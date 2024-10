FC Porto – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (03.10.2024)

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

FC Porto Manchester United

Porto – Man United: kursy bukmacherskie

FC Porto – Manchester United to najciekawsze spotkanie 2. kolejki Ligi Europy. Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta tego spotkania, co oznacza, że czeka nas niezwykle zacięta rywalizacja. Biorąc pod uwagę formę obu drużyn, nieco większe szanse na pozytywny wynik może mieć drużyna gospodarzy. Atut gry przed własną publicznością może okazać się kluczowy. Natomiast moim zdaniem w tym meczu obie drużyny strzelą gola. Zarówno ekipa z Portugalii, jak i Anglii będzie szukać pierwszego zwycięstwa w pucharach, więc można nastawić się na otwarte spotkanie. Mój typ: Obie drużyny strzelą gola.

Porto – Man United: ostatnie wyniki

Nastroje w FC Porto z pewności dopisują, gdyż zespół zajmuje 2. miejsce w lidze ze stratą tylko trzech punktów do Sportingu. Ostatnio Smoki w efektownym stylu wygrały w lidze z Arouca (4:0), Guimaraes (3:0) i Farense (2:1). Z kolei w 1. kolejce Ligi Europy niespodziewanie przegrali z Bodo/Glimt (2:3).

Manchester United w ostatnim czasie osiąga bardzo przeciętne wyniki. Czerwone Diabły od trzech spotkań nie mogą wygrać żadnego meczu. W ostatniej kolejce przegrali z Tottenhamem (0:3), zaś wcześniej zremisowali z Crystal Palace (0:0). Zwycięstwa nie odnieśli również w pierwszym meczu Ligi Europy, remisując z Twente (1:1). Ostatni raz wygrali z Barnsley w Pucharze Ligi Angielskiej w połowie września (7:0).

Porto – Man United: historia

Ostatni raz, gdy obie drużyny mierzyły się w meczu bezpośrednim był rok 2009. W ćwierćfinale Ligi Mistrzów lepszy okazał się Manchester United. Najpierw na Old Trafford padł remis (2:2), a w rewanżu po fantastycznym golu Cristiano Ronaldo, Czerwone Diabły wygrały (1:0).

Łączny bilans bezpośrednich spotkań w XXI w. to 5 spotkań, 2 zwycięstwa Manchesteru United, 2 remisy i jedno zwycięstwo FC Porto.

Porto – Man United: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy oferują bardzo zbliżone kursy na zwycięzcę czwartkowego spotkania. W przypadku chęci postawienia na wygraną FC Porto współczynnik wynosi ok. 2.65. Z kolei wygrana Manchesteru United to kurs ok. 2.58. Remis oszacowano ze współczynnikiem ok. 3.40.

Porto – Man United: kto wygra?

Porto – Man United: przewidywane składy

FC Porto Vítor Bruno Manchester United Erik ten Hag FC Porto Vítor Bruno 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag Rezerwowi 2 Tiago Djaló 4 Otavio 6 Stephen Eustáquio 8 Marko Grujic 10 Fábio Vieira 14 Claudio Ramos 17 Ivan Jaime 18 Wendell 19 Danny Namaso 20 André Franco 27 Deniz Gül 52 Martim Fernandes 70 Gonçalo Borges 86 Rodrigo Mora 1 Altay Bayindir 4 Matthijs de Ligt 11 Joshua Zirkzee 16 Amad Diallo 17 Alejandro Garnacho 18 Casemiro 22 Tom Heaton 25 Manuel Ugarte 35 Jonny Evans 65 Toby Collyer

Porto – Man United: transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy FC Porto a Manchesterem United odbędzie się w czwartek (3 października) o godzinie 21:00. Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 3. Ponadto w internecie można śledzić mecz na stronie polsatboxgo.pl

