FC Porto – TSG Hoffenheim: typy i kursy na mecz Ligi Europy. Przed nami portugalsko-niemieckie starcie na arenie europejskiej. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio do Dragao już w najbliższy czwartek, 24 października o godzinie 21:00.

FC Porto – TSG Hoffenheim, typy i przewidywania

FC Porto podejmie na własnym stadionie TSG Hoffenheim w meczu 3. kolejki Ligi Europy. Portugalczycy zainkasowali dotychczas tylko punkt, a Niemcy mogą pochwalić czterema oczkami. Mimo to kursy bukmacherskie jako jednoznacznego faworyta wskazują gospodarzy. Czy Smoki ostatecznie wywiążą się ze swojej roli i ograją Wieśniaków? Przekonamy się o tym już jutro wieczorem. Początek interesującej rywalizacji na Estadio do Dragao w najbliższy czwartek, 24 października o godzinie 21:00.

Obie ekipy mają swoje argumenty. Czy w tym spotkaniu nastąpi podział punktów? Uważam, że to prawdopodobny scenariusz. Mój typ: remis.

FC Porto – TSG Hoffenheim, sytuacja kadrowa

W gorszej sytuacji kadrowej jest drużyna z Niemiec. Zespół gospodarzy będzie musiał radzić sobie bez Ivana Marcano, Zaidu Sanusiego oraz Frana Navarro. Natomiast w ekipie gości najprawdopodobniej zabraknie Ozana Kabaka, Finna Ole Beckera, Ihlasa Bebou, Grischy Promela, Dennisa Geigera, Pavla Kaderabeka, Davida Juraska i Floriana Grillitscha.

Kontuzje i zawieszenia FC Porto Zawodnik Powrót Ivan Marcano Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Zaidu Sanusi Uraz więzadła krzyżowego Początek listopada 2024 Fran Navarro Uraz mięśnia Początek listopada 2024

Kontuzje i zawieszenia Hoffenheim Zawodnik Powrót Ozan Kabak Uraz więzadła krzyżowego Połowa lutego 2025 Finn Ole Becker Uraz łąkotki Początek listopada 2024 Ihlas Bebou Operacja kolana Koniec grudnia 2024 Grischa Prömel Uraz więzadła krzyżowego Połowa maja 2025 Dennis Geiger Kontuzja pleców Niepewny Pavel Kaderabek Kontuzja łydki Początek listopada 2024 David Jurasek Uraz mięśnia Początek listopada 2024 Florian Grillitsch Stłuczenie Kilka dni

FC Porto – TSG Hoffenheim, ostatnie wyniki

Portugalczycy zaliczyli ostatnio dwa zwycięstwa na krajowym podwórku – 3:0 z SU Sintrense oraz 2:1 ze Sportingiem Braga. Jeżeli chodzi o Ligę Europy, to najpierw FC Porto przegrało 2:3 z Bodo/Glimt, a później zremisowało 3:3 z Manchesterem United.

Natomiast niemiecka drużyna wygrała 3:1 z VfL Bochum i podzieliła się punktami ze Stuttgartem (1:1) w Bundeslidze. Z kolei na europejskiej arenie TSG Hoffenheim poradziło sobie z Dynamem Kijów (2:0), a także zremisowało z FC Midtjylland (1:1).

FC Porto – TSG Hoffenheim, historia

Jeszcze nigdy nie byliśmy świadkami spotkania między FC Porto a TSG Hoffenheim. Czwartkowy pojedynek będzie więc pierwszym takim w całej historii.

FC Porto – TSG Hoffenheim, kursy bukmacherskie

Według najnowszych oszacowań bukmacherów zdecydowanym faworytem czwartkowego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną FC Porto wynosi około 1.55, a typ na zwycięstwo TSG Hoffenheim to mniej więcej 5.00. Kurs na remis w tym spotkaniu jest szacowany w granicach 4.40. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

FC Porto – TSG Hoffenheim, przewidywane składy

FC Porto Vítor Bruno Hoffenheim Pellegrino Matarazzo FC Porto Vítor Bruno 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-1-2 3-4-1-2 Przewidywany skład Hoffenheim Pellegrino Matarazzo Rezerwowi 2 Tiago Djaló 4 Otavio 8 Marko Grujic 10 Fábio Vieira 14 Claudio Ramos 15 Vasco Sousa 17 Ivan Jaime 18 Wendell 19 Danny Namaso 20 André Franco 27 Deniz Gül 52 Martim Fernandes 70 Gonçalo Borges 86 Rodrigo Mora 2 Robin Hranac 4 Tim Drexler 10 Mërgim Berisha 13 Christopher Lenz 18 Diadié Samassékou 26 Haris Tabakovic 28 Florian Micheler 29 Jacob Bruun Larsen 33 Max Moerstedt 35 Arthur Chaves 37 Luca Philipp 41 Attila Szalai

FC Porto – TSG Hoffenheim, kto wygra?

FC Porto – TSG Hoffenheim, transmisja meczu

Mecz FC Porto – TSG Hoffenheim w ramach 3. kolejki Ligi Europy będzie transmitowany zarówno w telewizji, jak i internecie. To spotkanie będzie bowiem dostępne na kanale Polsat Sport Premium 6 PPV oraz w usłudze Polsat Box Go. Co ciekawe, sędzią głównym tego spotkania będzie arbiter z Polski – Damian Sylwestrzak. Początek rywalizacji na Estadio do Dragao już w najbliższy czwartek, 24 października o godzinie 21:00.

