Polska – Malta: typy, kursy, zapowiedź (24.03.2025)

Polska - Malta to starcie w ramach drugiej kolejki fazy grupowej eliminacji MŚ 2026 w grupie G. Spotkanie zapowiada się ekscytująco. Sprawdź typy i kursy na mecz.

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Polska – Malta, typy bukmacherskie

Reprezentacja Polski zaczęła od zwycięstwa eliminacje do przyszłorocznego mundialu, pozostawiając w pokonanym polu Litwę. W każdym razie styl tego zwycięstwa pozostawiał wiele do życzenia. Biało-czerwoni w miniony piątek przeżywali męki z ekipą, która pod koniec minionego roku notowała przegrane starcia z Kosowem czy Cyprem.

W poniedziałkowy wieczór ekipa dowodzona przez Michała Probierza będzie natomiast sprawdzana przez Maltę. W ostatnich występach z tą ekipą reprezentacja Polski nie straciła bramki. Ogólnie w czterech ostatnich meczach z Maltańczykami gracze Biało-czerwonych zdobyli 13 bramek, nie tracąc żadnej.

Do batalii na PGE Narodowym reprezentacja Malty podejdzie co prawda po porażce z Finlandią. Niemniej ekipie ze Skandynawii nie przyszło łatwo zainkasowanie pełnej puli, co nie jest optymistycznym prognostykiem dla fanów Biało-czerwonych.

W siedmiu z ostatnich 10 spotkań, gdy Maltańczycy grali w roli gościa, to tylko jedna z ekip zdobyła bramkę lub miał miejsce bezbramkowy remis. Można zatem rozważyć scenariusz z brakiem trafień z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Polska – Malta, ostatnie wyniki

Zespół dowodzony przez Michała Probierza kilka dni temu przerwał serię spotkań bez wygranej. Reprezentacja Polski tym samym od wygranej z Litwą (1:0) udanie zaczęła 2025 roku. Tymczasem końcówka 2024 roku to pasmo pięciu meczów bez wygranej, w których Biało-czerwoni przegrywali ze Szkocją (1:2) czy Portugalią (1:5).

Z kolei podopieczni Emilio De Leo właśnie w starciu z Finami (0:1) zakończyli passę meczów bez porażki, która trwała od 10 września minionego roku. W pokonanym polu Malta zostawiła takie zespoły jak: Andora (1:0), Mołdawia (1:0) czy Liechtenstein (2:0). Na wyjazdach z ekipami teoretycznie mocniejszymi Maltańczycy jednak zawodzili, ulegając na przykład wysoko Czechom (1:7) czy Włochom (0:4). Aczkolwiek różnicą tylko dwóch trafień przegrali na Wembley z Anglią w listopadzie 2023 roku (0:2).

Polska – Malta, historia

Obie drużyny zagrają ze sobą w poniedziałek wieczorem po raz pierwszy od grudnia 2003 roku. Wówczas lepsza była reprezentacja Polski, wygrywając czterema golami (4:0). Na listę strzelców wpisywali się: Jarosław Bieniuk, Sebastian Mila, Adrian Sikora oraz Marcin Burkhardt. Biało-czerwoni ogólnie wygrali w każdym z czterech ostatnich starć z Maltańczykami.

Polska – Malta, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem według ekspertów są gospodarze. Typ na zwycięstwo reprezentacji Polski wyceniono na 1.22. Remis oszacowano na 6.60. Z kolei prawdopodobieństwo na wygraną reprezentacji Malty kształtuje się na poziomie 14.50 i to najmniej realny scenariusz zdaniem bukmacherów.

Polska Malta 1.22 6.60 14.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 marca 2025 23:50 .

Polska – Malta, przewidywane składy

Gospodarze podejdą do rywalizacji przede wszystkim bez Piotra Zielińskiego i Nicoli Zalewskiego, których z gry wyeliminowały kontuzje. Bez znaczących ubytków do potyczki podejdą natomiast goście.

Polska: Skorupski – Bednarek, Piątkowski, Wieteska, Cash, Urbański, Moder, Szymański, Kamiński, Lewandowski, Piątek

Malta: Bonello – Pepe, Carragher, Muscat, J. Mbong, Guillaumier, Satariano, Camenzuli, Teuma, Nwoko, P. Mbong.

Polska – Malta, transmisja meczu

Poniedziałkowa batalia będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Polska – Malta zacznie się o godzinie 20:45 i będzie emitowana na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Jacek Laskowski oraz Marcin Żewłakow. Ponadto rywalizację będzie można śledzić w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl oraz dzięki aplikacji TVP Sport.

