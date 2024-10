Polska – Chorwacja: typy, kursy, zapowiedź (15.10.2024)

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Polska Chorwacja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 października 2024 18:59 .

Polska – Chorwacja, typy i przewidywania

Reprezentacja Polski nie pozostawiła po sobie dobrego wrażenia w sobotnim meczu z Portugalią. We wtorek będzie miała okazję na rehabilitację, ale czeka ją kolejny trudny pojedynek. Tym razem rywalem będzie bardzo solidna Chorwacja. To goście wybiegną na murawę w roli faworyta, ale Biało-czerwoni mają wiele do udowodnienia i zrobią wszystko, aby sprawić niespodziankę.

Polska – Chorwacja, ostatnie wyniki

W zdecydowanie lepszej sytuacji przed wtorkowym spotkaniem jest reprezentacja Chorwacji, która po trzech rozegranych meczach w Lidze Narodów ma na koncie sześć punktów. W ubiegłym miesiącu Chorwaci przegrali w wyjazdowym meczu 1:2 z Portugalią, a następnie skromnie 1:0 ograli przed własną publicznością Polskę. Kilka dni temu odnieśli drugie zwycięstw, tym razem pokonując u siebie 2:1 Szkocję.

Biało-czerwoni, których aktualnie głównym celem jest zachowanie miejsca w dywizji A Ligi Narodów, muszą w każdym następnym meczu walczyć o punkty. Obecnie mają na koncie trzy oczka i wyprzedzają w grupowej tabeli Szkocję, która przegrała wszystkie dotychczasowe spotkania. Drużyna Michała Probierza we wrześniu pokonała Szkocję (3:2) i przegrała z Chorwacją (0:1). W sobotę przed własną publicznością uległa 1:3 Portugalii.

Polska – Chorwacja, kursy bukmacherskie

Reprezentacja Polski zagra przed własną publicznością, ale nie jest faworytem wtorkowego spotkania. Bukmacherzy większe szanse na triumf dają Chorwatom. Rozważając zakład na wygraną Polski można liczyć na kurs w okolic 3.25. Z kolei typując zwycięstwo Chorwacji można to zrobić po kursie 2.22.

Polska – Chorwacja, kto wygra?

Polska – Chorwacja, transmisja meczu

Mecz Polska – Chorwacja w ramach Ligi Narodów rozegrany zostanie we wtorek (14 października) o godzinie 20:45. Mecz będzie można oglądać na kanałach TVP1 i TVP Sport, a rywalizację skomentują Mateusz Borek i Marcin Żewłakow. Transmisja dostępna będzie również na internetowej stronie sport.tvp.pl.

