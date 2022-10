Przed 11. kolejką Bundesligi. Typy, kursy, zapowiedź

Pressfocus Na zdjęciu: Borussia Moenchengladbach

Union Berlin dzielnie utrzymuje się na czele ligowej tabeli, a jego przewaga nad drugim Bayernem Monachium jest na tyle duża, że na pewno będzie liderem także po zakończeniu 1. kolejki Bundesligi. Kto powiedział, że nie może tej przewagi jeszcze powiększyć?

Borussia Dortmund – VFB Stuttgart. Typy, kursy, zapowiedź

W poprzedniej kolejce Bundesligi Union Berlin udowodnił Borussii Dortmund, że nie przez przypadek okupuje pozycję lidera tabeli. Mimo ogromnego posiadania piłki Dortmundczycy nie byli w stanie strzelić Żelaznym nawet jednej bramki. To aspekt, który w tym sezonie wciąż kuleje. Sztab szkoleniowy stracił już cierpliwość do Anthony’ego Modeste, który nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Dlatego też parę napastników tworzyli ostatnio Adeyemi i Moukoko. Prawdopodobnie wybiegną oni również w podstawowym składzie w rywalizacji ze słabym w tym sezonie Stuttgartem.

STS 1.58 Poniżej 3.5 gola Odwiedź STS

Hoffenheim – Bayern Monachium. Typy, kursy, zapowiedź

Chwilowy kryzys został już zażegnany, a gra Bayernu wróciła na właściwe tory. Bawarczycy gromią kolejnych rywali, aplikując im po kilka bramek w meczu. Ostatnio ich ofiarą padł Freiburg, który należy do jednej z silniejszych ekip w lidze. Hoffenheim również postrzelał w ostatnich dwóch meczach ze Schalke – najpierw w lidze, a potem w pucharze Niemiec. Defensywa beniaminka nie jest jednak najlepszym wyznacznikiem siły ofensywnej. Historia ostatnich meczów Wieśniaków z Bayernem pokazuje, że byli oni w stanie przeciwstawić się im na własnym stadionie. Ostatnie dwie wizyty Die Roten na PreZero Arena to porażka 1:4 i remis 1:1.

STS 1.46 Obie drużyny strzelą gola Odwiedź STS

Borussia Moenchengladbach – Eintracht Frankfurt. Typy, kursy, zapowiedź

Po niemrawym początku sezonu Borussia Moenchengladbach odzyskała regularność i szybko pnie się w górę ligowej tabeli. Źrebaki doczłapały już do szóstego miejsca i mają apetyt na więcej. Eintracht jest bezpośrednio nad nimi, dlatego niedzielny mecz zapowiada się na emocjonujące starcie pełne bramek. Orły grają w tym sezonie na kilku frontach, przez co ich piłkarze mogą czuć się już nieco podmęczeni. Na pewno wykorzystać to postarają się zawodnicy Borussii. Ponadto, jak pokazują wyniki ich poprzednich starć, niemal za każdym razem od kilku lat były to spotkania obfitujące w wiele bramek. W 4 z poprzednich 5 padło ich więcej niż trzy.

STS 1.57 Powyżej 2.5 gola Odwiedź STS

Program 11. kolejki Bundesligi:

Piątek (21 października):

20:30 FSV Mainz – FC Koeln (X2)

Sobota (22 października):

15:30 Bayer Leverkusen – Wolfsburg (BTTS)

15:30 Borussia Dortmund – VFB Stuttgart (-3.5 gola)

15:30 Augsburg – RB Lipsk (2)

15:30 Freiburg – Werder Brema (1)

15:30 Hoffehneim – Bayern Monachium (BTTS)

18:30 Borussia Moenchengladbach – Eintracht Frankfurt (+2.5 gola)

Niedziela (23 października):

15:30 VFL Bochum – Union Berlin (2)

17:30 Hertha Berlin – Schalke (-2.5 gola)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.