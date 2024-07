Polonia Bytom – Olimpia Grudziądz: typy, kursy, zapowiedź (28.07.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Olimpii Grudziądz

Polonia Bytom – Olimpia Grudziądz: przewidywania

Ostatnim niedzielnym starciem 2. kolejki Betclic 2. ligi będzie rywalizacja w Bytomiu. Tam miejscowa Polonia podejmie ekipę Olimpii Grudziądz, która znów wybierze się na Górny Śląsk. W pierwszej kolejce bowiem ulegli oni w starciu z Zagłębiem Sosnowiec 2:1 i jak na razie szukają swoich pierwszych punktów. Podobnie zresztą jak gospodarze, którzy na inaugurację po bardzo słabym meczu przegrali na wyjeździe z beniaminkiem, czyli Polonią Grodzisk Mazowiecki 2:0. Teraz jednak zarówno goście, jak i gospodarze będą chcieli pierwszy raz w rozgrywkach 2024/25 zapunktować.

Kto jest faworytem tego starcia? Ciężko to stwierdzić patrząc na pierwszego mecze w tym sezonie. W mojej ocenie najbardziej rozsądnym typem na to spotkanie będzie BTTS. Tak więc mój typ to: Obie drużyny zdobędą bramkę.

Polonia Bytom – Olimpia Grudziądz: ostatnie wyniki

Tak, jak już wspominałem. Obie te ekipy w pierwszej kolejce w wyjazdowych starciach straciły komplet punktów, choć przyznać trzeba, że nieco bliżej wywiezienia jakiekolwiek zdobyczy z boiska rywali była ekipa Olimpii. Niemniej trudno powiedzieć, że to jakoś zdecydowanie przełoży się także na mecz z Polonią. Polonią, która według wielu w tym sezonie miała walczyć o awans, a nawet być głównym faworytem do niego, a jak do tej pory zawodzi. Choć oczywiście jeden mecz to zbyt mało, aby przesądzać o czymkolwiek.

Polonia Bytom – Olimpia Grudziądz: historia

W minionym sezonie obie te ekipy mierzyły się na boiskach 2. ligi. W pierwszym meczu w ramach rundy jesiennej wygrała ekipa Polonii, która na własnym stadionie pokonała gości z Grudziądza 1:0. Jednak w rewanżu było już 2:1 dla Olimpii. Trudno więc nawet historycznie wskazać faworyta, bowiem jeszcze wcześniejsze mecze tych zespołów to bardzo odległe czasy, bowiem jest to sezon 2012/13.

Polonia Bytom – Olimpia Grudziądz: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka. Według analiz faworytem tego starcia jest zespół gospodarzy, kurs na ich zwycięstwo to 2.11. Z kolei na wygraną Olimpii zagramy po stawce 3.20. Remis jest na dość podobnym poziomie, bowiem za podział punktów dostaniemy kurs 3.30.

Polonia Bytom Olimpia Grudziądz 2.15 3.28 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lipca 2024 21:36 .

Polonia Bytom – Olimpia Grudziądz: kto wygra?

Polonia Bytom – Olimpia Grudziądz: transmisja

Spotkanie w Bytomiu rozpocznie się w niedzielę 28 lipca 2024 o godzinie 19:35. Mecz będzie można obejrzeć w usłudze Betclic TV po założeniu konta z kodem promocyjnym GOALPL, a także na stronie TVPSPORT.PL i w aplikacji nadawcy. Rywalizacja będzie również dostępna na antenie TVP 3.

