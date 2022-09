Przed 10. kolejką PKO BP Ekstraklasy: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Filip Mladenović

W piątek rozpocznie się 10. kolejka w PKO BP Ekstraklasie. Emocji nie powinno zabraknąć na stadionach w Warszawie, Częstochowie, Krakowie oraz Poznaniu. Przeczytaj opisy najciekawszych potyczek. Sprawdź również nasze typy na wszystkie spotkania tej kolejki.

Legia – Miedź. Typy, kursy, zapowiedź

Legia Warszawa po kilku dobrych spotkaniach ostatnio zanotowała bardzo srogą porażkę. Piłkarze klubu ze stolicy naszego kraju przegrali na wyjeździe z Rakowem Częstochowa aż 0:4. Aktualnie zawodnicy Legii Warszawa są na najniższym stopniu podium. Do tej pory zdobyli 17 punktów. Uważamy, że zawodnicy stołecznego klubu będą w stanie pokonać w najbliższej kolejce rywali z Legnicy. Miedź jest na przedostatniej pozycji. Ostatnio podopieczni Wojciecha Łobodzińskiego grali u siebie z Koroną Kielce. Ten mecz zakończył się remisem 2:2. W tym sezonie Miedź zdobyła tylko pięć punktów. Warto zauważyć, że goście rozegrali do tej pory osiem potyczek.

Raków – Radomiak. Typy, kursy, zapowiedź

Zawodnicy Rakowa Częstochowa po raz drugi z kolei zagrają na swoim stadionie. Podopieczni Marka Papszuna w minioną niedzielę rozgromili u siebie Legię Warszawa. Stołeczna ekipa przegrała w Częstochowie aż 0:4. Gospodarze zajmują obecnie czwarte miejsce. Wicemistrzowie kraju mają jeden mecz zaległy i 16 punktów. W tym momencie podopieczni Marka Papszuna są największymi faworytami do zdobycia mistrzostwa kraju. Nadspodziewanie dobrze radzą sobie zawodnicy Mariusza Lewandowskiego. Obecnie Radomiak jest na piątej pozycji. W tym sezonie zawodnicy z Radomia zdobyli 14 punktów. Ostatnio pokonali u siebie lidera z Płocka 2:0. Uważamy jednak, że na stadionie w Częstochowie to gospodarze zdobędą komplet punktów.

Cracovia – Pogoń. Typy, kursy zapowiedź

Spotkanie Cracovia – Pogoń Szczecin także zapowiada się bardzo emocjonująco. W tym momencie nieznacznymi faworytami internetowych firm bukmacherskich są gospodarze. My stawiamy na remis. Ostatnio podopieczni Jacka Zielińskiego przegrali na wyjeździe z Widzewem Łódź 0:2. Aktualnie Cracovia zajmuje szóste miejsce. Piłkarze ze stolicy Małopolski zdobyli 13 punktów. Cztery oczka więcej mają na swoim koncie zawodnicy Pogoni. Klub ze Szczecina aktualnie jest na drugiej pozycji. Ostatnio zawodnicy Portowców rywalizowali u siebie z Lechem Poznań. To spotkanie trzymało w napięciu do ostatnich minut. Finalnie obie drużyny podzieliły się punktami po bramkowym remisie 2:2. Uważamy, że podział oczek może mieć miejsce także w trakcie tej konfrontacji.

Program 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Piątek (16 września)

18:00 Piast – Śląsk (x)

20:30 Legia – Miedź (1)

Sobota (17 września)

12:30 Stal – Widzew (x)

15:00 Lechia – Jagiellonia (x)

17:30 Raków – Radomiak (1)

20:00 Cracovia – Pogoń (x)

Niedziela (18 września)

12:30 Korona – Górnik (1)

15:00 Zagłębie – Płock (1)

17:30 Warta – Lech (x)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

