Polonia – Ruch, typy i przewidywania

Ruch Chorzów może wrócić do Ekstraklasy bezpośrednio po spadku do pierwszej ligi. Ostatnie tygodnie są dla Niebieskich bardzo udane, co poskutkowało awansem do strefy barażowej. Cieszą się obecnie imponującą serią zwycięstw, którą spróbują w niedziele przedłużyć. Tego dnia zagrają na wyjeździe z Polonią Warszawa. Nie będzie to dla Ruchu łatwa przeprawa, gdyż rywal ze stolicy także notuje dobry okres. Mój typ – remis.

Polonia – Ruch, ostatnie wyniki

Polonia Warszawa po zmianie trenera poprawiła wyniki i oddaliła się od strefy spadkowej. Obecnie ma w dorobku 21 punktów i zajmuje jedenastą lokatę. Ostatnia porażka Czarnym Koszulom przydarzyła się 5 października. Od tego czasu wygrywają bądź remisują. Ostatnie dwie kolejki to triumf nad Stalą Rzeszów (1-0) i bezbramkowy remis z Wisłą Płock.

Ruch Chorzów od początku października notuje serię wygranych w meczach o stawkę. W tym czasie triumfował nas Chrobrym Głogów, ŁKS-em, Wartą Poznań, Stalą Rzeszów i Kotwicą Kołobrzeg. W międzyczasie Niebiescy wywalczyli także awans do 1/8 finału Pucharu Polski, ogrywając Avię Świdnik.

Polonia – Ruch, historia

Po raz ostatni te drużyny miały okazję grać przeciwko sobie w sezonie 2012/2013. Wówczas obie występowały jeszcze na poziomie Ekstraklasy. Poprzednie pięć bezpośrednich spotkań to trzy wygrane Polonii Warszawa i dwie Ruchu Chorzów.

Polonia – Ruch, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie widzą w nikim wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Polonii Warszawa wynosi 2.70, zaś na Ruch Chorzów jest to 2.48. Kurs na remis to z kolei 3.25. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Polonia – Ruch, kto wygra?

Polonia – Ruch, transmisja meczu

Mecz Polonia Warszawa – Ruch Chorzów będzie transmitowany w telewizji na TVP Sport i TVP Polonia. Można go oglądać również w internecie na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz za pośrednictwem specjalnej usługi Betclic TV. Żeby otrzymać dostęp do transmisji, trzeba zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

