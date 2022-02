Pressfocus Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Puchar Włoch to rozgrywki, którymi będziemy emocjonować się od 8 do 10 lutego. Wówczas rozegrane zostaną ćwierćfinały. Każdy z pojedynków zapowiada się pasjonująco. Hitem jest jednak starcie na San Siro, gdzie Inter zagra z Romą. Sprawdź terminarz tej fazy turnieju.

Inter Mediolan – AS Roma: typy, kursy, zapowiedź

Miniony weekend był szczególnie ważny dla Interu, który rozgrywał derby Mediolanu. Zespół Simone Inzaghiego w przypadku zwycięstwa, miałby nad ekipą Stefano Pioliego już siedem punktów przewagi w tabeli, plus zaległe spotkanie. Mistrzowie Włoch wygrywali w sobotni wieczór, ale w trzy minuty wypuścili zwycięstwo i przegrali ligowy mecz pierwszy raz od połowy listopada zeszłego roku.

W nienajlepszych nastrojach jest również Roma. W zrozumiałe, ponieważ zawodnicy Jose Mourinho mieli serię trzech zwycięstw z rzędu. Wydawało się, że rzymianie złapali wiatr w żagle i zaczęli zbliżać się do ligowej czołówki. Tymczasem sposób na zatrzymanie drużyny ze stolicy Włoch w weekend znalazła broniąca się przed spadkiem z ligi Genoa, która wywalczyła u siebie bezbramkowy remis.

Atalanta BC – ACF Fiorentina. Typy, kursy, zapowiedź

Piłkarze Atalanty przyzwyczaili kibiców do tego, że grają efektownie oraz regularnie punktują na dobrym poziomie. Część osób mogłaby stwierdzić, że ekipa z Bergamo przechodzi teraz kryzys, co nie jest prawdą. Drużyna Gian Piero Gasperiniego nie wygrała w żadnym z trzech ostatnich meczów. Należy jednak pamiętać, że były to remisowe starcia z Interem i Lazio, czyli bardzo silnymi klubami Serie A. Niewytłumaczalna jest natomiast niedawna porażka z Cagliari.

Fani Fiorentiny wierzą, że sprzedaż Dusana Vlahovicia nie odbije się drastycznie na wynikach zespołu. Na razie jest za wcześnie, aby to ocenić. Faktem jest jednak, że Serb już strzelił dla Juventusu. Tymczasem Fiołki zebrały lanie od Lazio (0:3) w poprzedniej kolejce ligowej. Dla drużyny Vincenzo Italiano była to druga strata punktów z rzędu (wcześniej przeciwko Cagliari).

Program 1/4 finału Pucharu Włoch:

Wtorek (8 lutego)

21:00 Inter Mediolan – AS Roma (1)

Środa (9 lutego)

21:00 AC Milan – SS Lazio (1)

Czwartek (10 lutego)

18:00 Atalanta BC – ACF Fiorentina (2)

21:00 Juventus FC – US Sassuolo (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/4 finału Pucharu Włoch: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 21:00:00 2022-02-08 Inter Roma 1.62 4.25 5.05 1.63 4.10 5.15 1.64 4.30 5.40 21:00:00 2022-02-09 AC Milan Lazio 1.85 3.85 4.00 1.85 3.75 4.00 1.85 3.80 4.10 18:00:00 2022-02-10 Atalanta Fiorentina 1.72 3.90 4.35 1.72 4.00 4.55 1.73 4.10 4.50 21:00:00 2022-02-10 Juventus Sassuolo 1.52 4.40 5.60 1.52 4.50 5.80 1.52 4.50 5.80 Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 lutego 2022 11:27 .

