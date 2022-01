Przed 1/8 finału Pucharu Włoch: typy, kursy, zapowiedź (18-20.01.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Środek tygodnia na Półwyspie Apenińskim to czas znów zarezerwowany dla meczów Pucharu Włoch. Na kibiców calcio czeka pięć spotkań. Najciekawiej zapowiadają się starcia z udziałem Juventusu i Interu Mediolan. Stara Dama zmierzy się z Sampdorią, a aktualnie mistrzowie Serie A z Empoli. Sprawdź kursy i nasze typy na mecze 1/8 finału Coppa Italia sezonie 2021/22.

Juventus FC – UC Sampdoria. Typy, kursy, zapowiedź

Juventus FC przystąpi do potyczki z ekipą z Genui w roli faworyta. Podopieczni Massimiliano Allegriego mają jednocześnie nadzieję, że uda im się wygrać drugi z rzędu mecz w roli gospodarza. Ogólnie na swoim obiekcie Stara Dama jest niepokonana od pięciu spotkań, licząc wszystkie rozgrywki.

Sampdoria to natomiast team, który ostatnio jest zdecydowanie w dołku. Drużyna z Genui zaliczyła w ostatnim czasie trzy porażki, ulegając kolejno: Cagliari Calcio (1:2), SSC Napoli (0:1), czy Torino (1:2). Ostatnie zwycięstwo Bartosz Bereszyński i spółka zaliczyli 16 grudnia właśnie w Coppa Italia, gdy wygrali z Bykami z Tutynu (2:1).

Nasza redakcja zdecydowanie typuje w tym boju triumf turyńczyków. Już wiadomo, że w kolejnej rudzie rozgrywek zwycięzca starcia Juventus – Sampdoria zagra z lepszym z pary Sassuolo – Cagliari. Nasz typ: wygrana Juventusu.

Inter Mediolan – Empoli FC. Typy, kursy, zapowiedź

Inter Mediolan został zatrzymany w minioną niedzielę w meczu 22. kolejki Serie A. Nerazzurri zremisowali 0:0 z Atalantą. Ogólnie ekipa Simone Inzaghiego jest jednak bez porażki od 12 grudnia. Licząc wszystkie rozgrywki, Nerazzurri w tych bojach zanotowali sześć meczów, w których wygrali pięć razy, a jedno spotkanie zremisowali.

Tymczasem znacznie gorszy bilans ma w ostatnich tygodniach Empoli. Ekipa Szymona Żurkowskiego jest bez wygranej od pięciu meczów. W tym czasie Azzurri zaliczyli trzy remisy i dwie porażki. Po raz ostatni szalę zwycięstwa na swoją stronę Empoli przechyliło 15 grudnia, pokonując 4:3 Hellas Werona w Pucharze Włoch.

Tym razem nie spodziewamy się niespodzianki. Stawiamy na spokojną wiktorię gospodarzy. Mediolańczycy wygrali w każdym z ośmiu ostatnich spotkań z Empoli. Nasz typ: wygrana Interu.

Program 1/8 finału Pucharu Włoch:

Wtorek (18 stycznia)

17:30 SS Lazio – Udinese Calcio (1)

21:00 Juventus FC – UC Sampdoria (1)

Środa (19 stycznia))

17:30 US Sassuolo – Cagliari Calcio (1)

21:00 Inter Mediolan – Empoli FC (1)

Czwartek (20 stycznia)

21:00 AS Roma – US Lecce (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/8 finału Pucharu Włoch: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 17:30:00 2022-01-18 Lazio Udinese 1.62 4.10 5.30 1.62 3.85 5.70 1.65 4.10 5.60 21:00:00 2022-01-18 Juventus Sampdoria 1.33 5.50 8.60 1.33 5.25 9.10 1.39 5.20 8.40 17:30:00 2022-01-19 Sassuolo Cagliari 1.65 4.20 4.85 1.65 4.10 4.65 1.65 4.20 4.90 21:00:00 2022-01-19 Inter Empoli 1.25 6.15 11.50 1.22 7.00 11.50 1.22 7.00 12.00 21:00:00 2022-01-20 Roma Lecce 1.36 5.00 8.15 1.35 5.20 8.35 1.36 5.20 8.20 17:45:00 2022-02-09 Juventus/Sampdoria Sassuolo/Cagliari Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 17:45:00 2022-02-09 Roma/Lecce Inter/Empoli Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 17:45:00 2022-02-09 AC Milan Lazio/Udinese Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 18:00:00 2022-02-09 Fiorentina Atalanta Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 17:45:00 2022-03-02 Winner QF 1 Winner QF 2 Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18. stycznia 2022 10:35 .

