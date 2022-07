Przed 1. kolejką PKO Ekstraklasy: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

W piątek, 15 lipca, rusza nowy sezon PKO Ekstraklasy. Już w pierwszej odsłonie będziemy świadkami kilku ciekawych pojedynków. Na dzień dobry kibice będą mogli obejrzeć derby Dolnego Śląska w wykonaniu Zagłębia Lubin i Śląska Wrocław, w sobotę beniaminek Korona Kielce zmierzy się z Legią Warszawa, która jak najszybciej będzie chciała zapomnieć o poprzedniej kampanii, a w niedzielę Pogoń Szczecin podejmie powracający po dłuższej przerwie na najwyższy poziom rozgrywkowy Widzew Łódź. Rywalizacja w PKO Ekstraklasie zatem już od samego początku zapowiada się naprawdę interesująco. Emocji na pewno nie zabraknie.

Zagłębie – Śląsk. Typy, kursy, zapowiedź

Zagłębie Lubin i Śląsk Wrocław poprzedni sezon chciałyby jak najszybciej wymazać z pamięci. Oba kluby do ostatnich kolejek walczyły o utrzymanie i pewnie, gdyby nie fatalna postawa Wisły Kraków, jednej z tych drużyn nie oglądalibyśmy już na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. W obu zespołach doszło do kilku roszad, ale dopiero najbliższe parę kolejek pokaże, czy nowi zawodnicy będą realnymi wzmocnieniami obu drużyn.

Zarówno Zagłębie, jak i Śląsk całkiem nieźle sobie radziły w meczach sparingowych, jednak historia uczy, że dobra forma w meczach towarzyskich nie zawsze idzie w parzę z tą ligową. Tak czy inaczej, w meczu derbowym spodziewamy się sporo walki i liczymy na kilka bramek. Dla obu drużyn to doskonała okazja, żeby “przeprosić” kibiców za nieudaną kampanię i zdobyć trzy punkty w meczu z lokalnym rywalem. Naszym zdaniem ze względu na atut własnego boiska i ciekawsze transfery faworytem tego starcia są Miedziowi.

Fuksiarz 2,27 Zwycięstwo Zagłębia Odwiedź Fuksiarz

Korona – Legia. Typy, kursy, zapowiedź

Korona Kielce po powrocie do Ekstraklasy już w 1. kolejce będzie miała okazję do zaprezentowania się na tle Legii Warszawa. Legii, która tak fatalnie spisywała się w poprzednim sezonie, i która ma ambitne plany, aby w nadchodzących rozgrywkach wrócić na szczyt. Zespół z Kielc już poinformował, że wszystkie bilety na to spotkanie zostały wyprzedane. Zapowiada się bardzo ciekawe widowisko, w którym zarówno Korona, jak i Legia mogą pokusić się o wywalczenie trzech punktów.

Korona niezbyt dobrze spisywała się w sparingach przegrywając między Wisłą Płock, Stalą Mielec czy Skrą Częstochowa. Kielczanie pokonali tylko Radomiaka 1:0. Jednak mecz ligowy to zupełnie coś innego, a po awansie do Ekstraklasy i w meczu z takim rywalem gospodarzom ambicji nie zabraknie w tym spotkaniu. Również Legia średnio radziła sobie w meczach kontrolnych wygrywając z Zorią Ługańsk, ale przegrywając z Salzburgiem czy Motorem Lublin. Naszym zdaniem Korona jest w stanie sprawić niespodziankę w pierwszym meczu sezonu.

Fuksiarz 3,75 Zwycięstwo Korony Odwiedź Fuksiarz

Pogoń – Widzew. Typy, kursy, zapowiedź

Pogoń Szczecin, trzeci zespół poprzedniego sezonu, zagra z beniaminkiem Ekstraklasy Widzewem Łódź, który po kilku latach wraca na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce. Portowcy, pod okiem nowego trenera dobrze zaprezentowali się w meczach 1. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy na tle dużo słabszego rywala z Islandii. W meczu ligowym może jednak już tak łatwo nie być.

Widzew Łódź w sparingach pokonał Stal Rzeszów, Puszcze Niepołomice czy Lech Poznań, ale przegrał z Sandecją Nowy Sącz. Jednak zmagania ligowe zweryfikują prawdziwą formę Widzewiaków, którzy będą chcieli zaprezentować się z jak najlepszej strony w pierwszym meczu sezonu. Mogą również wykorzystać fakt, że Pogoń jest pomiędzy meczami w europejskich pucharach i liga niekoniecznie będzie ich priorytetem w pierwszych kolejkach. Z drugiej strony rytm meczowy może zadziałać na plus dla zespołu ze Szczecina. Ekipie z Łodzi o triumf na tym trudnym terenie będzie niezwykle ciężko, ale remis naszym zdaniem nie jest już tak nieosiągalny.

Program 1. kolejki PKO Ekstraklasy

Piątek (15 lipca)

18:00 Raków Częstochowa – Warta Poznań (1)

20:30 Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław (1)

Sobota (16 lipca)

15:00 Lech Poznań – Stal Mielec (X)

17:30 Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice (X)

20:00 Korona Kielce – Legia Warszawa (1)

Niedziela (17 lipca)

12:30 Radomiak Radom – Miedź Legnica (2)

15:00 Wisła Płock – Lechia Gdańsk (X)

17:30 Pogoń Szczecin – Widzew Łódź (X)

Poniedziałek (18 lipca)

19:00 Górnik Zabrze – Cracovia (X)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1. kolejka PKO Ekstraklasy: kursy bukmacherskie, zakład AKO