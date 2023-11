Polska – Czechy: typy, kursy, zapowiedź (17.11.2023)

IMAGO/Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Polska Czechy Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 listopada 2023 09:42 .

Polska – Czechy, typy bukmacherskie

Piątkowe spotkanie ma dla obu drużyn kluczowe znaczenie w walce o bezpośredni awans na Euro 2024. Polaków przy nadziei może utrzymać tylko i wyłącznie zwycięstwo. Wszystko to sprawia, że nie powinniśmy narzekać na brak emocji. Trzeba jednak w tym meczu podkreślić, że forma zaprezentowana przez obie drużyny w październikowych spotkaniach pozostawiała wiele do życzenia. Dlatego też w piątkowym starciu trudno wskazać faworyta. Reprezentacja Polski nie może sobie pozwolić na kalkulowanie. Musi wygrać, co zmusi ją do ofensywnej gry. Za tym powinny przyjść gole. Tutaj zwracam uwagę na promocję w STS, która pozwala postawić zakład na przynajmniej jednego gola Biało-czerwonych w tym meczu po kursie 200.00. Więcej informacji o ofercie skierowanej do nowych klientów znajdziesz poniżej. Mój typ: gol reprezentacji Polski

STS *200.00 gol Polski Zagraj!

Kurs 200.00 na gola Polski w STS

Bukmacher STS, który jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski, przygotował dla nowych klientów bardzo atrakcyjną promocję na piątkowe mecz. Zakładając konto z kodem promocyjnym GOAL otrzymasz możliwość zagrania na przynajmniej jednego gola Biało-czerwonych po kursie 200.00. Poniżej znajdziesz informacje “krok po kroku” jak skorzystać z tej oferty.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy zakład SOLO lub AKO po założeniu konta obejmujący wytypowanie Polski jako drużyny, która zdobędzie co najmniej jednego gola w meczu Polska – Czechy (17.11.2023) Minimalna stawka zakładu 2 zł Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz swoją wygraną z kuponu oraz bonus w wysokości 400 zł.

Otrzymany w ramach promocji bonus podlega obrotowi. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w regulaminie promocji.

Polska – Czechy, ostatnie wyniki

Sytuacja reprezentacji Polski w walce o awans na Euro 2024 nie jest najlepsza. Z zaledwie 10 punktami na koncie po siedmiu spotkaniach zajmuje dopiero trzecie miejsce w swojej grupie. Do rozegrania pozostał jej tylko piątkowy mecz z Czechami, podczas gdy jej bezpośredni rywale zagrają po dwa razy. Przed Biało-czerwonymi w tabeli plasują się Albania (13 pkt) i Czechy (11 pkt), a tuż za ich plecami Mołdawia (9 pkt). Sytuacja polskiego zespołu byłaby nieco lepsza, gdyby w ostatnim meczu z Mołdawią udało mu się odnieść zwycięstwo. Mecz zakończył się jednak remisem 1:1.

Biało-czerwoni bezpośredni awans na Euro 2024 mogą wywalczyć przy dwóch scenariuszach, w których do spełnieniach jest kilka warunków. W obu przypadkach niezbędne jest pokonanie przez Polskę Czechów w piątkowym meczu. Polacy muszą również liczyć na korzystne wyniki w innych meczach. W piątek Mołdawia nie może wygrać Albanią. Jeżeli mecz zakończy się porażką Mołdawii, Polsce da brak zwycięstwa Czechów w poniedziałkowym meczu z Mołdawią. Jeżeli natomiast Mołdawia zremisuje z Albanią, takim samym rozstrzygnięciem będzie musiał zakończyć się poniedziałkowy mecz Czechy – Mołdawia.

Czesi swoją sytuację w grupie mocno skomplikowali w październiku, w pierwszym meczu wysoko przegrywając 0:3 z Albanią. Drugi spotkanie z Wyspami Owczymi zakończyło się już ich wygraną 1:0, ale postawa drużyny w tych pojedynkach nie napawa optymizmem czeskich kibiców.

Polska – Czechy, historia

Obie drużyny zmierzyły się ze sobą w marcu tego roku na start eliminacji Euro 2024. Mecz w Pradze okazał się zimnym prysznicem dla polskiego zespołu, który po raz pierwszy prowadził Fernando Santos. Czesi już po trzech minutach prowadzili 2:0, a w drugiej połowie dołożyli trzeciego gola. Biało-czerwoni zdołali odpowiedzieć tylko honorowym trafieniem Karola Świderskiego.

Od 1999 roku reprezentacja Polska mierzyła się z Czechami przed własną publicznością pięć razy. Trzy spotkania zakończyły się wygranymi gospodarzy, natomiast dwa razy triumfowali nasi południowi sąsiedzi. Piątkowy mecz będzie jednak pierwszym na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Polska – Czechy, kursy bukmacherskie

Przed piątkowym meczem trudno wskazać wyraźnego faworyta, choć bukmacherzy nieco większe szanse na sukces dają podopiecznym Michała Probierz. Rozważając typ na wygraną Polski można liczyć na kurs w okolicy 2.50. Zwracam jednak także uwagę na promocję przygotowaną przez STS, który pozwala zagrać zakład na zdobycie przez reprezentację Polski choćby jednego gola po kursie 200.00. Z oferty można skorzystać podając podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL. Więcej informacji na temat oferty znajdziesz wyżej.

Polska – Czechy, typ kibiców

Polska – Czechy, przewidywane składy

W składzie reprezentacji Polski na piątkowe spotkanie z Czechami możemy spodziewać się sporych zmian w składzie. Do dyspozycji Michała Probierza będzie przede wszystkim Robert Lewandowski, który opuścił poprzednie zgrupowanie z powodu kontuzji. Na murawie na pewno nie zobaczymy Arkadiusza Milika, który tym razem nie otrzymał powołania. Z pierwotnie powołanych zawodników z kadry ze względu na urazy wypadli również Adrian Benedyczak, Matty Cash i Patryk Dziczek.

Do dużych zmian może dojść w formacji ofensywnej, bowiem szansę gry od pierwszej minuty mogą otrzymać Jan Bednarek i Paweł Bochniewicz. Poważnymi kandydatami do znalezienia się w wyjściowym składzie są także Jakub Piotrowski i Paweł Wszołek.

Polska: Szczęsny – Bednarek, Bochniewicz, Kiwior – Wszołek, Piotrowski (Slisz), Zieliński, Frankowski – Szymański – Świderski, Lewandowski.

Czechy: Mandous – Doudera, Holes, Vitik, Jurasek – Soucek, Sadilek – Lingr – Cerny, Cvancara, Hlozek

Polska – Czechy, transmisja meczu

Mecz Polska – Czechy w ramach eliminacji Euro 2024 rozegrany zostanie w piątek (17 listopada) o godzinie 20:45. Transmisja mecz dostępna będzie na kanałach TVP1, TVP Sport i Polsat Sport Premium 1.

