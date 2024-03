Polonia Warszawa – Chrobry Głogów: typy, kursy, zapowiedź (03.03.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Warszawa

Polonia Warszawa – Chrobry Głogów: przewidywania

Drugim sobotnim meczem Fortuna 1. ligi będzie rywalizacja dwóch zespołów, które walczą o ligowy byt. Z jednej strony beniaminek ligi, Polonia Warszawa, która zajmuje pierwsze spadkowe miejsce w tabeli. Zaś z drugiej strony Chrobry Głogów, który lokuje się piętro wyżej, na pierwszej bezpiecznej pozycji. Będzie to więc rywalizacja określana mianem tej za sześć punktów, bowiem porażka w finalnym rozrachunku może okazać się bardzo kosztowna. Mój typ na to spotkanie: BTTS.

Polonia Warszawa – Chrobry Głogów: ostatnie wyniki

Tydzień temu gospodarze ulegli na wyjeździe zespołowi Miedzi Legnica 1:2 i była to druga ligowa porażka w tym roku. Wcześniej beniaminek przegrał bowiem z Arką Gdynia aż 0:3. To przekłada się na raptem 19 zdobytych punktów i miejsce pod kreską. Z kolei jeśli spojrzeć na ekipę Piotra Plewni, to oni w tej rundzie punktują nieco lepiej, bowiem zdobyli… jeden punkt. W pierwszym meczu podzielili się zdobyczą z Bruk-Bet Termalicką Nieciecza. A przed tygodniem ulegli na własnym obiekcie Górnikowi Łęczna 0:1.

Polonia Warszawa – Chrobry Głogów: historia

Historia starć tych zespołów jest krótka. Ostatnie miało miejsce oczywiście w rundzie jesiennej, gdzie Polonia okazała się lepsza i wygrała 3:0. Co ciekawe, obie te drużyny mierzyły się ze sobą także w czasie przygotowań. Wówczas zwyciężył Chrobry Głogów 3:1.

Polonia Warszawa – Chrobry Głogów: kursy bukmacherskie

Polonia Warszawa – Chrobry Głogów: kto wygra?

Polonia Warszawa – Chrobry Głogów: przewidywane składy

Polonia: Bąkowski – Kołodziejski, Grudniewski, Kowalski-Haberek – Pawłowski, Marciniec, Koton, Biedrzycki – Bajdur, Auzmendi – Kobusiński

Chrobry: Węglarz; Tabiś, Bougaidis, Malczuk; Michalec, Mucha, Mandrysz, Hanc; Ozimek, Biel; Lebedyński

Polonia Warszawa – Chrobry Głogów: transmisja

Początek tego meczu już w niedzielę 3 marca 2024 roku o godzinie 15:00. Transmisja spotkania będzie dostępne wyłącznie na platformie Polsat Box Go oraz w PPV.

