Polonia Bytom ŁKS Łódź II

Polonia – ŁKS II, typy i przewidywania

Polonia Bytom kontynuuje fantastyczną serię i wyrasta na jednego z faworytów do awansu do pierwszej ligi. Przerwa reprezentacyjna nie wpłynęła na ten zespół destabilizująco, bowiem po niej radzi sobie równie dobrze, a być może nawet jeszcze lepiej. Seria siedmiu kolejnych ligowych zwycięstw pozwoliła Polonii wskoczyć na fotel lidera tabeli. W sobotę czeka ją domowa rywalizacja z rezerwami ŁKS-u, czyli drużyną wyraźnie słabszą na papierze. Łodzianie zajmują miejsce w strefie spadkowej i nie powinni być przesadnie trudną przeszkodą do pokonania. Mój typ – wygrana Polonii Bytom.

Polonia – ŁKS II, ostatnie wyniki

Polonia Bytom w minionej kolejce pokonała rezerwy Zagłębia Lubin 4-2. Wcześniej ograła również Świt Szczecin (1-0), Resovię Rzeszów (3-1), GKS Jastrzębie (4-2) czy Rekord Bielsko-Biała (5-1). Jedyną porażkę ekipa z Bytomia zaliczyła w sta4rciu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki na inaugurację sezonu (0-2). Polonia jest liderem drugoligowej tabeli, mając po ośmiu meczach 21 punktów.



ŁKS II Łódź notuje serię dwóch kolejnych przegranych. W miniony weekend musiał uznać wyższość rezerw Zagłębia Lubin, które przejechały się po przeciwniku, wygrywając aż 4-0. Wcześniej rezerwy ŁKS-u poległy także przeciwko Resovii Rzeszów (0-1). Z ośmioma punktami na koncie łodzianie zajmują 14. miejsce w tabeli, które oznacza baraże o utrzymanie w drugiej lidze.

Polonia – ŁKS II, historia

Poprzednie spotkanie tych drużyn rozgrywane w minionym sezonie zakończyło się w niecodzienny sposób, bowiem Polonia Bytom wygrała 3-0 walkowerem. W drużynie ŁKS-u od początku przebywało dwóch zawodników spoza Unii Europejskiej, a regulamin rozgrywek pozwala tylko na jednego takiego zawodnikka. W rundzie jesiennej także Polonia była lepsza, wygrywająć u siebie 2-1.

Polonia – ŁKS II, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają Polonię Bytom za wyraźnego faworyta sobotniego meczu. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 1.25. W przypadku ewentualnej wygranej ŁKS-u II Łódź jest to aż 8.90. Kurs na remis wynosi z kolei 5.00.

Polonia Bytom Remis ŁKS Łódź II 1.25 5.00 8.90

Polonia – ŁKS II, kto wygra?

Polonia – ŁKS II, transmisja meczu

Spotkanie Polonii Bytom z ŁKS-em II Łódź będzie można śledzić wyłącznie w internecie. Transmisja jest dostępna na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Istnieje również możliwość obejrzenia meczu w usłudze Betclic TV. Jak uzyskać do niej dostęp? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

