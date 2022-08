Pogoń – Zagłębie: typy, kursy, zapowiedź (27.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź. Pogoń Szczecin dobrze spisuje się w meczach przed własną publicznością, dlatego jest zdecydowanym faworytem spotkania z Zagłębiem Lubin. Jednak Wisła Płock przed dwoma tygodniami pokazała, że Portowcom można urwać punkty w meczu wyjazdowym, co daje Miedziowym nadzieję na wywalczenie choćby jednego punktu. Początek spotkania o godzinie 17:30.

Stadion Florian Krygier Ekstraklasa Pogoń Szczecin Zagłębie Lubin 1.69 4.20 5.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 sierpnia 2022 17:33 .

Pogoń – Zagłębie, typy i przewidywania

Pogoń Szczecin prezentuje bardziej stabilną formę w ostatnich tygodniach i nawet w przegranym meczu ze Śląskiem Wrocław była stroną lepszą. Przed dwoma tygodniami Portowcy urwali punkty liderowi PKO Ekstraklasy Wiśle Płock. Z kolei Zagłębie gra w tym sezonie w kratkę. Zwycięstwa przeplatają remisami i porażkami. Na ich korzyść może jednak zadziałać fakt, że Pogoń nie grała przed tygodniem, bowiem ich mecz z Rakowem został przełożony i zawodnicy ze Szczecina mogli nieco wypaść z rytmu meczowego. Miedziowi nie są bramkostrzelni w tym sezonie, a w ostatnich pięciu meczach nie strzelali więcej niż jedną bramkę na spotkanie. W starciu z Pogonią z pewnością będzie im nie zwykle ciężko o pokonanie bramkarza rywala. Nasz typ: obie drużyny strzelą – NIE.

STS 1,96 Obie drużyny strzelą – NIE Odwiedź STS

Pogoń – Zagłębie, sytuacja kadrowa

Obaj trenerzy są w bardzo komfortowej sytuacji przed sobotnim starciem. Żaden zawodnik nie musi pauzować ze względu na żółte bądź czerwone kartki. W drużynie Pogoni niezdolni do gry są jedynie Alex Gorgoń oraz Michał Kucharczyk. Obaj od dłuższego czasu borykają się z kontuzjami i są poza składem. Po kontuzji wraca natomiast Rafał Kurzawa, który być może dostanie szansę gry po wejściu z ławki rezerwowych. Na problemy z wyborem składu nie powinien narzekać również trener Zagłębia. Do jego dyspozycji pozostają wszyscy zawodnicy, którzy występowali w sześciu pierwszych kolejkach. Poza kadrą pozostają tylko Sasa Zivec i Jakub Żubrowski.

Pogoń – Zagłębie, ostatnie wyniki

Pogoń Szczecin po wysokiej porażce z Broendby 0:4 i odpadnięciu z eliminacji LKE odniosła dwa zwycięstwa z rzędu w PKO Ekstraklasie wygrywając z Jagiellonią Białystok i Wartą Poznań. Przed dwoma tygodniami Portowcy zremisowali z Wisłą Płock. Mecz ostatniej kolejki z Rakowem został przełożony. Obecnie zajmują piąte miejsce w tabeli.

Zagłębie to ósmy zespół ligowej tabeli. Przed tygodniem Miedziowi przegrali przed własną publicznością z Radomiakiem Radom 0:1. Dwa tygodnie temu wygrali z kolei w derbach Dolnego Śląska z Miedzią Legnicą. Jednak forma podopiecznych Stokowca pozostawia wiele do życzenia. Ostatnie pięć meczów to dwa zwycięstwa, remis i dwie porażki.

Pogoń – Zagłębie, historia

W ubiegłym sezonie w Szczecinie lepsza była Pogoń, która zwyciężyła 2:1. W Lubinie lepsze było natomiast Zagłębie, które wygrało 2:0. Ostatnie pięć rywalizacji obu tych drużyn to jednak trzy zwycięstwa Portówców, jeden remis i tylko jeden triumf Miedziowych.

Pogoń – Zagłębie, typy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania jest Pogoń Szczecin, a kursy na zwycięstwo Portowców oscylują wokół 1,65. Na remis bukmacherzy ustalili kurs około 4,00. Najmniej prawdopodobnym scenariuszem jest zwycięstwo Zagłębia Lubin. Kursy na sukces Miedziowych wynoszą około 5,15.

Pogoń – Zagłębie, przewidywane składy

Pogoń: Stipica, Bartkowski, Triantafyllopoulos, Malec, Mata, Dąbrowski, Jean Carlos, Łęgowski, Kowalczyk, Grosicki, Zahović

Zagłębie: Bieszczad, Woźniak, Kopacz, Jach, Giorbelidze, Łakomy, Makowski, Chodynia, Starzyński, Dieng, Doleżal

Pogoń – Zagłębie, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie CANAL+ Sport oraz TVP Sport. Mecz będzie również dostępny w aplikacji Sport.TVP.pl. Starcie rozpocznie się o godzinie 17:30. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia tego pojedynku w usłudze CANAL+ online. Pełny pakiet kosztuje 45 zł miesięcznie, ale rejestrując się za pośrednictwem naszej strony i płacąc za dostęp na pół roku z góry zapłacicie 180 zł zamiast 270 zł oszczędzając tym samym aż 90 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.