Polska – Wyspy Owcze: typy, kursy, zapowiedź (07.09.2023)

Polska - Wyspy Owcze: typy i kursy na mecz eliminacji do Euro 2024. Biało-czerwoni do starcia na PGE Narodowym podejdą, chcąc odrobić straty po wcześniejszych niepowodzeniach. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu i naszymi przewidywaniami.

fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Polska Wyspy Owcze Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 września 2023 11:54 .

Polska – Wyspy Owcze, typy i przewidywania

Reprezentacja Polski miała w grupie E rywalizować o pierwsze miejsce z Czechami. Rzeczywistość jednak jest zgoła odmienna i dzisiaj Biało-czerwoni muszą obawiać się, czy uda im się wywalczyć awans na mistrzostwa Europy. Jak na razie podopieczni Fernando Santosa wygrali tylko z Albanią (1:0).

Pod dowództwem portugalskiego trenera polska drużyna pokonała też Niemcy w czerwcowym spotkaniu towarzyskim. Nastroje jednak po tym zwycięstwie zmąciła niespodziewana porażka w Kiszyniowie z Mołdawią. Biało-czerwoni prowadzili w pewnym momencie 2:0, aby finalnie opuszczać plac gry na tarczy (2:3).

Gdyby natomiast Wyspom Owczym udało się wygrać w czwartek w Warszawie, byłaby to nie tylko niespodzianka, ale nawet sensacja. Jak dotąd Farerom nigdy nie udało się zakwalifikować się na większą imprezę piłkarską. Realny scenariusz zakłada, że nie zmieni się to w najbliższym czasie.

Wyspy Owcze są bez zwycięstwa w ostatnich sześciu meczach, a po zanotowaniu tylko jednej wygranej w ostatnich 17 meczach eliminacji do mistrzostw Europy niewiele wskazuje na to, że gospodarze z niepokojem mogą przystępować do potyczki. Nasz typ: wygrana Polski.

Polska – Wyspy Owcze, ostatnie wyniki

Podopieczni Fernando Santosa mają zamiar zmazać plamę po czerwcowej wpadce z Mołdawią (2:3). Ogólnie reprezentacja Polski w czterech spotkaniach rozegranych w 2023 roku zaliczyła dwa zwycięstwa i dwie porażki.

W roli gospodarza Biało-czerwoni w eliminacjach do mistrzostw Europy w trzynastu ostatnich meczach przegrali tylko raz. Panaceum na polską drużynę znalazły tylko Węgry, co miało miejsce w listopadzie 2021 roku (1:2). W pozostałych spotkaniach zaliczyli też dziesięć zwycięstw i dwa remisy.

Tymczasem zespół Hacana Ericsona podejdzie do czwartkowej potyczki, legitymując się bilansem trzech kolejnych porażek. Ogólnie Wyspy Owcze są bez zwycięstwa już od sześciu spotkań. Po raz ostatni Farerzy wygrali we wrześniu 2022 roku, gdy pokonali Turcję (2:1).

W roli gościa w eliminacjach do mistrzostw Europy reprezentacja Wysp Owczych ma na swoim koncie cztery kolejne porażki. Farerzy ulegli kolejno: Izraelowi (2:3), Danii (1:3), Szkocji (0:4), czy Austrii (1:3). Ciekawe jest natomiast to, że w czterech z ostatnich pięciu meczów eliminacji do Euro wyspiarze strzelili co najmniej jednego gola.

Polska – ostatnie 5 meczów 20.06.2023 Mołdawia – Polska 3:2 (El. ME)

– Polska 3:2 (El. ME) 16.06.2023 Polska – Niemcy 1:0 (Towarzysko)

– Niemcy 1:0 (Towarzysko) 27.03.2023 Polska – Albania 1:0 (El. ME)

– Albania 1:0 (El. ME) 24.03.2023 Czechy – Polska 3:1 (El. ME)

– Polska 3:1 (El. ME) 04.12.2022 Francja – Polska 3:1 (MŚ) Wyspy Owcze – ostatnie 5 meczów 20.06.2023 Wyspy Owcze – Albania 1:3 (El. ME)

1:3 (El. ME) 17.06.2023 Wyspy Owcze – Czechy 0:3 (El. ME)

0:3 (El. ME) 27.03.2023 Macedonia – Wyspy Owcze 1:0 (Towarzysko)

– Wyspy Owcze 1:0 (Towarzysko) 24.03.2023 Mołdawia – Wyspy Owcze 1:1 (El. ME)

19.11.2022 Kosowo – Wyspy Owcze 1:1 (Towarzysko)

Polska – Wyspy Owcze, historia

Czwartkowe starcie na PGE Narodowym będzie pierwszym od 2006 roku z udziałem obu ekip. Ogólnie reprezentacja Polski w trzech ostatnich spotkaniach z Wyspami Owczymi była górą za każdym razem.

Polska – Wyspy Owcze, spotkania bezpośrednie (H2H)

14.05.2006 Towarzysko Polska 4:0 Wyspy Owcze 21.02.2004 Towarzysko Polska 6:0 Wyspy Owcze 10.02.2002 Towarzysko Wyspy Owcze 1:2 Polska

Polska – Wyspy Owcze, kursy bukmacherów

Polska – Wyspy Owcze, przewidywane składy

Wojciech Szczęsny najpewniej wystąpi od pierwszej minuty po niedawnym powrocie po kontuzji. Robert Lewandowski ma być z kolei liderem drużyny. Jak na razie zdobył w 34 meczach europejskich eliminacji łącznie 25 goli. U gości za zdobywanie bramek najpewniej odpowiadać będzie Klaemint Olsen, mający 37 lat.

Polska (Przewidywany skład) 3-4-1-2 Wyspy Owcze (Przewidywany skład) 4-4-2 Polska (Przewidywany skład) 3-4-1-2 Wyspy Owcze (Przewidywany skład) 4-4-2 Trenerzy ▼ Fernando Santos Lars Olsen Rezerwowi ▼ 2 Matty Cash

3 Mateusz Wieteska

6 Grzegorz Krychowiak

8 Karol Linetty

11 Karol Swiderski

12 Kacper Kozlowski

15 Michal Skoras

16 Kamil Grabara

19 Adrian Benedyczak

21 Kamil Grosicki

22 Bartłomiej Drągowski

23 Bartosz Slisz

24 Pawel Dawidowicz

25 Pawel Wszolek Mattias Lamhauge 1

Mads Mikkelsen 2

Sonni Nattestad 5

Andrass Johansen 6

Joannes Bjartalid 7

Hanus Sørensen 8

Rogvi Baldvinsson 13

Bárdur á Reynatrød 16

Stefan Radosavljevic 17

Brandur Hendriksson Olsen 18

Ári Mohr Jónsson 19

Hannes Agnarsson 21

Polska - Wyspy Owcze, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Polaków 26% Wygraną Farerów 70% Remisem 4%

Wygraną Farerów

Remisem

Polska - Wyspy Owcze, transmisja meczu

Czwartkowa batalia w ramach eliminacji do mistrzostw Europy z udziałem Polski i Wysp Owczych będzie transmitowana w telewizji. Spotkanie będzie można śledzić na antenach TVP 1, TVP Sport i Polsat Sport Premium 1. Ponadto rywalizacja będzie emitowana w internecie, dzięki usłudze Polsat Box Go i na stronie internetowej Sport.tvp.pl. U publicznego nadawcy spotkanie skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

