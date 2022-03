Przed 1/8 Ligi Konferencji Europy: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Pol Lirola

Przed nami spotkania w ramach 1/8 Ligi Konferencji Europy. Pierwsze potyczki w tej fazie odbędą się 10 marca 2022 roku. Jak spisze się Marsylia, która podejmie FC Basel? Czy AS Roma poradzi sobie w wyjazdowym spotkaniu z Vitesse? Sprawdź wszystkie kursy bukmacherskie, a także nasze typy na mecze 1/8 Ligi Konferencji Europy.

Marsylia – FC Basel. Typy, kursy, zapowiedź

Marsylia w ostatnim spotkaniu ligowym podejmowała AS Monaco. Ten niedzielny mecz zakończył się zwycięstwem gości, którzy skromnie triumfowali 1:0. Aktualnie Marsylia jest na trzecim miejscu w lidze. Gospodarze nie wygrali żadnego spotkania na krajowym podwórku od 13 lutego. W poprzedniej rundzie ekipa z Francji bez żadnego problemu poradziła sobie z Karabachem (3:1 u siebie oraz 3:0 w meczu wyjazdowym).

Zawodnicy FC Basel w poprzednim spotkaniu grali na wyjeździe z Lugano. Ostatecznie piłkarze z Bazylei udowodnili swoją wyższość i zwyciężyli 2:0. Aktualnie gracze FC Basel zajmują trzecie miejsce w rozgrywkach ligowych. Ciekawostką jest fakt, że piłkarze tego szwajcarskiego zespołu zanotowali jedenaście zwycięstw oraz tyle samo remisów. Poza tym ponieśli w tym sezonie już trzy porażki.

Vitesse – AS Roma. Typy, kursy, zapowiedź

Zawodnicy holenderskiego zespołu w poprzedniej rundzie Ligi Konferencji Europy rywalizowali z austriackim Rapidem Wiedeń. Na wyjeździe gracze Vitesse przegrali, ale tylko 1:2. U siebie zwyciężyli 2:0 i awansowali do kolejnej rundy. Piłkarze włoskiego klubu muszą spodziewać się dość trudnego spotkania. W końcu zawodnicy gospodarzy wygrali dwa poprzednie mecze na swoim boisku.

AS Roma przystąpi do czwartkowego meczu po ważnym ligowym zwycięstwie nad Atalantą. Podopieczni Jose Mourinho zwyciężyli 1:0. Jedynego gola zdobył Anglik Tammy Abraham. Wcześniej rzymianie w takim samym stosunku pokonali na wyjeździe Spezię Calcio 1:0. Co ciekawe także po golu tego napastnika, który tym razem trafił z rzutu karnego. Ogólnie rzymianie są niepokonani od 8 lutego i na pewno będą chcieli kontynuować tę serię.

Program 1/8 Ligi Konferencji:

Czwartek (10 marca)

18:45 PAOK – Gent (over 2.5)

18:45 Partizan – Feyenoord (2)

18:45 Slavia – LASK (1)

18:45 Vitesse – Roma (2)

21:00 Bodo/Glimt – Alkmaar (2)

21:00 Leicester – Rennes (1)

21:00 Marsylia – Basel (x)

21:00 PSV – FC Kopenhaga (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/8 Ligi Konferencji Europy: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 17:45 10 March 2022 Vitesse Roma 3.85 3.60 1.95 3.85 3.70 1.93 3.85 3.70 1.92 3.75 3.75 1.94 17:45 10 March 2022 Partizan Belgrade Feyenoord 3.55 3.20 2.20 3.50 3.20 2.20 3.30 3.20 2.30 3.40 3.25 2.24 17:45 10 March 2022 Slavia Prague LASK 1.75 3.75 4.70 1.75 3.75 4.90 1.77 3.70 4.65 1.75 3.85 4.60 Pokaż 7 więcej spotkań 17:45 10 March 2022 PAOK Thessaloniki FC Gent 2.30 3.10 3.40 2.30 3.10 3.40 2.30 3.15 3.35 2.34 3.25 3.20 20:00 10 March 2022 Bodoe/Glimt AZ Alkmaar 2.90 3.40 2.45 2.94 3.60 2.30 2.80 3.50 2.45 2.85 3.45 2.44 20:00 10 March 2022 Marseille FC Basel 1893 1.62 4.00 5.45 1.61 3.95 5.80 1.62 4.00 5.40 1.62 4.10 5.40 20:00 10 March 2022 Leicester Rennes 2.15 3.50 3.35 2.17 3.60 3.25 2.10 3.70 3.30 2.24 3.55 3.10 20:00 10 March 2022 PSV Eindhoven FC Copenhagen 1.50 4.15 7.20 1.52 4.15 6.50 1.52 4.30 6.20 17:45 17 March 2022 Rennes Leicester Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 17:45 17 March 2022 FC Copenhagen PSV Eindhoven Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 marca 2022 20:31 .

Zakład bez ryzyka na mecze Ligi Konferencji Europy w STS

Czytelnicy naszego serwisu mogą skorzystać z podwyższonego zakładu bez ryzyka do 234 zł dostępnego dla nowych klientów STS zakłady bukmacherskie (standardowa oferta to 200 zł). Jak odebrać wyższy zakład bez ryzyka?

Załóż konto na stronie STS, podając w trakcie rejestracji kod promocyjny GOAL, dokonaj wpłaty, a następnie postaw swój pierwszy zakład. Jeśli zakład okaże się przegrany, to otrzymasz zwrot postawionych środków do kwoty 234 zł (minus podatek). Możesz grać dalej lub wypłacić pieniądze. Co ważne, rejestrując się w STS za naszym pośrednictwem, otrzymasz też darmowy zakład (freebet) o wartości 30 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.