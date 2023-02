Przed 1/16 Ligi Europy: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

23 lutego 2023 roku odbędą się rewanżowe spotkania w 1/16 finału Ligi Europy. Hitem jest starcie Manchester United – FC Barcelona. W pierwszej potyczce było 2:2, także losy awansu są sprawą otwartą. O wywalczenie promocji do kolejnej rundy zagra też m.in. Juventus (z Nantes) i Roma (z Salzburgiem). Przeczytaj poniżej opisy kilku potyczek. Sprawdź również kursy bukmacherskie na mecze Ligi Europy.

Manchester United – FC Barcelona. Typy, kursy, zapowiedź

Pierwsza potyczka zakończyła się remisem 2:2. Uważamy, że w czwartek także obie strony zdobędą minimum po jednym golu. Gospodarze i goście są w dobrej dyspozycji. Zawodnicy z Manchesteru w pięciu poprzednich meczach, biorąc pod uwagę różne rozgrywki, za każdym razem zdobywali minimum po dwa gole. W ostatniej ligowej batalii Czerwone Diabły pewnie pokonały u siebie Leicester City 3:0. FC Barcelona w pięciu poprzednich meczach zawsze zdobywała minimum jednego gola. W 80% przypadków były to natomiast co najmniej dwa trafienia. W niedzielę wicemistrzowie Hiszpanii wygrali na swoim stadionie z Cadiz 2:0. Drugiego gola dla Katalończyków zdobył w tym meczu Robert Lewandowski.

Roma – Salzburg. Typy, kursy, zapowiedź

Rzymianie w pierwszym spotkaniu przegrali z klubem z Austrii 0:1. Zawodnicy Jose Mourinho teraz chcą odrobić straty, aczkolwiek nie będzie o to łatwo. Uważamy, że w tym meczu zostaną strzelone co najwyżej dwa gole. Podopieczni Jose Mourinho w poprzednią niedzielę skromnie pokonali na swoim terenie Verone 1:0. Jedyną bramkę dla klubu ze stolicy Włoch zdobył (pod koniec pierwszej połowy) Ola Solbakken . Gospodarze w pięciu poprzednich meczach na swoim terenie zanotowali cztery zwycięstwa. W 80% przypadków wchodził jednak under 2,5. Rywale po zwycięstwie w pierwszym meczu tej rundy Ligi Europy w niedzielę ograli (w delegacji) Tirol 3:1. Czwartkowy mecz powinien być jednak zdecydowanie bardziej defensywny…

Nantes – Juventus. Typy, kursy, zapowiedź

Gracze z Francji sprawili dużą niespodziankę w poprzedni czwartek. Kanarki potrafiły zremisować w delegacji z zawodnikami z Turynu 1:1. Cały czas to jednak goście są faworytami do awansu. Piłkarze FC Nantes w poprzedniej kolejce przegrali na wyjeździe z Lens 1:3. W pięciu poprzednich spotkaniach na swoim terenie zanotowali zaś zaledwie dwa zwycięstwa. Juventus jest natomiast w całkiem dobrej dyspozycji. Przynajmniej, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe. W niedzielę Stara Dama wygrała na wyjeździe ze Spezią 2:0. Była to trzecia kolejna wiktoria tej ekipy w Serie A. Uważamy, że goście pójdą za ciosem i zanotują także zwycięstwo w czwartkowym spotkaniu na Stade de la Beaujoire.

Program 1/16 Ligi Europy:

Czwartek (23 lutego)

18:45 Monaco – Bayer (1)

18:45 Nantes – Juventus (2)

18:45 PSV – Sevilla (over 2,5)

18:45 Midtjylland – Sporting (x)

21:00 Union – Ajax (1)

21:00 Man Utd – Barcelona (BTS)

21:00 Roma – Salzburg (under 2,5)

21:00 Rennes – Szachtar (x)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/16 Ligi Europy: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 17:45 23 February 2023 FC Midtjylland Sporting Lizbona 4.35 3.70 1.82 4.20 3.80 1.85 4.10 3.70 1.84 4.20 3.80 1.86 17:45 23 February 2023 AS Monaco Bayer Leverkusen 2.17 3.60 3.20 2.30 3.70 3.00 2.21 3.65 3.20 2.28 3.65 3.05 17:45 23 February 2023 Nantes Juventus FC 5.00 3.50 1.77 4.50 3.60 1.85 5.00 3.50 1.81 4.50 3.60 1.86 Pokaż 5 więcej spotkań 17:45 23 February 2023 PSV Eindhoven Sevilla FC 2.10 3.60 3.40 2.15 3.60 3.40 2.10 3.75 3.40 2.12 3.65 3.40 20:00 23 February 2023 Union Berlin Ajax Amsterdam 2.20 3.25 3.50 2.30 3.30 3.30 2.28 3.30 3.35 2.30 3.25 3.35 20:00 23 February 2023 AS Roma Red Bull Salzburg 1.70 3.70 5.20 1.70 3.90 5.25 1.71 3.75 5.20 1.72 3.80 5.00 20:00 23 February 2023 Manchester United FC Barcelona 2.32 3.40 3.10 2.35 3.50 3.00 2.31 3.50 3.10 2.35 3.50 3.05 20:00 23 February 2023 Rennes Szachtar Donieck 1.70 3.95 4.80 1.72 4.00 4.75 1.67 4.10 5.00 1.71 4.10 4.70 Pokaż 5 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Zwrot PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lutego 2023 18:19 .

