Przed 1/8 finału Pucharu Francji: typy, kursy, zapowiedź

Kiedy trwa jeszcze przestój w klubowym futbolu, we Francji powoli wszystko wraca do normy. Co prawda, część drużyn nadal nie może skorzystać z niektórych zawodników, pełniących obecnie reprezentacyjne obowiązki. Niemniej pod koniec stycznia wystartował Puchar Francji. Do typowania wybraliśmy trzy najlepsze starcia 1/8 finału, w których na pewno nie zabraknie emocji.

Olympique Marsylia – Montpellier HSC

Olimpijczycy są na dobrej drodze, aby walczyć o najwyższe cele w tym sezonie. Prawdopodobnie Arkadiusz Milik zostanie na południu Francji do końca sezonu. To dobra wiadomość dla polskiego napastnika, który najlepiej czuje się właśnie w krajowym Pucharze. Dotychczas 27-latek zagrał dwa mecze, strzelając w nich cztery gole. Do tego Marsylia dalej liczy się w grze o wicemistrzostwo kraju, natomiast ostatniej porażki doznała na początku grudnia.

Tymczasem Montpellier również jest na właściwych torach. Zespół gości celuje w awans do Ligi Europy, stąd nic dziwnego, że twardo trzyma się czołówki. Najsłabszym punktem Niebiesko-pomarańczowych jest ich defensywa. Przez proste błędy tracą sporo goli, ale z drugiej strony dobrze wyglądają w ofensywie. Tym samym mecze z udziałem HSC często przynoszą grad bramek.

Patrząc na aktualną historię spotkań bezpośrednich, emocji raczej nie zabraknie. W ostatnich trzech pojedynkach tych ekip padło łącznie 12 trafień, z kolei na początku kampanii 2021/22, Marsylia pokonała na wyjeździe Montpellier (3:2). Nasza redakcja skusi się na wygraną gospodarzy i przynajmniej trzy gole do ostatniego gwizdka sędziego.

RC Lens – AS Monaco

W kolejnej parze 1/8 finału zagra Przemysław Frankowski. Lens zaliczyło kapitalny start jesienią, jednak w środku sezonu zaczęły pojawiać się problemy. Największe demony zostały już zażegnane, lecz i tak drużynie brakuje triumfów z największymi w lidze. Być może teraz jest właśnie ten moment, aby wraz z nowym rokiem wejść na zupełnie inny poziom. Awans do następnej rundy turnieju, pomógłby uwierzyć zawodnikom we własne umiejętności w walce o europejskie puchary.

AS Monaco opuścił Niko Kovac. Chorwat nie przetrwał zbyt długo na stanowisku trenera, bo tegoroczna kampania pozostawia wiele do życzenia. W poprzednim sezonie klub liczył się przez pewien czas w walce o tytuł Ligue 1. Dziś zajmuje dopiero siódmą lokatę w tabeli, stąd nie jest pewny dodatkowych funduszy z racji awansu do Ligi Europy czy Ligi Mistrzów.

Każdy z zespołów przegrał ostatni pojedynek ligowy. Co ciekawe, Monaco nie wygrało z Lens od trzech spotkań. Zapewne goście spróbują przerwać niemoc, ale nasza redakcja większe szanse na zwycięstwo daje Wyścigowym.

Paris Saint-Germain – OGC Nice

Jak na razie, Lionel Messi nie przekonał do siebie większości sympatyków PSG. Argentyńczyk po grudniowych świętach zachorował na Covid i do tej pory nie wrócił jeszcze do pełni sił. Dopiero niedawno wznowił treningi na pełnym obciążeniu, dlatego nie wyjechał z reprezentacją walczyć o przepustkę do mundialu. Dalej nie ma jednak pewności, czy żywa legenda futbolu weźmie udział w poniedziałkowym starciu. W lidze paryżanie nie mają sobie równych, choć zaliczyli już kilka wpadek. Mauricio Pochettino ma ten komfort wyboru, więc w najbliższym meczu da szanse mniej eksploatowanym zawodnikom.

Ekipa z Nicei to niewątpliwe rewelacja tego sezonu. Orlątka mają chrapkę na ligowe mistrzostwo, ale do paryżan tracą jeszcze dziewięć oczek. Do maja pozostało sporo spotkań, więc przy dobrych wiatrach jest szansa na pokrzyżowanie planów gigantom z Parc des Princes. Na niespodziankę w tej rywalizacji może wskazywać obecna dyspozycja OGC Nice. Drużyna gości przyjedzie do stolicy po serii sześciu wygranych z rzędu.

Spodziewamy się wyrównanego starcia. PSG nie zagra w najmocniejszym składzie, a to dobrze wróży dla Nice. Stawiamy na remis w regulaminowym czasie gry.

Program 1/8 finału Pucharu Francji

sobota (29 stycznia)

16:15 Nancy – Amiens (1)

16:15 Toulouse – Versailles (btts)

18:30 Reims – Bastia (1)

21:00 Marsylia – Montepellier (1 i powyżej 2,5 bramki)

niedziela (30 stycznia)

18:30 Bergerac – St. Etienne (St. Etienne handicap 1:0)

21:00 Lens – Monaco (1)

poniedziałek (31 stycznia)

21:15 PSG – Nice (remis)

(w nawiasie publikujemy nasz typ)

1/8 finału Pucharu Francji: Kursy bukmacherskie, zakład AKO

