Portugalia – Hiszpania: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jordi Alba

We wtorek odbędą się ostatnie wrześniowe spotkania w ramach Ligi Narodów. O godzinie 20:45 Portugalia podejmie na własnym terenie Hiszpanię, a stawką spotkania będzie awans do Final Four. Gospodarzom do zajęcia pierwszego miejsca w grupie 2 wystarczy remis, zaś zespół selekcjonera Luisa Enrique potrzebuje zwycięstwa. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Portugalia Hiszpania 2.35 3.30 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 września 2022 17:36 .

Portugalia – Hiszpania, typy i przewidywania

To bez wątpienia największy hit we wtorkowych zmaganiach Ligi Narodów i jeden z najciekawszych w całej wrześniowej rywalizacji. To nie tylko starcie dwóch czołowych reprezentacji świata, ale również spora stawka, jaką jest awans do Final Four. Portugalia ma na swoim koncie dziesięć punktów i przewodzi w grupie 2, zaś Hiszpania traci do niej dwa punkty. Aby myśleć o wskoczeniu na fotel lidera, w bezpośrednim starciu musi pokonać swojego przeciwnika. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki oraz taktykę Portugalczyków w meczach z najmocniejszymi rywalami, spodziewamy się przede wszystkim skutecznej gry w defensywie. Nasz typ – poniżej 2,5 gola.

Fortuna 1,74 Poniżej 2,5 gola Zagraj!

Portugalia – Hiszpania, sytuacja kadrowa

Hiszpania do wrześniowego zgrupowania przystąpiła bez kilku mocnych nazwisk. Na listach powołanych zabrakło kontuzjowanych Aymerica Laporte i Mikela Oyarzabala, a także Thiago Alcantary i Ansu Fatiego. Na próżno szukać również Davida de Gei oraz Sergio Ramosa.

W ekipie Portugalii nie ma większych niespodzianek. Powołania nie dostał Joao Moutinho, który w kadrze narodowej rozegrał 145 spotkań.

Portugalia – Hiszpania, ostatnie wyniki

Po pięciu meczach tej edycji Ligi Narodów Portugalia zgromadziła 10 punktów, trzykrotnie wygrywając, remisując z Hiszpanią oraz przegrywając ze Szwajcarią. Kilka dni temu zawodnicy trenera Fernando Santosa rozgromili Czechów aż 4-0, a bohaterem rywalizacji został prawy obrońca Diogo Dalot, który dwukrotnie trafiał do siatki.

Przed wrześniowym zgrupowaniem Hiszpanie znajdowali się w najlepszej sytuacji, lecz porażka 1-2 ze Szwajcarami wszystko skomplikowała. Aktualnie strata do lidera wynosi dwa punkty, dlatego w obliczu możliwego awansu do Final Four konieczne jest zwycięstwo.

Portugalia – Hiszpania, historia

Po raz ostatni obie ekipy mierzyły się ze sobą w czerwcu bieżącego roku. Wówczas padł remis 1-1, a bramki zdobywali Alvaro Morata oraz Ricardo Horta. W 2021 roku oraz 2020 roku Hiszpanie rozgrywali z Portugalczykami mecze towarzyskie, a oba z nich zakończyły się bezbramkowym remisem.

Portugalia – Hiszpania, kursy bukmacherskie

Faworytem w oczach bukmacherów jest Portugalia, a kurs na jej zwycięstwo wynosi najczęściej 2,35. W przypadku wygranej Hiszpanii jest to nawet aż 3,30.

Portugalia – Hiszpania, przewidywane składy

Portugalia: Costa, Dias, Danilo, Rui, Carvalho, Neves, Fernandes, Silva, Ronaldo, Leao

Hiszpania: Simon, Azpilicueta, Garcia, Torres, Alba, Busquets, Llorente, Pedri, Williams, Morata, Torres

Portugalia – Hiszpania, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie Portugalii z Hiszpanią rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisję można śledzić w polskiej telewizji. Będzie ona dostępna na kanale Polsat Sport Extra.

