Przed 1/8 Ligi Konferencji Europy: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Marsylia - FC Basel

W czwartek rozpoczną się rewanżowe spotkania w ramach 1/8 Ligi Konferencji Europy. Czy Olympique Marsylia obroni zaliczkę z pierwszej potyczki przeciwko FC Basel? Jak zaś spisze się AS Roma? Czy Vitesse sprawi kłopoty ekipie z Włoch? Sprawdź opisy najciekawszych spotkań, kursy bukmacherskie, a także nasze typy na rewanżowe mecze 1/8 Ligi Konferencji Europy.

FC Basel – Marsylia. Typy, kursy, zapowiedź

Gracze FC Basel w pierwszym spotkaniu nieznacznie przegrali z klubem z Marsylii 1:2. Sprawa odnośnie awansu cały czas pozostaje zatem otwarta. W trakcie minionego weekendu piłkarze szwajcarskiej drużyny podbudowali morale przed czwartkowym rewanżem. Gracze z Bazylei pokonali bowiem na swoim terenie Servette 2:0. Trzeba jednak zauważyć, że zawodnicy tego klubu mieli ułatwione zadanie, ponieważ już w 29. minucie czerwony kartonik zobaczył Moussa Diallo.

Marsylia wykorzystała atut swojego stadionu i pokonała ekipę ze Szwajcarii 2:1. Obie bramki dla OM zdobył Arkadiusz Milik, który raz trafił z rzutu karnego. Polski napastnik poszedł za ciosem. 13 marca Marsylia rywalizowała na wyjeździe z Brestem. Milik zdobył gola oraz zanotował asystę, a jego drużyna finalnie triumfowała 4:1. Goście są niepokonani w meczach wyjazdowych już od 19 lutego.

AS Roma – Vitesse. Typy, kursy, zapowiedź

AS Roma zanotowała skromne zwycięstwo na wyjeździe. Jedynego gola pod koniec pierwszej połowy zdobył Sergio Oliveira. Uważamy, że piłkarze włoskiego klubu utrzymają tę zaliczkę. Ostatnio Roma nie przegrywa bowiem meczów. Taki stan trwa już od 8 lutego. Wówczas rzymianie przegrali w ćwierćfinale Pucharu Włoch na wyjeździe z Interem Mediolan 0:2. Ostatnio piłkarze Romy rywalizowali na wyjeździe z Udinese Calcio. Ten mecz zakończył się remisem 1:1.

Piłkarze Vitesse stoją przed trudnym zadaniem. Zawodnicy z Holandii przegrali teoretycznie łatwiejszy mecz domowy. Teraz będzie im naprawdę bardzo ciężko o przechylenie szali awansu na swoją korzyść. W trakcie minionego weekendu zawodnicy Vitesse rywalizowali w delegacji z Heraclesem. W tym spotkaniu kibice nie zobaczyli jednego gola. Co ciekawe, gracze holenderskiego klubu nie wygrali meczu delegacyjnego od 15 stycznia.

Program 1/8 Ligi Konferencji:

Czwartek (17 marca)

18:45 Alkmaar – Bodo/Glimt (1)

18:45 FC Basel – Marsylia (x)

18:45 Kopenhaga – PSV (1)

18:45 Rennes – Leicester (x)

18:45 Roma – Vitesse (1)

21:00 Feyenoord – Partizan (1)

21:00 Gent – PAOK (x)

21:00 LASK – Slavia (2)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/8 Ligi Konferencji Europy: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 17:45 17 March 2022 FC Copenhagen PSV Eindhoven 3.45 3.70 2.05 3.55 3.88 1.95 3.40 3.75 2.03 3.40 3.75 2.04 17:45 17 March 2022 AZ Alkmaar Bodoe/Glimt 1.70 4.00 4.70 1.68 4.20 4.55 1.68 4.10 4.70 1.65 4.20 4.90 17:45 17 March 2022 Rennes Leicester 1.88 3.70 3.80 1.90 3.65 3.95 1.92 3.75 3.80 1.88 3.80 3.90 Pokaż 5 więcej spotkań 17:45 17 March 2022 FC Basel 1893 Marseille 3.20 3.50 2.12 3.55 3.70 2.00 3.25 3.70 2.12 3.25 3.65 2.14 20:00 17 March 2022 Roma Vitesse 1.52 4.15 6.60 1.53 4.10 6.40 1.55 4.20 5.90 1.56 4.30 5.60 20:00 17 March 2022 Feyenoord Partizan Belgrade 1.42 4.50 8.10 1.42 4.55 7.80 1.43 4.70 7.10 1.41 5.00 7.00 20:00 17 March 2022 Gent PAOK Thessaloniki FC 1.67 3.85 5.20 1.70 3.60 5.40 1.70 3.70 5.15 1.71 3.70 5.00 20:00 17 March 2022 LASK Slavia Prague 2.55 3.45 2.70 2.61 3.60 2.55 2.45 3.55 2.75 2.47 3.50 2.75 Pokaż 5 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 marca 2022 19:29 .

Zakład bez ryzyka na mecze Ligi Konferencji Europy w STS

Czytelnicy naszego serwisu mogą skorzystać z podwyższonego zakładu bez ryzyka do 234 zł dostępnego dla nowych klientów STS zakłady bukmacherskie (standardowa oferta to 200 zł). Jak odebrać wyższy zakład bez ryzyka?

Załóż konto na stronie STS, podając w trakcie rejestracji kod promocyjny GOAL, dokonaj wpłaty, a następnie postaw swój pierwszy zakład. Jeśli zakład okaże się przegrany, to otrzymasz zwrot postawionych środków do kwoty 234 zł (minus podatek). Możesz grać dalej lub wypłacić pieniądze. Co ważne, rejestrując się w STS za naszym pośrednictwem, otrzymasz też darmowy zakład (freebet) o wartości 30 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.