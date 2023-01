Przed 1/16 Pucharu Anglii: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Od 27 do 30 stycznia 2023 roku będą odbywać się spotkania w 1/16 finału FA Cup. Szczególnie ciekawie zapowiada się piątkowe starcie pomiędzy Manchesterem City i Arsenalem. Warto dodać, że w przypadku remisu czeka nad druga potyczka (w tym przypadku na stadionie Kanonierów). Sprawdź nasze typy na FA Cup i zobacz aktualne kursy bukmacherskie.

Manchester City – Arsenal. Typy, kursy, zapowiedź

To bez wątpienia hit tej rundy. Według firm bukmacherskich, większe szanse na zanotowanie zwycięstwa mają gospodarze. Kanonierzy są jednak w rewelacyjnej formie, dlatego zapowiada się bardzo ciekawe widowisko. The Citizens w poprzednim meczu ligowym pewnie pokonali na swoim terenie Wolves 3:0. W tym momencie podopieczni Pepa Guardioli zajmują drugie miejsce w tabeli – 45 punktów. Goście rozegrali 19 meczów, czyli o jedną potyczkę mniej. Do tej pory Kanonierzy zdobyli 50 oczek. Ostatnio w dramatycznych okolicznościach pokonali u siebie Manchester United 3:2. W piątek znowu spodziewamy się bardzo dużych emocji i goli z obu stron.

Manchester United – Reading. Typy, kursy, zapowiedź

Zawodnicy Manchesteru United nie powinni mieć problemów z zanotowaniem zwycięstwa i tym samym awansem do kolejnej rundy. W ostatnim czasie Czerwone Diabły spisują się naprawdę bardzo solidnie. W niedzielę piłkarze tego klubu co prawda przegrali w lidze, ale na bardzo trudnym terenie z Arsenalem (2:3). W środę pewnie pokonali natomiast w delegacji Nottingham Forest 3:0 (w Pucharze Ligi Angielskiej). Gospodarze są szczególnie mocni na swoim stadionie. Na własnym obiekcie notują konsekwentnie zwycięstwa… od 16 października 2022 roku. Rywale na co dzień grają w niższej klasie rozgrywkowej. Kilka dni temu gracze tego zespołu gładko przegrali w delegacji ze Stoke 0:4. Warto zauważyć, że piłkarze Reading jeszcze w tym roku nie zanotowali ani jednego zwycięstwa na ligowym podwórku. Kibice tego zespołu raczej nie powinni liczyć na przełamanie na obiekcie Manchesteru United.

Brighton – Liverpool. Typy, kursy, zapowiedź

Gracze The Reds będą chcieli zrehabilitować się za porażkę na tym stadionie sprzed kilku dni… 14 stycznia tego roku Brighton pewnie pokonało u siebie Liverpool 3:0. Jak będzie teraz? Gospodarze prezentują się naprawdę bardzo dobrze. Piłkarze tego zespołu nie zanotowali ani jednej porażki w tym roku kalendarzowym. Ich dorobek prezentuje się doprawdy imponująco – są to trzy bardzo wysokie zwycięstwa i tylko jeden remis. Goście poczynają zaś sobie zdecydowanie gorzej. Piłkarze Liverpoolu grali w 2023 roku pięć razy. W sumie zanotowali jedno zwycięstwo, dwa remisy, a dwa spotkania przegrali. W tej potyczce bardzo możliwa jest zatem niespodzianka.

Program 1/16 FA Cup

Piątek (27 stycznia)

21:00 Man City – Arsenal (BTS)

Sobota (28 stycznia)

13:30 Walsall – Leicester (over 2,5)

13:30 Accrington – Leeds (over 2,5)

16:00 Blackburn – Birmingham (1)

16:00 Bristol – WBA (under 2,5)

16:00 Fulham – Sunderland (1)

16:00 Ipswich – Burnley (1)

16:00 Luton – Grimsby (x)

16:00 Sheffield Wed. – Fletwood (x)

16:00 Southampton – Blackpool (1)

19:00 Preston – Tottenham (x)

21:00 Man Utd – Reading (1)

Niedziela (29 stycznia)

14:30 Brighton – Liverpool (1)

15:00 Stoke – Stevenage (1)

17:30 Wrexham – Sheffield Utd (x)

Poniedziałek (30 stycznia)

20:45 Derby – WHU (2)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1 x 2 20:00 27 January 2023 Manchester City Arsenal 1.75 4.10 4.25 1.80 4.00 4.00 1.80 3.95 3.95 1.77 3.90 3.90 12:30 28 January 2023 Walsall Leicester 8.40 5.00 1.36 8.00 5.25 1.36 8.00 5.00 1.34 8.00 4.90 1.34 12:30 28 January 2023 Accrington Leeds 7.60 5.05 1.38 8.00 5.25 1.38 7.40 5.00 1.36 7.20 4.90 1.35 Pokaż 13 więcej spotkań 15:00 28 January 2023 Fulham Sunderland 1.47 4.55 6.05 1.47 4.60 6.50 1.46 4.50 6.00 1.45 4.50 6.00 15:00 28 January 2023 Bristol City West Bromwich 3.15 3.30 2.24 3.20 3.50 2.25 3.10 3.35 2.22 3.10 3.35 2.20 15:00 28 January 2023 Southampton Blackpool 1.50 4.35 5.85 1.50 4.50 6.00 1.49 4.40 6.00 1.48 4.30 5.80 15:00 28 January 2023 Sheffield Wednesday Fleetwood 1.46 4.40 6.60 1.47 4.50 7.00 1.44 4.40 6.80 1.43 4.30 6.60 15:00 28 January 2023 Luton Grimsby 1.47 4.40 6.30 1.47 4.60 6.50 1.45 4.40 6.40 1.44 4.40 6.20 15:00 28 January 2023 Ipswich Burnley 3.15 3.25 2.23 3.25 3.40 2.25 3.15 3.35 2.22 3.15 3.30 2.19 15:00 28 January 2023 Blackburn Birmingham 2.29 3.15 3.15 2.30 3.30 3.20 2.34 3.00 3.25 2.25 3.20 3.10 18:00 28 January 2023 Preston Tottenham 8.15 5.10 1.35 8.00 5.25 1.35 7.80 5.00 1.34 7.80 5.00 1.33 20:00 28 January 2023 Manchester United Reading 1.15 8.50 16.00 1.16 8.00 17.00 1.14 7.60 16.00 1.14 7.40 16.00 13:30 29 January 2023 Brighton Liverpool FC 2.70 3.45 2.47 2.70 3.60 2.50 2.65 3.50 2.45 2.65 3.45 2.43 14:00 29 January 2023 Stoke Stevenage 1.71 3.55 4.95 1.70 3.70 5.25 1.70 3.60 5.00 1.68 3.55 4.90 16:30 29 January 2023 Wrexham Sheffield United 4.05 3.50 1.87 4.20 3.70 1.85 3.55 1.85 4.00 3.50 1.84 19:45 30 January 2023 Derby West Ham 4.50 3.70 1.75 4.75 3.80 1.72 4.40 3.70 1.72 4.40 3.70 1.72 Pokaż 13 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Zwrot PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 stycznia 2023 20:14 .

