylii z Lens to zdecydowanie najciekawsze spotkanie tej serii gier. Pojedynek trzeciego z czwartym zespołem w tabeli zapowiada się bardzo interesująco. Marsylia w ostatnim czasie poniosła dwie porażki, przez co spadła o dwa miejsca w tabeli. Wykorzystała to między innymi drużyna Lens, która awansowała na trzecią lokatę. Goście na swoim koncie mają tylko jedną porażkę w meczu z Lille, ale zdarza im się zgubić punkty ze słabszymi rywalami, jak w meczu z Nantes. Trudo wskazać tutaj zdecydowanego faworyta. W spotkaniach tych drużyn nie pada zbyt wiele goli. W ostatnich sześciu pojedynkach Lens kibice byli świadkami jedynie sześciu bramek.

Lille – Monaco. Typy, kursy, zapowiedź

Obie drużyny walczą o udział w europejskich pucharach w przyszłym sezonie, jednak na razie ich forma nie jest tak dobra, jak liczono na to przed sezonem. Zarówno Monaco, jak i Lille zdobywają całkiem sporo goli, ale również wiele tracą, dlatego wiele wskazuje na to, że i w niedzielnym meczu zobaczymy kilka bramek. Obecnie w nieco lepszej formie są gospodarze, którzy notują krótką serię dwóch zwycięstw z rzędu. Monaco z kolei od dwóch spotkań nie potrafi wygrać, ale to nie znaczy, że Lille można uznać za faworyta.

Program 12. kolejki Ligue 1

Piątek (21 października)

21:00 Ajaccio – PSG (1)

Sobota (22 października)

17:00 Montpellier – Lyon (2)

21:00 Marsylia – Lens (X)

Niedziela (23 października)

13:00 Angers – Rennes (2)

15:00 Clermont – Brest (1)

15:00 Reims – Auxerre (1)

15:00 Toulouse – Strasbourg (X)

15:00 Troyes – Lorient (2)

17:05 Nice – Nantes (1)

20:45 Lille – Monaco (2)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

12. kolejka Ligue 1: kursy bukmacherskie, zakład AKO

