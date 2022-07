Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa w sparingu z GKS-em Tychy

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Od wyjazdowego meczu z Pogonią Widzew Łódź rozpocznie swoje zmagania w Ekstraklasie. Ostatni raz łódzka drużyna grała w najwyższej klasie rozgrywkowej w 2014 roku, dlatego jej dyspozycja pozostaje wielką niewiadomą.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: typy i przewidywania

Gospodarz niedzielnego meczu w zeszłym sezonie prezentował się bardzo solidnie i nie powinno nikogo dziwić, że to właśnie on jest faworytem meczu z Widzewem Łódź. Pogoń Szczecin dzięki zajęciu trzeciej pozycji w ubiegłym sezonie, walczy w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Już 21 lipca zmierzy się ona w kolejnej rundzie z Broendby, w czym swojej szansy może upatrywać Widzew. Piłkarze ze Szczecina prawdopodobnie wybiegną na mecz ekstraklasowy w rezerwowym składzie, skupiając swoje siły na europejskich pucharach.

Dyspozycja Widzewa Łódź pozostaje wielką niewiadomą głównie z powodu zmian kadrowych, jakie zostały przeprowadzone w szeregach beniaminka. Drużynę z Łodzi opuściło aż 10 zawodników, a na ich miejsce sprowadzono siedmiu nowych graczy. Najmocniej przebudowany został środek obrony, którym zawiadywać powinni teraz kupieni latem Czorbadżijski i Żyro. Utytułowana polska drużyna na pewno będzie chciała wejść z przytupem w nowy sezon i zaznaczyć swoją obecność w lidze. Z tego względu spodziewamy się intensywnego meczu w Szczecinie. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź, sytuacja kadrowa

Na mecz z Widzewem na pewno niedostępny będzie jeden z ważniejszych zawodników formacji defensywnej – Konstantinos Triantafyllopoulos. Obrońca doznał urazu w trakcie ostatniego meczu eliminacji Ligi Konferencji Europy. Jest to niewątpliwie ogromna strata dla trenera Jensa Gustafssona.

Widzew do rywalizacji przystąpi wzmocniony transferami wielu zawodników. Największą zagadką jest dyspozycja nowej pary środkowych obrońców, którą powinni utworzyć Czorbadżijski i Żyro. Spotkanie z Pogonią będzie szansą na debiut dla wielu sprowadzonych latem zawodników, w tym nowego napastnika – Jordiego Sancheza. Od jego dyspozycji w dużej mierze zależeć będzie jakość ofensywy Widzewa.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź, ostatnie wyniki

Portowcy w rewanżowym meczu z KR Reykjavik zaprezentowali się bardzo słabo i niespodziewanie przegrali z pół amatorską drużyną z Islandii. Położyło się to cieniem na ich poprzednim spotkaniu z tym rywalem, które pewnie wygrali w Szczecinie 4:1. Wpłynęło to na postrzeganie Pogoni przed meczem z Widzewem Łódź.

Goście w ostatnich sparingach prezentowali się całkiem dobrze i wygrali trzy z pięciu spotkań. Jedynym pogromcą Widzewa okazała się być Sandecja Nowy Sącz, która wygrała 3:1. RTS po raz ostatni w Ekstraklasie grał w 2014 roku, dlatego trudno wyrokować, jak podopieczni Janusza Niedźwiedzia zaprezentują się w pierwszym oficjalnym meczu nowego sezonu.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź, historia

Ostatni raz obie drużyny mierzyły się w 2014 roku. Wówczas w 30 kolejce Ekstraklasy lepsi okazali się Portowcy, którzy wygrali 1:0. Ogółem w ostatnich 10 meczach częściej górą była drużyna z Łodzi. Widzew wygrał pięć spotkań, natomiast Pogoń trzy. Pozostałe dwa zakończyły się remisem. Od tego czasu upłynęło jednak wiele lat i nie należy przywiązywać zbytniej wagi do tych statystyk.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem bukmacherów w tym meczu jest Pogoń Szczecin. Gospodarze to trzecia siła ubiegłego sezonu Ekstraklasy, która dysponuje większym budżetem i doświadczeniem w meczach w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce w ostatnich latach. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi ok. 1.57, przy linii rzędu nawet 7.26 na gości. Remis wyceniany jest między 4.30, a 4.55. Jeśli chcecie obstawiać ten mecz, warto zapoznać się z ofertą bukmachera Fortuna. Oferuje on bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby z niego skorzystać, wystarczy że użyjecie naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź, przewidywane składy

Pogoń: Stipica – Bartkowski, Zech, Malec, Mata – Dąbrowski, Fornalczyk, Drygas, Kowalczyk, Grosicki – Zahovic

Widzew: Ravas – Kosakiewicz, Czorbadżijski, Żyro – Danielak, Shehu, Kun, Fabio Nunes – Terpiłowski, Jordi Sanchez, Pawłowski

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź, transmisja

Transmisja meczu Pogoni z Widzewem dostępna będzie na antenach: CANAL+4K Ultra, CANAL+Premium i CANAL+Sport 3. Początek spotkania 17 lipca w niedzielę o godzinie 17:30. Mecz dostępny będzie również w usłudze CANAL+online. Pakiet wszystkich kanałów w standardowej ofercie kosztuje 45 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony możecie wykupić 6-miesięczny dostęp. W ten sposób zaoszczędzicie nawet 72 zł (płacąc tylko 192 zł zamiast 270 zł).

