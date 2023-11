Polska - Łotwa: typy i kursy na mecz towarzyski. Bardzo ciekawie zapowiada się spotkanie z udziałem Biało-czerwonych na PGE Narodowym. Wynik może sprawić, że polska drużyna w spokojniejszej atmosferze zacznie przygotowania do barażów o awans na Euro 2024.

fot. Imago / Mateusz Birecki Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Polska Łotwa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 listopada 2023 09:15 .

Polska – Łotwa, typy i przewidywania

Reprezentacja Polski zakończyła już kompletnie nieudane eliminacje do mistrzostw Europy w fazie grupowej. W tabeli grupy E zawodnicy Biało-czerwonych zajęli trzecie miejsce. W każdym razie wciąż mogą wywalczyć awans na Euro 2024 poprzez baraże, które odbędą się wiosną przyszłego roku.

Polska ekipa od 2008 roku nie była zmuszona oglądać mistrzostw Europy z domu. W latach 2008, 2012 i 2020 kończyła rywalizację na fazie grupowej. Z kolei w 2016 roku Biało-czerwoni awansowali do ćwierćfinału. Po awansie do fazy pucharowej mistrzostw świata w Katarze wydawało się, że reprezentacja Polski wygra bez kłopotu swoją grupę eliminacyjną do Euro 2024.

Po dwóch zmianach selekcjonera postawa Biało-czerwonych pozostawia wiele do życzenia. Mimo wszystko w starciu z Łotwą spodziewać się można wysokiej wygranej. Łotyszom po zwycięstwie z Armenią nie udało się ogólnie zaliczyć udanych występów. Warto rozważyć wysoka wygraną podopiecznych Michała Probierza. Typ: zwycięstwo Polski 3:0.

Polska – Łotwa, ostatnie wyniki

Biało-czerwoni w ostatnich trzech spotkaniach wygrali tylko raz. W pokonanym polu reprezentacja Polski pozostawiła Wyspę Owczy (2:0). W kolejnych dwóch meczach ekipa Michała Probierza dzieliła się punktami z Mołdawią (1:1) i Czechami (1:1).

Reprezentacja Polski w roli gospodarza nie przegrała w żadnym z pięciu ostatnich spotkań. Zaliczyła w nich trzy zwycięstwa i dwa remisy. W ostatnim spotkaniu kontrolnym na PGE Narodowym polska drużyna pokonała Niemcy (1:0).

Tymczasem zespół Dainisa Kackevicsa ma za sobą dwie porażki z rzędu. Łotysze przegrali kolejno z Chorwacją (0:2) i Turcją (0:4).

Ogólnie w dziesięciu ostatnich meczach reprezentacja Łotwy poniosła dziewięć porażek, notując zaledwie jedno zwycięstwo. Wygraną zaliczyła tylko z Armenią (2:0), co miało miejsce 12 października.

Polska – ostatnie 5 meczów 17.11.2023 Polska – Czechy 1:1 (El. Euro 2024)

15.10.2023 Polska – Mołdawia 1:1 (El. Euro 2024)

12.10.2023 Wyspy Owcze – Polska 0:2 (El. Euro 2024)

0:2 (El. Euro 2024) 10.09.2023 Albania – Polska 2:0 (El. Euro 2024)

– Polska 2:0 (El. Euro 2024) 07.09.2023 Polska – Wyspy Owcze 2:0 (El. Euro 2024) Łotwa – ostatnie 5 meczów 18.11.2023 Łotwa – Chorwacja 0:2 (El. Euro 2024)

0:2 (El. Euro 2024) 15.10.2023 Turcja – Łotwa 4:0 (El. Euro 2024)

– Łotwa 4:0 (El. Euro 2024) 12.10.2023 Łotwa – Armenia 2:0 (El. Euro 2023)

– Armenia 2:0 (El. Euro 2023) 11.09.2023 Łotwa – Walia 0:2 (El. Euro 2024)

0:2 (El. Euro 2024) 08.09.2023 Chorwacja – Łotwa 5:0 (El. Euro 2024)

Polska – Łotwa, historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą we wtorkowy wieczór po raz pierwszy od października 2019 roku. Polska wygrała wówczas przekonująco (3:0). Ogólnie w siedmiu ostatnich meczach między oboma zespołami sześć razy górą byli Biało-czerwoni, a raz wygrała Łotwa.

Polska – Łotwa, spotkania bezpośrednie (H2H)

10.10.2019 Eliminacje ME Łotwa 0:3 Polska 24.03.2019 Eliminacje ME Polska 2:0 Łotwa 22.05.2012 Towarzysko Polska 1:0 Łotwa 06.09.2003 Eliminacje ME Łotwa 0:2 Polska 12.10.2002 Eliminacje ME Polska 0:1 Łotwa

Polska – Łotwa, kursy bukmacherów

Polska – Łotwa, przewidywane składy

W szeregach gospodarzy nie zagra w poniedziałkowym meczu Piotr Zieliński, który z powodu choroby opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski. Podobny los spotkał Pawła Bochniewicza, mającego objawy rwy kulszowej. Niepewny gry jest z kolei Karol Świderski. W przypadku Łotyszy najpewniej wszyscy gracze będą do dyspozycji selekcjonera, a przynajmniej nie ma wieści o poważniejszych nieobecnościach.

Polska: Szczęsny – Kędziora, Bednarek, Kiwior, Łęgowski, Piotrowski, Wszołek, Szymański, Frankowski, Buksa, Lewandowski

Łotwa: Ozols – Savalnieks, Balodis, Dubra, Sorokins, Tobers, Emsis, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis.

Polska – Łotwa, kto wygra

Polska – Łotwa, transmisja meczu

Spotkanie towarzyskie Polska – Łotwa będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie emitowany na antenach TVP 1, TVP Sport i Polsat Sport Premium 1. Rywalizację będzie można także obejrzeć w internecie. Będzie to możliwe na stronie internetowej TVPSport.pl i dzięki usłudze Polsat Box Go.

