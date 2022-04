Przed 1/4 Ligi Europy: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: gracze Barcelony

Rewanżowe spotkania 1/4 Ligi Europy zapowiadają się bardzo interesująco. O awans powalczy między innymi FC Barcelona, która w pierwszym spotkaniu zremisowała na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt 1:1. Ciekawie będzie także w Bergamo, gdzie Atalanta zagra z RB Lipsk. W pierwszym spotkaniu pomiędzy tymi drużynami także padł bramkowy remis 1:1. Przeczytaj opisy tych potyczek i sprawdź kursy bukmacherskie na wszystkie cztery ćwierćfinałowe mecze w tej edycji Ligi Europy.

FC Barcelona – Frankfurt. Typy, kursy, zapowiedź

FC Barcelona zanotowała niezły rezultat przed meczem rewanżowym. Po spotkaniu we Frankfurcie Duma Katalonii rywalizowała na wyjeździe z Levante. Zawodnicy z Walencji mieli w tym spotkaniu aż trzy rzuty karne. Ostatecznie to jednak Blaugrana zwyciężyła 3:2. Gola na wagę zwycięstwa zdobył w doliczonym czasie gry Luuk de Jong. FC Barcelona w dwóch poprzednich miesiącach nie zanotowała ani jednej porażki.

Eintracht Frankfurt cały czas gra bardzo przeciętnie. Orły wzniosły się na wyżyny swoich umiejętności w poprzedni czwartek. Wtedy to piłkarze z Frankfurtu niespodziewanie zremisowali u siebie z Barceloną 1:1. Potem podejmowali SC Freiburg w Bundeslidze. Zawodnicy klubu z Frankfurtu nie wykorzystali atutu swojego stadionu i przegrali z klubem z Fryburga 1:2. Goście nie triumfowali od 13 marca (tego dnia pokonali na swoim terenie Bochum 2:1).

Atalanta – RB Lipsk. Typy, kursy, zapowiedź

Atalanta ma przed spotkaniem rewanżowym nieco większe szanse na uzyskanie awansu do półfinału w rozgrywkach Ligi Europy. W trakcie minionego weekendu zespół z Bergamo nie popisał się, ponieważ przegrał wyjazdowe spotkanie z Sassuolo 1:2. Przedtem Atalanta rywalizowała na swoim stadionie z Napoli. Piotr Zieliński oraz jego koledzy zwyciężyli w tamtej konfrontacji 3:1. Ostatnio Atalanta wygrała u siebie 10 marca.

Piłkarze RB Lipsk średnio spisali się w miniony czwartek. Remis 1:1 nie stawia ich jednak na straconej pozycji w kontekście rywalizacji z Atalantą o awans do 1/2 Ligi Europy. Szczególnie po tym, co piłkarze tego niemieckiego klubu pokazali w rozgrywkach ligowych. W niedzielę RB Lipsk podejmował u siebie Hoffenheim. Wieśniaki były w tej potyczce bezradne i przegrały 0:3.

Program 1/4 Ligi Europy:

Czwartek (14 kwietnia)

18:45 Atalanta Lipsk (x)

21:00 Rangers – Braga (x)

21:00 Barcelona – Frankfurt (1)

21:00 Lyon – West Ham (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/4 Ligi Europy: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 16:45 14 April 2022 Atalanta RB Leipzig 2.55 3.45 2.70 2.58 3.50 2.64 2.65 3.50 2.65 2.70 3.65 2.60 19:00 14 April 2022 Barcelona Eintracht Frankfurt 1.40 4.85 7.70 1.40 5.00 7.20 1.38 5.10 8.30 1.37 5.20 7.60 19:00 14 April 2022 Rangers Braga 2.02 3.60 3.60 2.07 3.45 3.60 2.00 3.50 3.90 2.01 3.55 3.70 Pokaż 6 więcej spotkań 19:00 14 April 2022 Lyon West Ham 2.15 3.45 3.40 2.16 3.40 3.40 2.15 3.50 3.45 2.20 3.55 3.20 19:00 28 April 2022 RB Leipzig/Atalanta Braga/Rangers Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 19:00 28 April 2022 West Ham United/Lyon Eintracht Frankfurt/Barcelona Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 19:00 5 May 2022 Eintracht Frankfurt/Barcelona West Ham United/Lyon Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 19:00 5 May 2022 Braga/Rangers RB Leipzig/Atalanta Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 19:00 18 May 2022 Winner SF 2 Winner SF 1 Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. Pokaż 6 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 kwietnia 2022 20:33 .

