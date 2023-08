Polonia Warszawa – Miedź Legnica: typy, kursy, zapowiedź (14.08.2023)

Transmisję z tego pojedynku będzie można śledzić online w aplikacji Polsat Box Go. Początek starcia o godzinie 18:00 w najbliższy poniedziałek.

Polonia Warszawa – Miedź Legnica: przewidywania

Przed nami ostatnie starcie w ramach 4. kolejki Fortuna 1. ligi. W poniedziałkowy wieczór na stadionie w Warszawie miejscowa Polonia podejmie spadkowicza z Ekstraklasy – Miedź Legnica. Będzie to starcie zespołów, które jeszcze w tamtym sezonie dzieliły dwa szczeble rozgrywkowe. Niemniej w obecnej kampanii obie ekipy radzą sobie całkiem przywozicie, jak na swoje możliwości. Legniczanie potwierdzają aspiracje szybkiego powrotu do elity, a Polonia, że ma szansę spokojnie się utrzymać. W spotkaniach oby tych ekip padło w sumie aż 21 bramek. Nasz typ na to spotkanie: powyżej 1,5 bramki.

Polonia Warszawa – Miedź Legnica: sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa w obu zespołach jest raczej dobra. Zarówno Polonia, jak i Miedź nie zgłaszają większych urazów swoich piłkarzy.

Polonia Warszawa – Miedź Legnica: ostatnie wyniki

W dotychczasowych trzech kolejkach Fortuna 1. ligi Polonia zdobyła w sumie trzy punkty. Jedyne zwycięstwo udało się wywalczyć dokładnie przed tygodniem w meczu przeciwko Arce Gdynia. Wtedy, podobnie jak w poprzednich meczach padał wynik 3:2, ale to beniaminek tym razem zdobył jedną bramkę więcej.

Z kolei Miedź w tym sezonie zdobyła siedem punktów. Tym samym jeszcze nie zaznała smaku porażki. W ostatnim spotkaniu przeciwko ekipie Górnika Łęczna padł wynik 0:0. Z kolei dwa tygodnie temu podopieczni trenera Radosława Belli rozbili Termalicę 4:1.

Polonia Warszawa – Miedź Legnica: historia

W ostatniej historii te ekipy mierzyły się ze sobą tylko trzy razy. Ostatnie spotkanie miało miejsce w 2012 roku w ramach Pucharu Polski. Wtedy padł wynik 3:1 dla Polonii. Z kolei w lidze ostatniego spotkania trzeba szukać aż w 2006 roku. Wówczas legniczanie wygrali 4:0, a w pierwszym meczu tamtego sezonu Polonia 5:0.

Polonia Warszawa – Miedź Legnica: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworyt tego starcia jest jeden. Kurs na zwycięstwo Miedzi wynosi około 1.90. Remis wyceniany jest mniej więcej na 3.70. Z kolei grając na zwycięstwo Polonii stawiamy po kursie około 4.00.

Polonia Warszawa – Miedź Legnica: kto wygra?

Polonia Warszawa – Miedź Legnica: przewidywane składy

Polonia: Kuchta – Kowalski-Haberek, Grudniewski, Wełna – Pawłowski, Koton, Marciniec, Fadecki – Bajdur, Kluska – Tomczyk

Miedź Legnica: Mądrzyk – Hoogenhout, Mijusković, Hartherz – Tront, Drygas, Lehaire – Michalik, Antonik, Agbor

Polonia Warszawa – Miedź Legnica: transmisja

Transmisję z tego pojedynku będzie można śledzić online w aplikacji Polsat Box Go. Początek starcia o godzinie 18:00 w poniedziałek.