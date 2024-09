fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Wojtyra

Polonia – Zagłębie II, typy bukmacherskie

Polonia Bytom i Zagłębie II Lubin to zespoły, mające inne cele na trwające kampanię. Niebiesko-czerwoni rywalizują o awans do Betclic 1. Ligi. Z kolei Miedziowi mają nadzieję, że utrzymają ligowy byt w Betclic 2. Lidze. Bytomianie ostatnio kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa, legitymując się bilansem 18 oczek. Z kolei Zagłębie mają sześć punktów, znajdując się w strefie spadkowej. Przed środową potyczką ciekawe jest to, że lubinianie brali udział w ośmiu z ostatnich 10 spotkań, gdy oba zespoły zdobywały bramki. Można zatem przemyśleć taki scenariusz na środę. Mój typ: obie drużyny strzelą -TAK.

Polonia – Zagłębie II, typ kibiców

Polonia – Zagłębie II, ostatnie wyniki

Zespół Łukasza Tomczyka do ligowego grania wraca po dwóch tygodniach przerwy. Przed nią Polonia pokonała między innymi Świt Szczecin (1:0), Resovię (3:1) czy GKS Jastrzębie (4:2).

Drużyna z Lubina kilka dni temu rozbiła natomiast u siebie ŁKS II (4:0). Tym samym Zagłębie II wróciło na zwycięskie tory po dwóch zremisowanych spotkaniach z rzędu. Miedziowi podzielili się punktami z Resovią (3:3) i Rekordem Bielsko-Biała (3:3).

Polonia – Zagłębie II, na tych graczy warto zwrócić uwagę

Gospodarze nie będą mogli w środowym starciu skorzystać z usług Remigiusza Szywacza. Jednocześnie obrona Polonii może nieco się zmienić. W każdym razie kibice Niebiesko-czerwonych liczą przede wszystkim na skuteczność Kamila Wojtyry, który w siedmiu występach ligowych w tej kampanii zdobył sześć bramek. Ważnymi postaciami w zespole są też między innymi Patryk Stefański, Lucjan Zieliński czy Sebastian Steblecki. Z kolei u gości uwagę może przykuwać Krzysztof Kolanko.18-latek jest uważany za wielki talent. Chociaż nie dane mu było przebić się w Górniku Zabrze. W drugiej drużynie Zagłębia wciąż też występuje Jarosław Jach, który został zesłany do tego zespołu jeszcze przed wypożyczeniem do Wisły Płock. Kilkumiesięczna przygoda zawodnika w szeregach Nafciarzy nie zmieniła sytuacji piłkarza. 30-latek w tej kampanii w drugiej drużynie Zagłębia rozegrał siedem meczów, notując w nich dwa trafienia.

Polonia – Zagłębie II, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Polonii kształtuje się w wysokości 1.31. Remis wyceniono na 5.10. Tymczasem najmniej prawdopodobny jest triumf Zagłębia II Lubin oszacowany na 7.20. Przy okazji jednego ze środowych meczów warto przyjrzeć się ofercie Betclic. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku.

Polonia – Zagłębie II, transmisja meczu

Zaległe starcie ósmej kolejki Betclic 2. Ligi z udziałem Polonii Bytom i Zagłębia II Lubin będzie można zobaczyć tylko w internecie. Spotkanie będzie transmitowane na stronie TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Dostęp do transmisji z rywalizacji zapewni też usługa Betclic TV. Dostęp uzyskasz, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie.

